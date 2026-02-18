Danas je Čista srijeda: Evo zašto se zove i Pepelnica te za koga su obavezni post i nemrs

Ove godine korizma počinje 18. veljače, na Pepelnicu ili Čistu srijedu, a s njome počinje i četrdesetodnevna priprema za najveći kršćanski blagdan - Uskrs. Naziv korizma potječe od latinske riječi quadragesima, a označava period odricanja i pokore.

Zašto se nanosi pepeo na glavu?

Pepeo ima poseban značaj te se mnogi vjernici i danas posipaju pepelom od blagoslovljenih maslinovih ili palminih grančica. Ovaj običaj ujedno je i spomen na pokoru koju su Židovi činili tijekom svoje povijesti. Veliki sveci Starog zavjeta oblačili su odjevne predmete od grube konoplje, posipali se pepelom i legli u prah u znak da su sagriješili i žele popraviti svoj život.

Za katolike taj pepeo ujedno je i prisjećanje na vrijeme koje je Isus proveo u pustinji. Ozbiljnost i pokora koju obilježava pepeo simbol je i pokore koja obilježava svih četrdeset dana korizme.

Post, nemrs i odricanje

Prema dosadašnjoj tradiciji, post je obavezan za sve katolike barem dva puta godišnje, na Pepelnicu i Veliki petak. Mnogi često miješaju post i nemrs. Post uključuje samo jedan obrok dnevno dok nemrs znači izbacivanje mesa iz prehrane i prakticira se svaki petak. Na čistu srijedu prakticiraju se i post i nemrs. U iznimnim okolnostima kao što su bolest, trudnoća ili drugi zdravstveni razlozi, post i nemrs nisu obavezni, tvrdi bitno.net.

Korizma ujedno uključuje i brojna odricanja. Brojni vjernici često se odriču materijalnih stvari kao što su hrana, cigarete, alkohol ili nečega drugog što im je važno. Takva odricanja ne smatraju se u potpunosti obaveznima, već je bitnije posegnuti u nutrinu i razmisliti o tome, kako biti bolja osoba? Osoba može, primjerice, tijekom ovog perioda odlučiti više pomoći svojim bližnjima i potrebitima u teškim trenucima.

Korizma, osim kao priprema za Uskrs služi i kao podsjetnik na prolaznost života i zahvalnost vjernika za sve što imaju, te je ujedno i simbol za novi početak.