Dnevni horoskop za srijedu 18. veljače: Blizanci su umorni, Biku poslovni život napreduje...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete tajanstveni i rezervirani. Odgovarat će vam da vas nitko ništa ne pita i jednostavno pusti na miru. Zbog nagomilanih poslova, nećete se moći posvetiti privatnom životu koliko biste htjeli. Bit ćete mrzovoljni, jer ćete morati rješavati neke stare probleme i baviti se tuđim nedovršenim poslovima.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Poslovni život će uznapredovati, pa ćete s lakoćom obavljati zahtjevnije zadatke. Odlično ćete se snalaziti u grupnom radu i kontaktu s ljudima, pa će poslovni odnosi poprimiti prijateljsko ozračje. Baveći se raznim aktivnostima otkrit ćete u sebi nove potencijale, a neke će privući duhovnost ili alternativna medicina.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Mogli biste se osjećati umorno. Ljudi će vas uvlačiti u svoje životne probleme, a nitko neće pokazivati veći interes da posluša vaše. Na poslu će vam nedostajati koncentracije, pa ćete teško obavljati i one zadatke koje morate. Krećete li na put, shvatit ćete da ste zametnuli bitan dokument ili neku stvar pa biste mogli zakasniti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pred vama dan pun događaja. Mogli biste na brzinu spakirati kofere i krenuti na put. Možda vas iznenade vlastiti neočekivani naleti simpatija prema osobi koju nedovoljno poznajete. Kako ćete se sve više upoznavati, neki će vas dijelovi njezine osobnosti jako privlačiti. Pišete li test ili imate provjeru znanja, briljirat ćete.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete temeljiti u ostvarenju planova. Precizno ćete razdvajati bitno od nebitnog, poštovati rokove i dokazati se u poslovima koje radite. Mogli biste oročiti ili uložiti ušteđevinu. Mnogo zadovoljstva naći ćete i u kupnjama ili na sniženjima naći ono što vam treba. Izbjegnite situaciju u kojoj će netko utjecati na vaše stavove.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bavite li se javnim poslom pazite što govorite i kako se ponašate, pa i odijevate. Osjećat ćete umor i zasićenost svakodnevnim obavezama. Želite li se uspješno nositi sa stresom, razmislite o odmoru ili meditaciji. Doznate li povjerljive informacije o bliskim suradnicima, sačuvajte ih za sebe.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Financijska situacija je promjenjiva. Odgodite kupnju nekih stvari za povoljnije razdoblje, kako ne biste naknadno zaključili da ste mogli i bez tih troškova. Ako vam je partner lošije volje, ne obazirite se i ne reagirajte na svaku njegovu riječ. Sjetite se da ste i vi takvi kada ste neraspoloženi.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Moguće su povoljne prilike za napredovanje, koje ne smijete propustiti. Pouzdajte se u savjet iskusnog kolege, no ne otkrivajte svoje slabe točke. Svidjet će vam se osoba s kojom nećete lako uspostaviti komunikaciju. No njezina distanciranost bit će privlačan mamac za vas, pa ćete činiti sve da je pridobijete.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nećete biti spremni svakome i u svemu popuštati. Nekima ćete jasno dati do znanja da kod vas više nemaju nikakvih povlastica. Bračna i poslovna partnerstva prolazit će kroz krizne trenutke. Imat ćete osjećaj da su iznevjerili neke dogovore ili vaša očekivanja. Šutnjom ćete im dati na znanje da ste ljuti.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete spremni na nešto uzbudljivo, osobito ako ste se posljednjih dana iscrpljivali poslom. U središtu vaše pozornosti bit će večernji izlazak, zabava i provod sa starim društvom. Ako je netko od vaših prijatelja ili poznanika na proputovanju u vašem gradu, mogao bi kod vas gostovati nekoliko dana.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Dobro ćete se nositi sa zahtjevnijim zadacima i istodobno obavljati više poslova. Pazite samo da vas kolege ne preopterete i svojim poslovima. Slobodne bi mogla privući osoba iz poslovnog okruženja. Rad na zajedničkom projektu rezultirat će obostranom simpatijom, pa ćete jedva čekati prigodu da budete nasamo.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nepogrješivo ćete znati u kojem trenutku bi bilo najbolje suzdržati se od nekih aktivnosti, a u kojima odmah djelovati. Prijatelji će vas pozivati na druženje, no htjet ćete privesti kraju zaostale kućanske poslove. Nećete dopustiti da vam se nagomila posao koji morate napraviti.