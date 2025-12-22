Dnevni horoskop za ponedjeljak 22. prosinca: Ovan ispravlja greške iz prošlosti, Vaga izlazi

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Došlo je vrijeme osobnog razračunavanja ili naplate nekih dugova. Ako ste u nekom području zapostavili sebe i svoje težnje, vaša vam savjest neće dati mira dok to ne sredite. Nakon duljeg promišljanja i donesenih odluka, vrijeme je da krenete u ispravljanje vlastitih pogrešaka. Granica između ljubavi i prijateljstva bit će prilično skliska.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Namještaju horoskopske znakove djeci | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Šefovi će otvoreno reći što misle o vašem radu pa se pripremite na kritike. Iskazat ćete svoje sposobnosti, pa dan može donijeti i pozitivan poslovni prekret. Potražite izazov i nove vrhove koje valja osvojiti, ali pazite da vas iscrpljenost i nebriga o zdravlju ne uspore u napretku. S partnerom je moguća svađa oko banalne stvari.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete traženi, rado viđeni i okruženi istomišljenicima. Ljudi i prilike činit će sve da se dobro osjećate u svojoj koži. Nastojte se što više baviti poslovima koji će iskazati vaše kreativne potencijale. Blizanci skloni umjetničkim zanimanjima uspjet će dostići mnoge svoje ciljeve, iako ćete nepotrebno sumnjati u sebe.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Kod kuće ćete nešto popravljati, razmještati i biti na usluzi ukućanima. Mnogo ćete polagati na udobnost, pa nećete škrtariti prilikom kupnje namještaja. Mogli biste kontaktirati agenciju za nekretnine vezano uz iznajmljivanje stana. Ako ste aktivni sudionik u prometu, pričuvajte se policijskih kontrola i poštujte prometne znakove!

Foto: yurakrasil.krasilnikov yuriy bor

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Dva put razmislite o nekim osobama ili prije donošenja neke bitne odluke. Nejasni odnosi ili mutna slika o stvarnom stanju mogu rezultirati krivim zaključcima. Bilo bi uputno izbjeći sugestije nekih osoba na poslu i poslušati glas vlastitog razuma. S partnerom nastojte imati više strpljenja pa će se problemi sami od sebe riješiti.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Veselit će vas susret s rodbinom koja živi udaljeno od vas, putovanje u društvu dragih ljudi te potpora osobe čije vam mišljenje mnogo znači. Otvorit će vam se nove mogućnosti za ulaganja, ali će one za sobom povući niz otežavajućih okolnosti pa pripazite. Partner će vas ponovno osvojiti svojim postupcima i razmišljanjima.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Izlasci će biti izvor zanimljivih i korisnih poznanstava, a izvjesno i novog ljubavnog početka. Telefon će vam neprestano zvoniti, a prijatelji vas informirati o zbivanjima u svom životu. Vaša će kreativnost doći do punog izražaja. Mogli biste se naći u situaciji u kojoj ćete pokazati određene vještine ili odgovarajući talent.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Otežano ćete štititi svoju privatnost ili naći prigodu da se nekom povjerite. Problematičnost pojedinih odnosa stvara vam veliko opterećenje, osobito oni obiteljski. Planovi koje ste mislili ostvariti u bliskoj budućnosti naći će se na čekanju ili odgoditi za neko vrijeme. Odnos s partnerom uskoro izlazi iz krize, stoga se još malo strpite.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Poslovi i aktivnosti koji iziskuju spretne ruke, tjelesnu aktivnost ili osobite vještine ići će vam od ruke. Dan je kao stvoren za praktičan rad ili dovršavanje započetih aktivnosti. Pritom nemojte zaboraviti na zabavu, pa večernje sate svakako provedite u dobrom društvu. To će vas opustiti i osloboditi stresa.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Imat ćete prilike spoznati tko vam je na poslu zavidan, a kome možete vjerovati. Nećete gubiti vrijeme na pogreške iz prošlih iskustava, nego samouvjereno nastaviti dalje prema postavljenim ciljevima. Od nekoga kome se sviđate, mogli biste dobiti mali dar. Ako osjećaji nisu obostrani, ipak se barem zahvalite.

Foto: lev dolgachov

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mnogo ćete se kretati i družiti, što će vas ispunjavati osjećajem zadovoljstva. Imate li kakvu ideju ili se dvoumite oko neke poslovne prilike, sada je vrijeme za odluke. Putovanja su vam povoljna, kao i komunikacije i javni rad. Kraći put mogao bi biti povezan s novom poslovnom prilikom, ali i s novom simpatijom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Tajna koju brižno čuva svaki znak Zodijaka, i ne otkriva je | Video: 24sata/pexels

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Vaši su se snovi sudarili s ograničenjima stvarnosti, što će vas prisiliti da drukčijim načinom dođete do rješenja. Pritajite svoje akcije i namjere. Oko vas je previše onih koji bi to mogli zlorabiti i iskoristiti protiv vas. Mogli biste skrivati tajnu koju vam je prijatelj povjerio, ali pazite da se zbog vaše nespretnosti na kraju ne otkrije.