ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za srijedu 11. veljače: Strijelac će šarmirati, Rakovi trebaju početi vježbati

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Pročitajte dnevni horoskop za srijedu 11. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Mnogo ćete razgovarati na mobitel, tražiti informacije na internetu, dogovarati se sa suradnicima. Raspoloženje će vam se bitno popraviti, što će pridonijeti boljem ozračju u ljubavnim vezama. Kako vam neće nedostajati samopouzdanja, suočit ćete se s izazovom i pristupiti osobi koja vas je privukla svojom pojavom.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Pokazat ćete snalažljivost i smisao za improvizaciju, osobito tamo gdje treba nešto razotkriti ili poboljšati. No nećete imati strpljenja poslušati tuđe savjete, pa će vas živcirati bilo čije uplitanje u vaše poslove. U ljubavi se držite čistih računa. Spletke i flertovi vam ne trebaju, osobito ako vam je cilj samo provod iz dosade.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Pred partnerom ili simpatijom bit ćete iskreni te isto zahtijevati od druge strane. Krene li razgovor u raspravu, potrudite se da to toga ne dođe. Na poslu ćete preuzeti veće poslove i dulje raditi. Nećete znati čega se prije prihvatiti pa će organizacija biti ključna. Ručak ili zabava na kojoj ćete se naći protegnut će se do kasnih sati.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 5

Vrijeme je pogodno za poduzimanje akcija protiv prekomjerne težine i estetskih nedostataka. No nemojte pretjerivati s vježbanjem, jer je moguća upala mišića. Netko na poslu mogao bi bezobrazno prevaliti svoj dio posla na vaša leđa. Ako se radi o nekom kome to već postaje navika, vrijeme je da se pobunite.

Sporty girls holding up pilates rings over their heads while doing abdominal exercise in the gym
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Dan će vam biti ispunjen spontanim druženjima i razvojem novih prijateljstava. Život vam polako dolazi u red, iako ćete se još morati suočiti s nategnutim obiteljskim odnosima. Zadatke ćete obavljati lakše i brže. Prestat ćete sumnjati u partnera i dopustiti osjećajima da vas odvedu na pravi put.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Kontakti s ljudima bit će brojni, no neslaganja će biti česta. Na poslu ćete gubiti koncentraciju i teško se usredotočiti na zadatke. Kontakti i dogovori sa strankama stalno će se mijenjati. Provjeravajte važne podatke želite li izbjeći previde i šefove kritike. Redovito jedite i ne pijte kavu na prazan želudac!

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Planeti će istaknuti vaše govorničke vještine i brze reakcije. Šarmom biste mogli ishoditi popust ili dogovoriti novi posao. Slobodno vrijeme ispunit će vam obiteljska druženja, a nije isključeno da vam rodbina najavi posjete. Bavljenje rekreacijom ili hobijem pomoći će da priberete misli, ali i da navečer lakše zaspite.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Bit ćete popustljiviji prema zahtjevima drugih i postati omiljeniji u radnoj sredini i privatnom okruženju. Manje ćete se buniti i prestati razmišljati o radikalnim potezima. U ljubavi će vas privlačiti i istodobno krasiti postojanost i sigurnost kojom zračite. Netko bi vam darom mogao iskazati simpatije, a nije isključen ni poziv za večeru.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

S Mjesecom u vašem znaku zračit ćete ljepotom i šarmom. Primjećivat ćete poglede i simpatije drugih, a njihovi osmijesi godit će vašem egu i popraviti vam raspoloženje. Planeti obećavaju ispunjenje privatnih planova i nada te korist od prijatelja ili profesije. Neki će provesti ugodnu večer u društvu osoba suprotnog spola.

Foto: Dreamstime

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Skrivat ćete neraspoloženje, ali bliske osobe odmah će primijetiti da nešto nije u redu. Podijelite li s njima brige, osjećat ćete se bolje. Ne obazirite se na pojedince koje vole tračati iza tuđih leđa. Rasprave s takvima ili istjerivanje pravde samo će vas iscrpiti. Mogli biste sresti nekoga koga godinama niste vidjeli.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Bit ćete ovisni o prijateljima i društvenom životu. Bitno je da se ne pretrpavate poslovima koje ćete nerado obavljati i koji će vam oduzimati ono malo slobodnog vremena kojeg ste odlučili posvetiti obitelji ili zabavi. Bračne će veze oživjeti novim ljubavnim žarom, pa će dan proteći u romantici i nježnostima.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Bit ćete uspješni, što može biti povod tuđim ogovaranjima i zavisti. Neki među vama bit će tugaljiva raspoloženja, razočarani nečijim postupcima i riječima. Budite strpljivi u komunikaciji s bliskom rodbinom, a osobito sa šefovima. Ako ste u braku, pripremite se na moguće napetosti koje će srećom biti prolazne.

