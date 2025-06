Dnevni horoskop za srijedu 18. lipnja: Lav će ići na tretmane, Vage neka paze s novcem...

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete u dvojbi ostati na sceni ili se povući u četiri zida. Obje će vam mogućnosti biti podjednako privlačne, no pogodno se rješenje vjerojatno krije negdje na pola puta. Kada bi sve ovisilo o vama, više vremena proveli biste u miru i tišini, no pritisak okoline izvlačit će vas u društvo. Nije isključen verbalni sukob s nekim na poslu.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

S partnerom ćete otvoreno razgovarati o obiteljskim pitanjima. Morat ćete uskladiti različita gledišta na novce, imovinu, djecu ili društveni život. Nije isključeno da krenete u zajedničke poslovne i financijske projekte. Na ljubavnom sastanku nemojte biti neozbiljni i sve okretati na šalu, porazgovarajte ozbiljno i konstruktivno.

Foto: 123RF

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne ulazite u nove poslove jer i s onim kojeg obavljate mogli biste imati problema. Namjeravate li obaviti posao s nekretninama, pokušajte ga odgoditi za neki drugi dan. Pripazite na riječi i postupke prema partneru, jer će vam biti lakše izazvati nesporazum nego ga rješavati. Živci će vam biti osjetljivi pa ćete na sve burno reagirati.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odlično ćete procjenjivati ljudske reakcije i bolje razumijevati okolna zbivanja. Napredovat ćete u učenju, pisanju i komunikaciji. Mogući su neočekivani susreti na cesti, pozivi na kavu ili susreti sa starim znancima. Primit ćete vijest iz daljine koja će vas razveseliti. Možda vas netko poziva na ljetovanje pa se pripremate na put.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Posvetit ćete se njezi tijela, kože, posjetiti frizera ili se podvrgnuti kozmetičkom tretmanu. Unijet ćete kvalitetne promjene u prehranu ili krenuti na dijetu. Njegujte cvijeće i kućne ljubimce, iskoristite pojačani smisao za estetiku i stvaralaštvo i unesite promjene u svoj dom kakvom novom slikom ili komadom namještaja.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Podcjenjujući sebe, dopustit ćete drugima da napreduju. Mogući su problemi sa starijim osobama ili poslovnim autoritetima. Pritisnuti teretom prošlosti ograničit ćete sami sebe u napretku. Neprestano ćete se vraćati unatrag i tražiti razloge zašto se nešto dogodilo. Iako sami znate da je malo koristi od takvog razmišljanja, to će biti jače od vas.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Imate li neriješenih problema s porezima ili mirovinom, mogli biste ih uspješno riješiti. Budite oprezni u rukovanju novcem, netko bi vas mogao zatražiti pozajmicu koju vam tako uskoro ne namjerava vratiti. Vage u ljubavnim vezama neće biti imune na udvaranje jedne osobe - dobro razmislite što ćete učiniti.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planeti će se pobrinuti da ne prođete nezapaženo, bilo u poslovnim pregovaranjima ili privatnom životu. Iako će se neke stvari odvijati brzo i pod nejasnim okolnostima, neće vam ozbiljnije naštetiti. Poslovi vam ne bi trebali zadavati glavobolju, a na pokoji trač tek odmahnite rukom. Vaši umjetnički talenti dobit će na cijeni i doći do izražaja.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Obiteljska situacija zahtijevat će da preuzmete obaveze ili se izjasnite o svojim planovima. Ugodnija događanja očekuju zaljubljene i one koji su tek zakoračili u bračne vode. No ne zapostavljajte zdravlje, zakažite termin kod liječnika ili poradite na preventivi. Ako ste na moru, radije se držite hladovine i pijte mnogo tekućine.

Foto: Dreamstime

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

U ljubavnom životu osjećat ćete se lagodno jer će vam druga strana biti naklonjena. Bit ćete u stanju prepoznati što partneru treba i što bi ga radovalo. Uživat ćete naklonost osoba do čijeg mišljenja držite, a to će vam i otvoreno staviti do znanja. Bilo da je riječ o poslu, novcu ili ljubavi, ostvarit ćete ciljeve uz malo napora.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Mogli biste upisati tečaj iz računalstva, predbilježiti se za stručni seminar ili se raspitati o mogućnostima specijalizacije. Neki bi se mogli zagledati u osobu koja je u braku, ali će razum nadjačati strast. Obiteljski teret bit će prezahtjevan za vaše trenutačno raspoloženje. Zamarat će vas partnerova preosjetljivost, a njega vaša.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Optimizam će vam pomoći da se uhvatite u koštac sa zaostalim poslovima ili ljudima koje ste izbjegavali. Planovi se ostvaruju, a financijska situacija se barem privremeno poboljšava. Ljubavni život postat će bogatiji, osobito ako uspijete razlučiti ljubav od posesivnosti ili potrebe da kontrolirate partnerom.