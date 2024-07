Dnevni horoskop za srijedu 17. srpnja: Strijelac će se zaljubiti u izlasku, Lav se mora prilagoditi

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete omiljeni u svojoj okolini. Mogli biste prirediti slavlje vezano uz nečiji rođendan ili se odazvati na večernji provod. Šarmirat ćete svojom spontanošću i neposrednim pristupom. Nekima je moguć ljubavni početak s razvedenom osobom ili starijom od vas. Ne dopustite da predrasude utječu na vašu odluku.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Potrebna vam je promjena, nova iskustva i doživljaji koji će obogatiti vaš život. Možda partner neće moći slijediti vaše potrebe, ali barem će pokušati. Na radnom mjestu očekuje vas intenzivan tempo, a možda i prekovremeni rad. Pripazite na zdravlje jer bi vas pretjerani tjelesni napori mogli previše iscrpiti.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Morate li pred nekom bitnom osobom iznijeti svoje mišljenje, pomno birajte riječi. Mogli biste pretjerati, osobito ako se u vama skuplja osjećaj nepravde. Osjećate li umor, nemojte u sebi gomilati negativne osjećaje - koristit će vam opuštajući razgovor s prijateljem. Kontrolirajte troškove i čuvajte novac, dokumente i mobitel.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Budite spremni na ustupke s kolegama i nadređenim osobama, kako biste izbjegli moguće rasprave, iako vaš posao time neće biti ugrožen. Reakcije vama bliskih ljudi, bit će takve da nećete znati što uopće misliti o njima. Savjetujemo vam da u trenucima dvojbi poslušate svoj unutarnji glas, odnosno intuiciju.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mogla bi se dogoditi značajna promjena koja neće biti iznenadna, nego logičan slijed prijašnjih zbivanja. Morat ćete se prilagoditi novim životnim okolnostima, preuzeti veću poslovnu ili ljubavnu odgovornost. Dobro je vrijeme da poboljšate svoju formu, posjetite liječnika ili se priklonite zdravoj prehrani.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Prije nego što započnete novi, završite stari posao. Nemojte dopustiti da vas stranke ili kolege čekaju zbog neorganiziranosti. Mogli biste izgubiti samopouzdanje, a ni vaša poslovična intuicija danas neće biti na visini zadatka. Treba li vam savjet bilo da je riječ o ljubavi ili poslu, pronađite prijatelje koji će vas ohrabriti.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Godit će vam komplimenti i pogledi drugih ljudi. Pristajat ćete i na flert, no nepogrešivo ćete znati do kud možete ići, a da ne prijeđete vlastite granice. Netko će vam se obratiti za savjet ili će tražiti od vas potporu. Znat ćete kako se treba postaviti u danoj situaciji. U prometu ćete biti nesmotreni i brzopleti pa pripazite.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Bit ćete svojeglavi, a vaši bližnji će se truditi da vas uvjere u nešto što bi bilo dobro po vas. Vaše odluke vezane uz novac neće naići na odobravanje roditelja ili partnera. Ako ste nešto naumili kupiti, prodati ili preurediti, ništa vas neće moći skrenuti sa zacrtanog puta, čak ni bližnji. Neki će danas dobiti novac, možda povrat poreza.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mjesec u vašem znaku ispunjava vas pozitivnim osjećajima i odličnim raspoloženjem. Bit ćete predani radnici koji ulažu mnogo energije u dodatnu zaradu i bolje životne uvjete. Očekuje li vas večernji izlazak, povećana je mogućnost da doživite fatalan susret i zaljubite se na prvi pogled. Roditelji će biti zadovoljni postignućima svoje djece.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Mnogo vremena provodit ćete u samoći. Bit ćete izbirljivi i u pogledu ljudi koje želite uza sebe. Vaša nezainteresiranost koja vam inače nije svojstvena, mnoge će obeshrabriti da počnu komunikaciju s vama. Pripremite se na povećan broj obaveza koje će biti posljedica odsutnosti kolega i suradnika.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Erotični ste i zaljubljivi pa vam i ljubavni život postaje sve uzbudljiviji. Osjećat ćete na sebi tuđe poglede i to će vam goditi. Zahvaljujući svom šarmu, bit ćete u stanju dobiti ono što želite. Ljubav i prijateljstvo proživjet će nalet iskušenja - shvatit ćete da vaši osjećaji nekontrolirano rastu u blizini osobe s kojom se često družite.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Otvorit će vam se prilika za promjenu, ali nećete biti sigurni kako je provesti u djelo. Danas ni ne pokušavajte, za tako nešto bit će bolje sutra poduzeti korake. Ispunite obećanje dano prijatelju jer će se u protivnom naljutiti na vas. Pripazite da samouvjerenim nastupom ne povrijedite ljude s kojima svakodnevno komunicirate.