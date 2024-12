Dnevni horoskop za srijedu 1. siječnja: Blizanci imaju zarazan humor, Ribe ne mogu naći mir

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Dugo jutarnje spavanje nakon probdjevene noći neće vam biti dovoljno za odmor. Tek u večernjim satima osjetit ćete da vam se energija vraća. Slobodno vrijeme iskoristite za druženje s prijateljima ili šetnju s kućnim ljubimcem. Moguć je posjet rodbine iz inozemstva koji će vas “zaraziti“ svojim veselim raspoloženjem.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:24 Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan... | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne dopustite sebi da vam dan protekne u izležavanju, osim ako to baš nije nužno. Ne svađajte se s ukućanima samo zato što se umorni i neispavani. Potkraj dana bit ćete neraspoloženi za druženje. U svemu tome pazite da ne budete pretjerano grubi ili da nekim postupkom ne povrijedite one koji to nisu zavrijedili.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan ćete provesti posjećujući prijatelje i rodbinu. Vaš je humor zarazan pa ćete razveseliti i one koji nisu u takvoj psihičkoj formi kao vi. Lako ćete se naći u središtu pozornosti u društvima, a ako tražite novu ljubav na dobrom ste putu jer će se netko itekako truditi da na vas ostavi dojam. Od nekog ćete dobiti zanimljivu SMS čestitku.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Dobro raspoloženje pratit će vas cijeli dan. Čak i ako ste neispavani naći ćete vremena za posjet prijateljima, a nećete zaboraviti ni na rodbinu. Ljubavne želje su vam jasne, a osjećaji iskreni pa sada možete početi skladnu ljubavnu vezu. Osoba u koju ste zaljubljeni, bit će iznenađena snagom vaših osjećaja i strastvenim nastupom.

Foto: 123RF

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Iako ćete jutro dočekati u turobnom raspoloženju, kako sati budu odmicali postajat ćete svježiji i veseliji. Večer donosi mnogo ugodnih zbivanja. No jedini nedostatak bit će nemogućnost da svim pozivima udovoljite, jer će se mnogi istodobno vremenski preklapati. Ljubavna razočaranja iz prošlosti mogu vas učiniti nesigurnima.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Najugodnije ćete se osjećati u kućnom okruženju, osobito ako ste Staru godinu ispratili izvan doma. Obiteljski će ručak proteći u prazničkom ozračju, no vaše pravo vrijeme sreće i veselja bit će u večernjim satima. Mogli biste imati punu kuću gostiju pa nije isključeno da napravite reprizu novogodišnjeg dočeka.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Čak i ako ste zaspali tek u ranim jutarnjim satima, to vas neće spriječiti da i danas nastavite istim tempom. Pred vama je još jedna vesela večer. Komunikacija s partnerom bit će tečna - odlično razumijevanje omogućuje vam sklad u vezi. Samci, čestitajte novu godinu osobi koja vam se sviđa – moglo bi nešto biti između vas.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Prijatelji će vas obasipati pažnjom i zanimljivim prijedlozima za izlazak, a partner će učiniti sve da vas oraspoloži. Možda ćete se u prvom trenutku opirati želeći svoj mir i odmor, ali brzo ćete popustiti i udovoljiti njihovim željama. Ne skrivajte se iza maske nezainteresiranosti i ne bježite od iskrenih odgovora koje ste partneru ostali dužni.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav:4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Zaboravite obiteljske nesuglasice, a probleme u svom domu pokušajte nadvladati vedrim i pozitivnim raspoloženjem. Ako ste propustili nekim ljudima čestitati novu godinu, posjetite ih tijekom večeri. Neće vam biti dosadno, a ni drugima neće biti dosadno s vama. Vašom blizinom najviše će biti oduševljen ljubavni partner.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Prijatelji će vas nazivati telefonom, raspitivati se o vama, a iznenadit će vas i pozivi ljudi koje niste dugo vidjeli. Bit ćete požrtvovni prema voljenima. Izaći ćete ususret nekom tko ima velikih problema i voditi duge razgovore o tome kako mu pomoći. Ljubavni život bit će ispunjen povjerenjem i bliskošću.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Očekuje vas mnogo iznenađenja u obliku susreta, telefonskih poziva i novogodišnjih čestitki. Mogli biste se zbližiti s osobom s kojom se dulje vrijeme dopisujete preko interneta. Neke novosti vam pristižu od partnerove rodbine ili rodbine koja živi u inozemstvu. Putovanja će proteći u najboljem redu, čak i ona na dulje relacije.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Moguća je obiteljska rasprava. Prepirat ćete se oko toga tko što treba učiniti ili tko je zaslužniji za neke situacije. Budete li pozvani kod rodbine na ručak, suzdržite se od svađanja pred njima. Ako ste se zaželjeli kućnog mira i dugog spavanja, možete se oprostiti od takvih planova jer će vam netko pozvoniti na vrata.