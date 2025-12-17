Dnevni horoskop za srijedu 17. prosinca: Bika će shrvati umor, Ovan je vrlo entuzijastičan...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan će biti ispunjen sretnim preokretima i kontaktima s ljudima iz inozemstva. Unijet ćete entuzijazam u ljubavni odnos, ali će partner biti suzdržan. Trebat će vam strpljenja dok ne postignete da i on pokaže istu iskru strasti. Iako će vas obaveze udaljiti jedno od drugog, pobrinite se da što prije nadoknadite propušteno.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Poslovna odgovornost će postajati sve veća. Morat ćete sami sebi pokazati da možete uspjeti bez ičije pomoći. Novčane prilike bit će izvor stresa – zbog minusa na računu mogli biste posuditi novce. U popodnevnim satima mogao bi vas shrvati umor pa nećete biti zainteresirani za druženja.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Iako će vam odgovarati samostalni projekti, pokažite se spremnima za ekipni rad - dobri međuljudski odnosi olakšat će vam posao. Nesmotrenom izjavom mogli biste naljutiti partnera. Naglasite voljenoj osobi da želite izgladiti nesporazum. Pokažite da vam je žao pa će vam druga strana brzo oprostiti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Dobro ćete izlaziti na kraj s radnim zadacima, no u ostalim životnim područjima nailazit ćete na teškoće. Izraženi osjećaj dužnosti i odgovornosti nametat će vam kriterije kojima je teško udovoljiti. Bit ćete u stalnom pokretu, malo spavati i premalo se odmarati. Bilo bi dobro da barem navečer legnete ranije na počinak.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Smislom za humor ublažit ćete poslovne i privatne napetosti. Napokon će se pokazati da se niste uzalud mučili, jer ćete biti nagrađeni za uloženi poslovni trud. Na pragu ste ostvarenja projekta do kojeg vam je stalo. Lavovi koji su željni ljubavnih zagrljaja i dobrog provoda doći će na svoje – možda uđete u novu vezu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne posustajte pred ciljem, osobito ako je riječ o kupoprodaji nekretnina ili rješavanju nasljedstva. Neke će osobe pokazati svoje pravo lice, osobito one koje su s vama iz interesa. Ne ignorirajte značaj znanja i sposobnosti kojima raspolažete. Vrijeme je da one koji vas iskorištavaju odstranite iz svoga života.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Željni ste druženja i kretanja, a dobra forma omogućit će vam ugodne trenutke pri rekreaciji. Zahvaljujući odličnoj koncentraciji, bez teškoća usvajate nova znanja. Razbudit će vam se stvaralački dar pa ćete uživati u uljepšavanju svoga okružja. Mogli biste kupiti atraktivan komad namještaja i unijeti promjene u svoj dom.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Smatrate li da vaše sposobnosti ne dolaze dovoljno do izražaja, potrudite se nadređenima pokazati što znate. Nemojte ovisiti o tuđim mišljenjima i ne dopustite da vas kritike pokolebaju. Ustupci i dugi razgovori bit će prijeko potrebni želite li doznati što muči partnera. Moglo bi vas iznenaditi ono što ćete od njega čuti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Prodorni ste i nezaustavljivi na putu do cilja. Vaša kreativnost i smisao za organizaciju zadivit će kolege i šefove. Bavite li se javnim poslom, ostvarit ćete odličan nastup. U ljubavi ćete postati romantičniji i priželjkivati susret s nekime tko vam se sviđa. Planetarna potpora pomoći će vam u zbližavanju pa hrabro krenite naprijed.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

U izvršavanju poslova ometat će vas razne okolnosti, uključujući ljubavne ili obiteljske zavrzlame. Bliske osobe neće imati sluha za vašu potrebu za slobodom i trenucima koje ćete posvetiti sebi. Osjećaj nezadovoljstva bit će najjači u prijepodnevnim satima, dok prema večeri postajete energičniji te bolje raspoloženi.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Netko će vam uputiti riječi koje će vas uvrijediti ili vas potaknuti da neke ljude ugledate u novom svjetlu. Ne doživljavajte osobno ono što ćete vidjeti ili čuti. Zaključite li da je vaše strpljenje pri kraju, priuštite sebi iskorak iz svakodnevice. Odgodite planirane dogovore i posvetite se aktivnostima koje vas opuštaju.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Posvetite se onome što vam dobro ide, a ako bude nekih teškoća, ne gubite odmah živce. Niste li spremni na ustupke, poslovi se neće odvijati na željeni način. Nestrpljivim ispadima nećete ništa postići. Raščistite ljubavni nesporazum uz pomoć prijatelja koji će vas mudro savjetovati.

