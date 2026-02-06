Najviše nas ubija rak pluća: Evo koji su simptomi na početku, a koji kada se rak proširi po tijelu

KAŠALJ KOJI NE PROLAZI I S VREMENOM SE POGORŠAVA Kašalj je često prvi znak raka pluća i može se pojaviti bez očitog razloga. U početku može biti povremen, ali s vremenom postaje uporni i dugotrajan. Može biti suh ili produktivan, ponekad praćen promjenama u glasu ili iskašljavanju. Ako kašalj traje dulje od nekoliko tjedana i ne reagira na uobičajene lijekove, važno je odmah se javiti liječniku. | Foto: dreamstime/ilustracija