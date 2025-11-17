Laži koje horoskopski znakovi uvijek govore drugima - nije isto za muškarce i žene

STRIJELAC - MUŠKARAC: FOBIJA OD OBVEZIVANJA I PREDANOSTI Super opušteni i društveni Strijelac je mnogo stvari, ali jedna riječ koja ga najbolje opisuje je: zabava! Tako je, Strijelac je tako avanturističan da će djelovati zarazno na sve oko njega, svi će činiti ono što on hoće i nekako će i uživati ​​u tome (čak i ako su potajno prestravljeni). Zna kako učiniti da se žena ili bilo tko drugi u njegovom društvu osjeća ugodno pri izlasku iz svoje zone udobnosti. Laž koju govori je da vam je predan i to potpuno. Čak se može uvjeriti da on to jest, i možda se na neko vrijeme i smiri, ali male su šanse da ćete vi biti ona osoba koja će promijeniti njegovu bezbrižnu i karizmatičnu (ponekad neopreznu) osobnost. | Foto: Fotolia