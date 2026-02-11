Veliki horoskop za Valentinovo: Blizanci znaju što žele, a Ovan odustaje od loših odnosa

Ovan

Ljubavni profil: Ovan je energičan, odlučan, zna što hoće i kako to dobiti. Brzo se zapali, želi sad i odmah, bez odgode i pritom je spreman učiniti sve kako bi došao do osobe koja mu se sviđa. Sklon je avanturama za jednu noć, kroz život često ima mnogo usputnih veza. No kad zavoli, promijenit će stare navike, manje ludovati, usredotočiti se na život udvoje.

Kako prepoznati da mu se sviđate: Postoji nepogrešiv način da saznate koliko ste mu "napeti". Počet će vas provocirati i zadirkivati. On će to doživjeti kao flert. Osim toga, njegova hrabrost ne poznaje granice, pa će vam često otvoreno dati do znanja da mu se sviđate.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:24 Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan... | Video: 24sata Video

Kakvog partnera priželjkuje: Treba mu osoba spremna za avanturu, netko tko je pokretan i dinamičan kao i oni. Zaobilazi one koji okolišaju ili ne znaju što hoće. Privući će ga osoba koja je samouvjerena i koja jasno definira ono što želi.

Valentinovo: Venera i Merkur u Ribama mogu vas odvesti na tajni susret. Prisjećanja na prošlost su prilično jaka. Ako ste u vezi, partner će biti romantično raspoložen. Mogao bi imati prešutna očekivanja, pa otvoreno pitajte što želi i za što je raspoložen. S obzirom na astrološke okolnosti, večer udvoje, bez djece i distrakcija, odlična je ideja.

Ljubav do kraja godine: Upravo na Valentinovo Saturn ulazi u vaš znak. Dugotrajno vas očekuju važne odluke i promjene u ljubavnom životu. Spremni ste odustati od loših odnosa, poboljšati postojeći ili pronaći osobu s kojom ćete živjeti ljubav, slobodno i bez ograničenja.

Bik

Ljubavni profil: Od mnogih kvaliteta koje ovaj znak donosi u vezi, stabilnost je na vrhu popisa. S njim ćete znati na čemu ste. Pouzdan je i možete se na njega osloniti. Njegova osobnost je uglavnom mirna i miroljubiva, a to znači da izbjegava kaos i velike drame. Sve dok ima poštovanje koje traži, bit će odan i vjeran partner.

Kako prepoznati da mu se sviđate: Izražavaju ljubav polako i temeljito pa neće izgovoriti riječi koje želite čuti dok ne budu sigurni u ono što osjećaju. Budite strpljivi i promatrajte njihova djela jer kroz njih pokazuju najviše. Ponekad će vas iznenaditi poklonom, kao tihim, ali jasnim dokazom koliko im značite.

Kakvog partnera priželjkuje: Najlakše će se prepustiti ljubavi i otvoriti srce osobi kojoj vjeruje i koja stoji iza svojih riječi. Ako je ta osoba pritom nježna, emocionalno stabilna i voli se maziti, za njega je to dodatni plus.

Foto: Evgeny Atamanenko

Valentinovo: Kretanje Venere, vaše zodijačke vladarice znakom Riba, povećat će žudnju za nježnošću, podrškom i povezanošću s onima koje volite. Možda partner neće znati adekvatno odgovoriti na vaše potrebe. Stoga mu otvoreno pokažite što želite. Dajte mu upravo ono što želite primiti. Naučite ga kako.

Ljubav do kraja godine: Vaš bi se ljubavni život mogao promijeniti iz temelja. Ostavljate prošlost iza sebe i s više entuzijazma krećete u nova ljubavna ostvarenja. Ono što će se dogoditi kroz travanj i svibanj, a moglo bi biti jako uzbudljivo, odredit će daljnji narativ vaše ljubavne priče.

Blizanci

Ljubavni profil: S njim nema dosade. Uvijek je neka akcija, poziv na druženje, putovanje, ako ništa drugo započet će zanimljiv razgovor kojim će zaokupiti vašu pozornost. Ako ste skloni raznolikom i spontanom načinu života, svidjet će vam se druženje s Blizancem. Ono što vam možda neće moći garantirati je vjernost.

Kako prepoznati da mu se sviđate: Trudit će se nasmijati vas, pričat će zanimljive priče i pratiti vaše reakcije na ono što govori. Njegova prisutnost je nešto što će vam na prvu otkriti da je zainteresiran. Bude li postavljao pitanja o vama i vašem životu, unutra je i više nego što mislite.

Kakvog partnera priželjkuje: Netko tko je razgovorljiv, otvoren, mobilan. Ne podnosi statičnost, sporost i dosadu. Zato će osoba koja zna probuditi njegovu znatiželju i zaigrati njegove moždane vijuge imati prohodan put do njegova srca.

Valentinovo: Sunce i Mars u vašoj 9. kući istraživanja i avanture potiču vas da raširite krila. Vjerojatno ne možete vidjeti svaki korak koji sad trebate poduzeti, ali to ne znači da biste trebali odgađati put prema onome do čega vam je stalo. Shvatiti što želite sad je prvi korak. Zapodjenite otvoreni razgovor s partnerom, pokažite mu da vam je stalo.

Ljubav do kraja godine: Vaš će se ljubavni život zahuktati od kraja travnja, a uzbuđenja neće prestati sve do rujna. Ono što odlučite krajem svibnja bit će značajno za daljnji tijek vašeg odnosa. Ako ste sami, nemojte čekati jesen. Dopustite si tražiti ljubav na mjestima na koja prije nikad niste išli.

Foto: Lacheev Roman

Rak

Ljubavni profil: Želite li emotivca koji će vas grijati svojom toplinom, onda ste na pravome mjestu. Predan je onima koje voli, vrlo brižan, često u tome i pretjeruje. Traži dugoročnu vezu, važni su mu dom i obitelj, osobito djeca. Zbog visoke senzitivnosti nekad može osjetiti ono što je prešućeno, a kad je povrijeđen, uvlači se u svoj oklop.

Kako prepoznati da mu se sviđate: Kao prvo, kuhat će za vas i peći vam slasne kolače. Cvijeće i komplimenti već su ozbiljan pokazatelj da mu se sviđate. Interesirat će se za to kako ste proveli dan, što vam treba, bit će tu kad ste neraspoloženi.

Kakvog partnera priželjkuje: Rak treba nekoga uz koga će se osjećati sigurno i zaštićeno, osobu koja će znati izraziti ono što osjeća. Nekoga uz koga će se osjećati kao da je upravo došao doma.

Valentinovo: Jedan od njegovih najvećih darova jest sposobnost osjetiti potrebe voljene osobe, često i prije nje same. I moguće je da na ovaj dan jasno vidite što vaš partner treba i gdje ste sa svojim odnosom. Putovanje ili izlet s voljenom osobom ili prijateljima može vam istinski uljepšati ovaj dan. Neki će primiti poziv iz drugoga grada, shvatiti nešto što im je dosad promicalo.

Ljubav do kraja godine: Saturn će testirati održivost nekih odnosa, pa je moguće da shvatite kako ne možete više davati ljubav tamo gdje ona nije uzvraćena. Nešto lijepo očekuje vas od lipnja pa do kraja rujna. Zbližavanje s voljenom osobom, a za samce možda i nova ljubav.

Lav

Ljubavni profil: Strastven je, velikodušan i zaštitnički raspoložen prema onima koje voli. Žudi za stalnim divljenjem i pažnjom, no isto to je spreman i dati. Vidjeti vas samouvjerene i sretne i njima čini dobro. Budući da je kreativan u izražavanju naklonosti, možete očekivati i puno iznenađenja. Ako osjeti da nije prihvaćen ili da je ignoriran, napravit će vam dramu.

Kako prepoznati da mu se sviđate: Izražava se velikim gestama, kupuje darove i javno iskazuje naklonost. Imat će dovoljno vremena za vas, nerijetko čak i odbijati pozive na druženje s prijateljima kako bi proveo večer s vama.

Kakvog partnera priželjkuje: Nekog posebnog, možda i uspješnog, svakako osobu koja nekim svojim kvalitetama odskače od prosjeka. Osoba koja zna izraziti ljubav riječima, ali i darovima, brzo će osvojiti njihovo srce.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Valentinovo: Vaša astrološka 7. kuća partnerstva dolazi u središte pozornosti pa ćete vjerojatno razmišljati o potencijalu odnosa u kojemu se nalazite. Ako niste ondje gdje želite biti, u redu je otvoreno govoriti o svojim emocijama i brigama. Romantična ljubav nije jedina vrsta ljubavi - Valentinovo vam donosi priliku za duboku povezanost i s nekim dragim ljudima.

Ljubav do kraja godine: Kad od srpnja Jupiter uđe u vaš znak i donese obilje blagoslova, sve je moguće, od trudnoće, zaruka i braka, pa do ulaska u novi odnos i kidanje onih veza koje više nisu dobre za vas. Najviše noviteta priprema vam ljeto.

Djevica

Ljubavni profil: Nisu romantični, ali su zato vrlo praktični. Ljubav će pokazati kroz služenje i vrlo često ne očekuje ništa zauzvrat. S obzirom na to koliko je precizna, detaljna u svemu, Djevica nikad neće zaboraviti vašu godišnjicu. Budući da sve voli planirati i držati se plana, spontanost im nije jača strana. No barem ćete uvijek znati na čemu ste.

Kako prepoznati da mu se sviđate: Stalno će vam biti na raspolaganju i činiti vam usluge koje olakšavaju ispunjenje obaveza. Pokazuje ljubav stvaranjem čistog, organiziranog okruženja za one koje vole jer vjeruju da to zaslužujete.

Kakvog partnera priželjkuje: Traži osobu koja može primiti ono što ona može ponuditi i koja će njegove/njene praktične usluge moći doživjeti kao izraz velikodušnosti i ljubavi. I netko tko drži do reda i urednosti.

Valentinovo: Kretanje Mjeseca vašim poljem ljubavi jamči vam dobar provod, sigurno i značajan znak pažnje koji dolazi od osobe bliske vašem srcu. Možda će se neki planovi promijeniti u posljednji tren, ali ovaj put vas to neće smetati jer će sve "mirisati" na jako dobar provod. Ugodno će vas iznenaditi i jedan promišljen partnerov prijedlog.

Ljubav do kraja godine: Bit će dosta previranja, neočekivanih zapleta, ali i zanimljivih, ako ne i sudbinskih ljubavnih susreta, osobito kroz srpanj i rujan. Možda vam se u život pokuša vratiti netko u koga ste davno bili ludo zaljubljeni. Listopad će pokazati ono što je bitno.

Vaga

Ljubavni profil: Njezina elegancija, šarm i sofisticiranost odmah će zavesti vaše prijatelje, ali i roditelje. Jako puno daje u odnosu, nekad i na vlastitu štetu. Nije sklona bučnim svađama, njezina miroljubiva priroda joj to ne dopušta, pa će izbjeći svaku naznaku nesporazuma. Ako ste po prirodi ljubomorni, zavodljivost Vage vas može bacati u stalna iskušenja.

Kako prepoznati da mu se sviđate: Nakon što ih vidite s drugima, shvatit ćete da su još ljubazniji prema vama i tako ćete znati da su zaljubljeni. Siguran način da to prepoznate? Izmislit će vam nadimak i koristiti vaše pravo ime samo za službene stvari ili svađe.

Kakvog partnera priželjkuje: Vaga traži partnera koji je komunikativan, taktičan i spreman na kompromis, ali i dovoljno odlučan da donese odluke kad ona važe između više opcija. Privlače je šarmantni, uglađeni i društveni ljudi.

Valentinovo: Zabava i ljubav su u prvom planu. Mogli biste primiti neke poklone i na radnome mjestu, a moglo bi vam postati sve jasnije kad vidite da vas osoba iz radnog okruženja pogledava sa sjajem u očima. Sve je spremno za večernji provod po vašoj mjeri, a nemojte zanemariti i važnost onoga što slijedi kad se s partnerom vratite kući.

Ljubav do kraja godine: S obzirom na prisutnost Saturna u vašoj kući partnerstva, odnosi za vas dobivaju ozbiljniju i odgovorniju dimenziju. Ne zadovoljavate se površnim vezama, već tražite stabilnost, zrelost i dugoročnu sigurnost.

Škorpion

Ljubavni profil: Tražite li strast, intenzitet i duboku emocionalnu povezanost, pokucajte na vrata ovoga znaka. Zna biti posesivan i kontrolirajući, no ima divne kvalitete kao što su predanost i iskrenost. Kad voli, vjeran je do groba. Kako bi se uvjerio u vašu pouzdanost, testirat će vas prije nego što se emocionalno u potpunosti prepusti.

Kako prepoznati da mu se sviđate: Promatrat će vas pažljivo, jako dugo. Ipak, neće vas izravno gledati. To bi bilo previše očito. Sve će ga zanimati o vama, tražit će i vaše slabe točke. Imat ćete dojam kao da ste na nekom testiranju.

Kakvog partnera priželjkuje: Privlače ga osobe koje zrače senzualnošću i koje svoju seksualnost izražavaju prirodno i samouvjereno. Ipak, u ozbiljan odnos ulazi samo s partnerom kojeg doživljava zrelim i emocionalno stabilnim.

Valentinovo: Stvari koje priželjkujete od partnera su dobre, ali ne možete očekivati ​​da će vam čitati misli. Stoga otvoreno progovorite o onom što vam sad treba. Romantična večera, izlet izvan grada ili večernji filmski maraton koji će završiti strastvenim zagrljajem idealni su izbor sudeći po aktualnim zvjezdanim utjecajima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ljubav do kraja godine: Iako to možda neće tražiti niti željeti, moguć je fatalan susret koji će vam pomrsiti konce, pa neće biti sigurni kojim putem dalje i koju bi odluku bilo najpametnije donijeti. Puno toga će vam se razjasniti od druge polovine studenoga i kroz prosinac.

Strijelac

Ljubavni profil: U ljubavi traži slobodu, iskrenost i avanturu. Ne voli osjećaj ograničenja pa mu je važan odnos u kojem postoji povjerenje i prostor za osobne interese. Zabavan je, inspirativan i uvijek pun ideja. Kad pronađe osobu koja dijeli njegove vrijednosti i pogled na život, može biti vrlo odan i strastven partner.

Kako prepoznati da mu se sviđate: Znat ćete da ste mu važni kad vas zove gotovo svaki dan, ali još više kad vas pozove da putujete s njim. Nije važno je li riječ o vikendu na selu ili tjedan dana boravka u Rimu - poziv na zajedničko putovanje za Strijelca je znak posebnog povjerenja.

Kakvog partnera priželjkuje: Privlače ga spontani, otvoreni i optimistični partneri koji su spremni istraživati život s njim. Ne podnosi posesivnost i ljubomoru. Treba nekoga tko će mu dati slobodu i ići s njim u avanture.

Valentinovo: Pojava Sunca i Marsa u vašoj 3. kući komunikacije stvara prostor za razgovor sa simpatijom ili partnerom o tome kamo idete i što želite dalje. Započinjanje laganog razgovora o tome što on misli o dugoročnim ciljevima može vam pomoći da utvrdite jesu li u skladu s vašim vlastitim potrebama za budućnost.

Ljubav do kraja godine: Otvaraju vam se nove mogućnosti za uspostavljanja stabilnog i zadovoljavajućeg bračnog i ljubavnog života. No nešto se i budi u vama, nešto što je bilo zatomljeno, a sad traži više uzbuđenja, novih iskustava i putovanja.

Jarac

Ljubavni profil: Ljubavi pristupa ozbiljno i s jasnom namjerom da traži stabilan i dugotrajan odnos. Ne zaljubljuje se lako, ali kad nekome pokloni srce, pokazuje odanost, pouzdanost i spremnost na zajedničku budućnost. Iako može djelovati suzdržano, iza njegove smirene vanjštine skriva se duboka i postojana emocija.

Kako prepoznati da mu se sviđate: Ljubav najčešće pokazuje djelima, kroz podršku, brigu i osjećaj sigurnosti koji će vam pružiti. Bit će tu uz vas, a njegova usredotočenost i prisutnost bit će jasan pokazatelj da ste vi taj/ta.

Kakvog partnera priželjkuje: Privlače ga zreli, odgovorni i ambiciozni partneri koji znaju što žele od života. Važno mu je da partner drži do svojih riječi, pokazuje lojalnost i razumije vrijednost predanosti.

Valentinovo: Mjesec putuje vašim znakom, pojačavajući vašu emotivnu prisutnost i privlačnost. Ovo je savršeni trenutak da otvoreno izrazite svoje osjećaje i pokažete naklonost kroz pažljive geste ili zajedničke aktivnosti. Vaša prirodna ozbiljnost i pouzdanost sad djeluju magnetski, a oni koji cijene stabilnost osjećat će se posebno privučeno vama.

Ljubav do kraja godine: Jupiter će do ljeta obogaćivati vaš ljubavni život, ali i testirati snagu povezanosti u odnosu. Neki će staru ljubav zamijeniti novom, a ne bi bilo neobično da vas privuče osoba koja je mlađa od vas. Starim problemima u vezi treba pristupiti ozbiljno.

Vodenjak

Ljubavni profil: Vodenjak u ljubavi traži prijateljstvo, intelektualnu povezanost i slobodu izražavanja. U vezi je odan, ali ne voli rutinu, kao ni osjećaj zarobljenosti, Teži da odnos bude inspirativan i dinamičan. Vodenjak pokazuje ljubav kroz intelektualnu bliskost i smijeh, često više riječima i djelima nego romantikom.

Kako prepoznati da mu se sviđate: Ako se sviđate Vodenjaku, često ćete primijetiti suptilne, neobične i nekonvencionalne znakove pažnje. Bit će znatiželjan, postavljat će vam pitanja o vašim idejama i uvjerenjima te vas želi uključiti u intelektualne i zabavne aktivnosti.

Kakvog partnera priželjkuje: Privlače ga partneri koji su originalni, otvoreni i spremni na eksperimentiranje, ali koji poštuju njegovu veliku potrebu za prostorom i autonomijom. Sve počinje iz prijateljstva.

Valentinovo: Primit ćete puno malih poklona, a jedan će biti posebno romantičan. Bit će riječ o gesti koja će vam izmamiti osmijeh na lice. No ono što ćete osjećati u tajnosti, izvan kulisa javnosti, bit će ono što će vam najviše trebati. Pitanje je hoćete li to biti spremni priznati sebi i svom partneru ili će to i dalje ostati vaša tajna.

Ljubav do kraja godine: Očekuju vas velike promjene koje će intenzivnije krenuti od ljeta, a nastaviti se do kraja ove, pa i kroz iduću godinu. Shvatit ćete da je došlo vrijeme za važne odluke, s kim idete dalje, na koji način i koje vas iskušenje u svemu tome skreće s puta.

Ribe

Ljubavni profil: Ribe u ljubavi su emotivne, intuitivne i duboko suosjećajne. Kad se potpuno predaju, postaju odani, požrtvovni i spremni su ulagati u odnos, tražeći duboku i trajnu povezanost. Nekad se gube u svijetu mašte i iluzija, osobito kad su zaljubljeni, a tad često riskiraju izgubiti sebe u odnosu.

Kako prepoznati da mu se sviđate: Ribe vole izražavati ljubav kroz nježne geste, pažnju i emocionalnu podršku, često više kroz djela nego riječi. Pisat će vam lijepe poruke, zakazivati redovite susrete i "slučajno" vas dodirivati. Sve će mu "pisati" na licu. Ne može sakriti svoje osjećaje.

Kakvog partnera priželjkuje: Traži partnera koji razumije njihove osjećaje, cijeni nježnost i može joj pružiti sigurnost, ali i emotivnu bliskost. Nekoga tko će biti požrtvovan i tko će se boriti za njegovu ljubav, a ne je uzimati zdravo za gotovo.

Valentinovo: Merkur i Venera u vašem znaku obećavaju emocionalnu jasnoću i romantične prilike, potičući iskrene razgovore i dublje povezivanje s partnerom. Ovo je savršeni trenutak da izrazite svoje osjećaje i pokažete nježnost. Vaša intuicija bit će pojačana pa ćete lako prepoznati tko cijeni vašu nježnost i tko je spreman uzvratiti ljubav na isti način.

Ljubav do kraja godine: Možete odahnuti, Saturn je izašao iz vašeg znaka, a vi kao da ćete početi disati punim plućima. Spremniji ste nego ikad za novi početak u postojećem odnosu, a ako to nije moguće, ne gubite vrijeme. Idete u potragu za novom ljubavi.