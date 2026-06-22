Dnevni horoskop za ponedjeljak 22. lipnja: Vage su uvredljive, a Vodenjaci iznimno kreativni...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Niste li riješili odnos s bivšim partnerom, nije preporučljiv ulazak u novu vezu jer bi to za sobom moglo povući niz drugih problema. Napeti odnosi s ukućanima iziskivat će više diplomatskog takta. Nemojte ustrajati na rješenjima koja ne zadovoljavaju većinu. Pripazite na zdravlje, neki simptomi vas podsjećaju da posjetite liječnika.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Zbog slabe koncentracije teže ćete se usredotočiti na obaveze. Zaboravljat ćete dogovore i obećanja pa će se neke osobe ljutiti na vas. Nedostajat će vam strpljenja u ljubavnim odnosima. Očekivat ćete partnerovu potpunu predanost i razumijevanje, a ako to izostane nepotrebno ćete ga napadati i gnjaviti ljubomornim ispadima.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Znatiželja će vas poticati da upoznajete nove ljude i razgovarate s nepoznatim osobama. Drugi će vas doživljavati druželjubivom osobom, pa će se prijateljski i ljubavni kontakti odvijati neometano. Iako će se planovi ostvarivati sporije nego što biste htjeli, privremene odgode ne bi vas trebale brinuti - sve ide kako treba.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Društveni život i prijatelji odvlačit će vas od partnera. Mogao bi vam prigovoriti da ste premalo s obitelji. Izdvojite vrijeme samo za vas dvoje, organizirajte se tako da barem ovaj neradni dan provedete zajedno. Koliko god osjećali zasićenje obavezama i životnom težinom, ipak imate dovoljno snage da se s njima suočite.

Foto: lev dolgachov

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Pred vama je dan ispunjen ugodnim aktivnostima, kavama s prijateljima i zanimljivim razgovorima s najmlađima. U odličnoj ste formi pa se posvetite poslovima koji iziskuju izdržljivost i snagu. Ne uzimajte ka srcu partnerove postupke i izgovorene riječi - do vas mu je stalo više nego što pokazuje.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Osjećat ćete da ste na prekretnici i razmišljati o promjeni posla ili financijskom osamostaljivanju. U odličnom ste razdoblju za takve odluke, ali ipak dvaput razmislite. Produbit ćete poznanstvo s osobom koju ste upoznali u društvu. Predložite li joj izlazak, ustanovit ćete da imate mnogo toga zajedničkog.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mjesec u vašem znaku ističe vaše vrline, ali i mane. Lako bi vas mogle uvrijediti nečije riječi na koje se u nekim drugim okolnosti ne biste ni osvrnuli. Samcima nije isključen susret zbog kojeg ćete zaboraviti dane samoće. Boravite li ovog vikenda na moru, iskoristite prednosti plivanja, a sunčanje svedite na najmanju mjeru.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Često ćete mijenjati raspoloženja. Čim se prisjetite nekih briga ili zamornih poslova, potonut ćete u depresiju. No partnerova potpora mnogo će vam značiti – uz njega će sve biti lakše. Tijekom večeri moguć je neplanirani susret ili posjet gostiju. Nećete time biti previše oduševljeni jer će vam više goditi mir i samoća.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Uspješno ćete izlaziti na kraj s obavezama i dobro se snalaziti u vodama međuljudskih odnosa. Riješit ćete jedan problem ili prijatelju pomoći riješiti jednu izazovnu situaciju. Najveće i ujedno najugodnije promjene očekuju vas u ljubavi; jedni bi se mogli zaljubiti, a drugi unijeti osvježenje u vezu ili brak.

Foto: Monkey Business Images

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Koncentracija će vam biti u padu, raspoloženje promjenjivo, a motivacija nedostatna za zahtjevnije napore. Morat ćete uložiti više energije i discipline u aktivnosti koje iziskuju psihofizičko naprezanje. U ljubavi budite što razumniji jer bi vas osjećaji mogli nagnati da krivo protumačiti nečije namjere.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dobro ćete se snalaziti u svim zavrzlamama i izazovima. Plodnim i kreativnim idejama nadomjestit ćete manjak iskustva, a u nekim se odlukama rukovoditi intuicijom. Večernji izlazak probudit će osjećaje. Upoznat ćete osobu koja će vam se svidjeti, a u razgovoru s prijateljima otkrit ćete neke zanimljive pojedinosti o njoj.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Sposobnost da intuitivno predvidite razvoj situacija, pomaže vam u ostvarenju ciljeva. Moguće su dobre vijesti vezane uz nasljedstvo i financijski dug. Obratite pozornost na zdravlje. Uravnotežite tijelo i duh, bavite se sportom, krenite na dijetu. Ako ste na moru, godit će vam što više plivanja, a tako ćete i najbolje istesati liniju.