Dnevni horoskop za srijedu 16. rujna: Strijelci izbjegnite teške dijete, Jarac je druželjubljiv...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

U ljubavi će biti iznenađenja, a na poslu još više. Najbolje bi bilo da na neko vrijeme zaboravite na ono što ste planirali i pokušate se ponašati spontano. Očekuje vas plaćanje zaostalih računa, podmirenje dugova prema drugim ljudima, ali i rezanje troškova, osobito u područjima u kojima ne ostvarujete očekivane rezultate.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nećete mnogo postići izbjegavanjem neugodnih situacija ili potiskivanjem osjećaja. Igra otvorenih karata donijet će najbolje rezultate. Pazite što i kome nešto govorite, ne dajte se isprovocirati nečijim kritikama. Ne doživljavajte situacije u privatnom životu previše osobno. Ako vas je partner nečim uvrijedio, sam će vam se ispričati.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Jutro će biti idealno za fizičku aktivnost, uhodavanje novih poslova i prezentaciju ideja. Mogli biste posjetiti liječnika, frizera ili pedikera ili biti zadovoljni ostvarenim poslovnim rezultatima. Analiza osjećaja približit će vas istini. Zaronite duboko u sebe i otkrit ćete što zapravo želite i čime niste zadovoljni u braku ili vezi.

Foto: Screenshot/Facebook, Pixabay

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

U dobrim ste odnosima s okolinom, pa su trzavice s bližnjima bezazlene i posljedica dokone rasprave. Očekuje vas zbližavanje i nezaboravan provod s nekim tko živi u drugom gradu. Vaša popularnost u društvu raste, a voljena osoba zato će istodobno biti pomalo ljubomorna, ali i ponosna.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Odnos s autoritetima bit će osjetljiv. Smatrat ćete se dovoljno snažnima i odlučnima da sami donosite odluke i nastupate samostalno, što vaši pretpostavljeni neće popratiti s oduševljenjem. Zaboravite na blizinu nekih vama nesimpatičnih ljudi i ne preuveličavajte partnerove mane - nitko nije savršen.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Pružit će vam se prilika za izglađivanje nesporazuma. Osoba s kojom niste u dobrim odnosima pokazat će želju za pomirbom, pa joj pružite ruku pomirenja. Dan je povoljan za učenje. Ne možete li svladati zahtjevno gradivo, pomoći će vam instrukcije ili učenje u društvu, što će biti i edukativno i zabavno.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Misaoni procesi bit će vam intenzivni. Provest ćete dan u društvu visoko obrazovanih ljudi ili intelektualaca. Bit ćete nepraktični u rukovanju s novcima. Pripazite da ono što vama izgleda povoljno, vašim ukućanima ne bude preskupo. Potkraj dana čuvajte povjerenje vama drage osobe, ma koliko imali potrebu to s nekim podijeliti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Moć uvjeravanja bit će vaša jača strana pa ako ste trgovac, menadžer ili odvjetnik, prava riječ u pravo vrijeme bit će vaš skriveni adut. U ljubavi ćete biti nezavisniji. Počet ćete se više baviti sobom i onime što vas zanima. Partner će u čudu promatrati vašu promjenu u ponašanju, no to vas neće pokolebati da promijenite stav.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 4

Zdravlje: 3

Na intimnom planu prate vas sumnje i nezadovoljstvo. Intuicija vas upozorava da kucate na pogrešna vrata. Doznat ćete nečije skrivene misli o vama. Možda nećete biti zadovoljni s otkrićem, ali prijeđite preko toga. Ako ste odlučili smršavjeti, ne dajte se navući na rigoroznu dijetu. Neka promjene u životnom ritmu ili prehrani budu postupne.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete iznimno druželjubivi, zainteresirani za gradska zbivanja. Posjet izložbama, promocijama i druženje s novim ljudima unaprijedit će vaš društveni život. Bit će vam omogućeno da pred većim brojem ljudi izložite ideje ili promovirate svoj rad ili proizvod. Ljubavni odnos oplemenit ćete novim iskustvima.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Spremni ste svakome reći što ga ide i što vam je na umu. Iako ćete na taj način steći i ponekog protivnika, bit ćete u stanju nositi se s posljedicama. Prijatelji i kolege značajno će vam pomoći donijeti ispravne odluke i zaštititi vas od loših utjecaja. Dobit ćete korisne savjete, preporuke i kontakte. Tinejdžeri bi se mogli svađati s ocem.

Foto: 123RF

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ostavljat ćete snažan dojam na druge. Bit ćete otvoreni za nove spoznaje i situacije kojima ste nekoć okretali leđa. Odlučnije prionite na rješavanje zbrkanih situacija iz prošlosti, jer će vas služiti odlična intuicija i oštroumnost. Iz naizgled običnih situacija krit će se nove ljubavne prilike, osobito ako ste na putovanju ili studirate.