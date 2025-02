Dnevni horoskop za srijedu 19. veljače: Škorpion će zavoditi, Jarca čeka poslovni uspjeh...

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Ništa vam neće predstavljati problem. Ljudi će vas prihvaćati, poslovni partner cijeniti, a šefovi promatrati sa simpatijama. Shvatit ćete da je za uspjeh ponekad dovoljan jedan šarmantan osmijeh. Pravi je trenutak da izađete iz nečije sjene i nametnete se. Zanemarite partnerove slabe strane i pokažite više smisla za ustupke i opraštanje.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Višak energije bit će razlogom vaših pojačanih aktivnosti na više životnih područja. Kako se u svemu tome ne biste izgubili, na vrijeme se organizirajte i koliko god možete pridržavajte se postavljenog plana. Pripazite kako ne biste precijenili vrijednost nekih predmeta i platili za njih više nego što vrijede. Dan nije dobar za kupnju.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Poslovne obaveze se povećavaju i nameću naporniji ritam, a u nekim važnim situacijama nećete imati potporu kolega ili šefova. To vas ne bi smjelo skrenuti sa zacrtanog puta, osobito ako upotrijebite malo više diplomatskog takta. Moguć je susret s osobom koja će pokrenuti lijepe uspomene ili početak ljubavne veze.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjetit ćete poštovanje sredine u kojoj se krećete, zbog toga ćete raširiti krila i postati uspješniji i prodorniji. Poslodavci će prihvatiti vaše ideje i malim, ali značajnim pohvalama motivirati vas da budete još učinkovitiji. Dobra koncentracija, kreativnost i maštovitost bit će od velike koristi umjetnicima i onima slobodne profesije.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Susretat ćete ljude neobična ponašanja i nepraktičnih u poslovanju. Morat ćete sređivati jednostavne stvari koje su drugi zakomplicirali. Istaknuta je različitost mišljenja u vašoj radnoj sredini - pristanite na ustupke. Ljubav će se odvijati u ozračju strasti i impulzivnosti, ali i nestabilnosti. No mjesta zabrinutosti nema.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Društveni život priskrbit će vam mnogo ugodnih i sretnih trenutaka, a poslovni se dogovori odvijati na zamišljeni način. Netko će shvatiti da ste vi u pravu i da bi bilo dobro prihvatiti vaše mišljenje. Imat ćete istaknutije odnose s rodbinom vašeg partnera ili će vaš brat ili sestra biti u financijskim problemima, pa ćete im pomoći.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

U sklopu radnoga mjesta pružit će vam se prilika da se razvijate ili obogatite uobičajenu rutinu. Oni koji su u potrazi za dodatnim izvorom zarade, mogli bi dobiti poziv na informativni razgovor. U brak unesite više ludosti, budite izazovniji i maštovitiji. Zdravlje vam je osrednje, no to nije zapreka da više poradite na svom izgledu.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Potpora koju ćete dobiti od važne osobe, bit će bitna u raspletanju nesporazuma. Uživat ćete u razonodi i strasnom flertu koji će vam priuštiti posebno zanimljiva osoba. Verbalnom snalažljivošću i osjećajnošću unijet ćete mir i stabilnost u bračne odnose, a ugodni trenuci s partnerom očekuju vas tijekom večeri.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Obavite poslovni razgovor, potpišite ugovor i pripremite se za ozbiljan ljubavni razgovor. Raščistit ćete odnos iz prošlosti, no iskreno se pitajte je li to odluka iz srca ili razumska procjena. Pronađite načina za novo zbližavanje, ne čekajte da se neke stvari riješe same od sebe. Slijedi vam razgovor sa starijim članom obitelji.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

U poslu ćete zauzeti odlučniji i nepokolebljiviji stav koji će uroditi odličnim rezultatima. Nezaustavljivo ćete koračati naprijed, rušiti sve zapreke i nizati uspjeh za uspjehom. Mogli biste primiti nekoliko pohvala ili nagrada za uložen trud. Poslije posla pronađite neki miran kutak gdje ćete se odmoriti i srediti svoje misli i tijelo.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Odlučite li žrtvovati privatni život zbog profesionalnog, budite spremni nositi se i s posljedicama. Poslovni život bit će ležerniji i ugodniji ako ljubavne probleme ostavite izvan radnog mjesta. Nedostajat će vam energije i entuzijazma, pa biste mogli obaveze stalno odgađati za drugi dan i tako stvoriti nepotrebnu zbrku.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Oporavit ćete se od poslovnih teškoća, ali i dalje ste osjetljivi i ranjivi. Ako ćete svoje sposobnosti vezivati uz putovanja, strane jezike, umjetnost ili doškolovanje, bit ćete vrlo uspješni, čak i nagrađivani. Lako ćete sklapati nova poznanstva pa biste u radnoj sredini mogli steći i simpatije osobe suprotna spola.