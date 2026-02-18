Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
POČINJE KORIZMA

Danas je Čista srijeda: Evo zašto se zove i Pepelnica te za koga su obavezni post i nemrs

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Danas je Čista srijeda: Evo zašto se zove i Pepelnica te za koga su obavezni post i nemrs
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Na Čistu srijedu, prema katoličkoj tradiciji, svećenici nanose pepeo vjernicima na glavu, a ovaj dan uključuje i post koji je obavezan za sve od 18. do 60. godine. Dobrovoljno mogu sudjelovati i mlađi i stariji

Admiral

Ove godine korizma počinje 18. veljače, na Pepelnicu ili Čistu srijedu, a s njome počinje i četrdesetodnevna priprema za najveći kršćanski blagdan - Uskrs. Naziv korizma potječe od latinske riječi quadragesima, a označava period odricanja i pokore. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

pepelnica ili čista srijeda 01:32
pepelnica ili čista srijeda | Video: 24sata/pixsell

Zašto se nanosi pepeo na glavu?

Pepeo ima poseban značaj te se mnogi vjernici i danas posipaju pepelom od blagoslovljenih maslinovih ili palminih grančica. Ovaj običaj ujedno je i spomen na pokoru koju su Židovi činili tijekom svoje povijesti. Veliki sveci Starog zavjeta oblačili su odjevne predmete od grube konoplje, posipali se pepelom i legli u prah u znak da su sagriješili i žele popraviti svoj život.

Christian life crisis prayer to god. Woman Pray for god blessing
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Za katolike taj pepeo ujedno je i prisjećanje na vrijeme koje je Isus proveo u pustinji. Ozbiljnost i pokora koju obilježava pepeo simbol je i pokore koja obilježava svih četrdeset dana korizme.

KAJ SU JELI NAŠI STARI Babice iz Zagorja otkrile su 10 super recepata za korizmu
Babice iz Zagorja otkrile su 10 super recepata za korizmu

Post, nemrs i odricanje

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Prema dosadašnjoj tradiciji, post je obavezan za sve katolike barem dva puta godišnje, na Pepelnicu i Veliki petak. Mnogi često miješaju post i nemrs. Post uključuje samo jedan obrok dnevno dok nemrs znači izbacivanje mesa iz prehrane i prakticira se svaki petak. Na čistu srijedu prakticiraju se i post i nemrs. U iznimnim okolnostima kao što su bolest, trudnoća ili drugi zdravstveni razlozi, post i nemrs nisu obavezni, tvrdi bitno.net.

PUNO JE PRIMJERA Simbolika broja 40 u Bibliji: Korizma traje 40 dana, Isus je toliko dana bio u pustinji...
Simbolika broja 40 u Bibliji: Korizma traje 40 dana, Isus je toliko dana bio u pustinji...

Korizma ujedno uključuje i brojna odricanja. Brojni vjernici često se odriču materijalnih stvari kao što su hrana, cigarete, alkohol ili nečega drugog što im je važno. Takva odricanja ne smatraju se u potpunosti obaveznima, već je bitnije posegnuti u nutrinu i razmisliti o tome, kako biti bolja osoba? Osoba može, primjerice, tijekom ovog perioda odlučiti više pomoći svojim bližnjima i potrebitima u teškim trenucima.

KOLUMNA IRONMANA Česte greške kada u korizmeno vrijeme počnemo više vježbati
Česte greške kada u korizmeno vrijeme počnemo više vježbati

Korizma, osim kao priprema za Uskrs služi i kao podsjetnik na prolaznost života i zahvalnost vjernika za sve što imaju, te je ujedno i simbol za novi početak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Recepti za krafne i trik naših baka kako da ne upiju masnoću
6 VRSTI KRAFNI, SVE REDOM PREFINE

Recepti za krafne i trik naših baka kako da ne upiju masnoću

Jeste li probali džin-tonic krafne, finske krafnice ili krafne od tijesta s jagodama? Ako niste, sad je prava prilika. Također, tu je i recept za klasične krafne, krafne od limuna i 'križanac' muffina i krafne
Jedite ovo prije odnosa! Žene će se lakše uzbuditi, a muškarcima će stajati čvršće i dulje...
POJAČAVAJU LIBIDO

Jedite ovo prije odnosa! Žene će se lakše uzbuditi, a muškarcima će stajati čvršće i dulje...

Neka hrana je bolja i zdravija od druge, a neka je najbolja za jesti prije seksa jer stimuliraju proizvodnju testosterona, dobro djeluju na raspoloženje i protok krvi
Kakvi su znakovi Zodijaka kad se razbole: Lavovi će poharati ljekarne, Djevice rade i bolesne
ASTRO ZDRAVLJE

Kakvi su znakovi Zodijaka kad se razbole: Lavovi će poharati ljekarne, Djevice rade i bolesne

Horoskop može utjecati na to kakvi smo kad smo bolesni. Evo kako pojedini znakovi podnose bolesti - jeste li među onima koji to prebrode kao od šale, ili se žalite svima oko sebe?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026