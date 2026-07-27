Dnevni horoskop za ponedjeljak 27. srpnja: Rak želi malo mira, Djevice će imati potporu kolega

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ljubavni odnos se polako razvija u vašu korist, a to ćete uskoro primijetiti. Ne zaboravite da sva inicijativa dolazi od vas samih i usmjerenosti na cilj. Ne obazirite se na zapreke i mišljenje drugih, jer je pitanje koliko vas iskreno savjetuju. Oko vas ima i onih koji su neiskreni i ne gledaju blagonaklono na vaše poslovne uspjehe.

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Pokretanje videa... VIDEO Horoskop | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pokrenite krupnije poslove, uhvatite ritam. Spontano i intuitivno dolazit ćete do rješenja problema. Partnerski odnosi i ugovori koje potpišete obećavaju uspjeh. Potpora i iskrene namjere vašeg ljubavnog partnera su neupitni, unatoč trzavicama. Postupite onako kako vam srce nalaže, čak i ako vam se čini da će pobjedu odnijeti razum.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 3

Radit ćete mnogo i biti zadovoljni učinjenim, čak i ako rezultati nisu odmah vidljivi. Intuitivno ćete znati da je ovo vaše vrijeme kada mnogo toga možete. Bit ćete zaokupljeni ljubavnim ili financijskim problemima rodbine ili bliskih prijatelja. Pokušavat ćete im pomoći i upozoriti ih na pogreške, pa će vaši savjeti biti višestruko korisni.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Drugi će se uplitati u vaš privatni život, propitkujući vas ne bi li više doznali o vama i vašim planovima. Nećete imati živaca za bilo kakva objašnjavanja i poželjet ćete malo svoga mira. Kvaliteta ljubavnog odnosa ovisit će o tome koliko ste sposobni s partnerom iskreno razgovarati. Ne raspravljajte se pred djecom.

Foto: Dreamstime

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Mogli biste se susresti s novim uvjetima poslovanja ili biti premješteni u novu radnu sredinu. Nailazit ćete na probleme u poslovnim odnosima i karijeri. Nadređeni vas neće razumjeti, a umjesto očekivanih pohvala dobit ćete kritike. Ljubavna zbivanja potpuno će vas obuzeti - postupat ćete u skladu s intuicijom i osjećajima.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vjerujte instinktu kada je ljubav posrijedi - ne dopustite članovima obitelji da se upliću u vašu vezu. Nesuglasice riješite nasamo s partnerom, a intimne probleme zadržite unutar svoja četiri zida. U poslu ćete uživati potporu kolega i nadređenih. Shvatit ćete u koga možete imati povjerenje i vodit ćete glavnu riječ u situaciji poslovnih pregovora.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Budete li previše pasivni, događaji će prolaziti pored vas. Vjerujte svom prvom, intuitivnom dojmu, čak i ako vam razum govori drukčije. Probleme s roditeljima, preseljenjem ili osamostaljenjem rješavajte s partnerom. Budete li oboje šutjeli i mislili svatko svoje, udaljit ćete se jedno od drugog.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Naći ćete se u raznolikim situacijama i imati priliku pokazati svoju spretnost. Radne zadatke ispunjavat ćete s entuzijazmom, čak i ako niste takav tip. Sretne ruke bit ćete u trgovini, učenju i prevođenju. Postupak vašeg djeteta zavređuje vaš poljubac i riječi ohrabrenja. Vaš je potomak nešto jako bitno shvatio!

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Zavidnom lakoćom snalazit ćete se u komuniciranju ili pisanju, pa je dan pogodan za obavljanje zahtjevnijih intelektualnih aktivnosti. Niste li zadovoljni primanjima, razmislite o dopunskim izvorima zarade. Prijatelji vam pokušavaju staviti do znanja da ih u posljednje vrijeme zanemarujete – možda su u pravu.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete izdržljivi i spremni na mnoga odricanja kako biste ostvarili ono što želite. Moći ćete se istaknuti u profesionalnom pogledu, a i osvojiti osobu koja vam se zavukla u misli. U vama bujaju nježni osjećaji, a ako ste u duljoj vezi, jačat će vaša potreba za učvršćivanjem odnosa, pa i brakom.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nepovoljan Mjesečev utjecaj upućuje na zastoje i zabune u prijenosu informacija, komunikaciji i dogovorima. Nastojte se što manje oslanjati na tuđe savjete i poslovna partnerstva, jer bi vam to moglo otežati ostvarenje planova. U bračne odnose uvlači se sumnja u postajanje treće osobe, no možda ipak pretjerujete.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 5

Željni ste druženja i raznovrsne zabave. Očekuje vas novo poznanstvo ili obnavljanje zapostavljenih prijateljskih odnosa. Skrivat ćete svoje osjećaje prema nekom u koga ste zaljubljeni, ali bi vas druga strana mogla ohrabriti očitim znakovima naklonosti. Nije isključeno da se baš danas nađete u njenom zagrljaju.