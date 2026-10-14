Dnevni horoskop za srijedu 14. listopada: Lav će imati sreće u igrama, a Jarcu svi idu na živce

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Energiju usmjerite na poslove vezane uz putovanja, inozemstvo i kontakte sa strancima. Učenici i studenti imat će priliku pokazati svoje znanje i sposobnosti. Dan je povoljan za rješavanje privatnih problema i bavljenje s partnerom i djecom. Kada dođete kući ne pričajte o poslovnim problemima, nego se pozabavite obiteljskim pitanjima.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Ljutit ćete se na sitnice i uvrijeđeno ćete reagirati na dobronamjernu kritiku. Ako ste u zategnutim odnosima s radnim kolegom, pripazite da ih ne pogoršate. Moguće su pravne zavrzlame vezane za dobivanje nasljedstva i imovinsko - pravne sporove. U braku pokažite više odgovornosti u rješavanju nesporazuma.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Sate koje ćete provesti sami sa sobom, bit će rijetki. Očekuje vas mnoštvo obaveza, ali i društvenih kontakata. Dobro se slažete s partnerom, iako se vaši pogledi na mnoge stvari razlikuju. Nemojte biti kruti i tražiti da sve bude po vašemu, dopustite i drugoj strani neka izrazi svoje mišljenje.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Odlučno i smiono prionut ćete na ostvarivanje planiranih aktivnosti i poslova. Iako će se okolini vaši postupci činiti nerazumnima, instinkt će vam govoriti da ste na pravom putu. Zaokupljeni ste društvenim i rodbinskim zbivanjima. Na tim relacijama odlazi najveći dio vaše energije, ali će krajnji rezultat biti pozitivan.

PIXSELL | Foto: PIXSELL, REUTERS

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Prodajete li neku stvar ili nekretninu, možete naići na odličnog kupca, a odigrate li neku od igara na sreću, nije isključen manji dobitak. Nećete dopustiti da vas uzbuđuju zbivanja na poslu. Bit ćete iznad nekih situacija i ljudi, okrenuti vlastitim interesima. Ako ste se dosad samo pogledavali sa simpatijom, moglo bi doći do nečeg konkretnijeg.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Kupujete li, prodajete ili preuređujete stan, ne donosite odluke brzopleto. Bitno je dobro promisliti o mogućim posljedicama poduzetih radnji, kako ne biste požalili. U ljubavi je situacija dobra, ali ako budete tapkali na mjestu mogla bi se pogoršati. S partnerom mirno riješite sve dvojbe jer možda ste se samo pogrešno razumjeli.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Intelektualni kapaciteti bit će istaknuti, pa ćete nekom dokazati da se može računati na vas. Dan je pogodan za učenje, pisanje i komunikaciju, a osobito za prikupljanje podataka. Trčat ćete s jednog mjesta na drugo, biti rastrzani na više strana, a razgovori s ljudima iz vaše struke dovest će vas do novih saznanja.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Poput pravog društvenjaka dobro ćete se uklopiti u svako društvo i gotovo o svakoj tematici ili problematici imati što za reći. Dan je pogodan za obnavljanje starih veza i odnosa, pa velikodušnije pristupite drugoj strani ili prihvatite ruku pomirenja. Bit ćete šarmantni i privlačni pa će se nekom svidjeti vaša pojavnost.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Elementi zabave bit će prisutni u svim vašim aktivnostima, pa tako i na poslu. No nećete zabušavati nego se prikazati u najboljem svjetlu i savjesno izvršavati obaveze. Možete naići na nečiju naklonost i iskoristiti nove prilike. Neki će svojim šarmom i duhovitošću privući osobe željne zabave i neobaveznog druženja.

Foto: Alphaspirit

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Moglo bi vam se dogoditi da započnete više manjih poslova, a gotovo ništa ne privedete kraju. Živcirat će vas postupci ljudi s kojima surađujete, zanemarujući pritom vlastite propuste. Bilo bi poželjno da sredite misli i stavite stvari na svoje mjesto. Imate li nesanicu, pripazite na prehranu – neka večernji obroci budu niskokalorični.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Partner će otvoreno pokazivati ljubav i naklonost pa ćete se osjećati poželjno i voljeno. Odnos će biti skladan zbog čega ćete uživati u zajedničkim trenucima. Neće vas zapostaviti ni kolege na poslu. Vaša dobronamjernost i prijateljske geste bit će očite, pa će vam se neke osobe lakše približiti. Neposrednošću otvarate vrata novim prijateljstvima.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Na poslu će biti raznih događanja. Od suradnika nećete imati potporu, a i pretpostavljeni će pokazati svoju drugu stranu. Oni koji su vas do sada štitili, promijenit će ponašanje. Međutim, kroz sve ovo ćete proći bezbolno i na kraju biti zadovoljni. No trenutačan planetarni položaj od vas traži mnogo strpljenja, pa i odricanja.