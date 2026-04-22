Dnevni horoskop za srijedu 22. travnja: Lavovi naoružajte se strpljenjem, Bikovi opustite se..

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Telefon će vam zvoniti, a prijatelji vas pozivati van. Ne treba vas gristi savjest ako sebi dopustite malo razonode. Ukućani, a osobito mališani iziskivat će više strpljenja. Ne dopustite da vas njihove reakcije izbace iz takta. Potrošit ćete više novca nego što ste planirali, i to na nešto što će vam predstavljati zadovoljstvo, a ne potrebu.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Odvojite malo vremena za opuštanje, laganu tjelovježbu ili bezbrižno druženje s djecom. Očuvajte unutarnji mir i dobre kontakte s okolinom. Mogli biste ugostiti rođake ili prijatelje koji će nekoliko dana provesti u vašem domu, a nije isključeno da se i sami pripremate negdje otputovati. Promjena sredine bi vam godila.

Foto: QUNICA_STUDIO

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Ne dopustite da vam loše okolnosti pokvare poslovni ili ljubavni uspjeh. Budite spremni na iznenađenja i neočekivane obrate situacija – vjerujte svom unutarnjem osjećaju! Prelistajte oglasnike u potrazi za poslom – mogli biste imati uspjeha. Ne propustite priliku poboljšati financijsko stanje zaradom od hobija ili sezonskog posla.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planetarni položaji pomažu vam osvijestiti vaše duboke, istinske potrebe. Bolje ćete razumjeti svoja raspoloženja i motive koji vas pokreću na djelovanje. Zauzeti će tražiti više slobodnog prostora za izlaske i druženja s prijateljima, a možda se uplesti u pustolovinu s nekim tek toliko da isprobaju svoje zavodničke moći.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Malo toga će vam ići po planu. Naići ćete na prometne gužve, redove na blagajnama i otežano uspostavljanje kontakata. Naoružajte se strpljenjem i ne živcirajte se previše. Ne prepuštajte dio svog posla nekom drugom, jer biste mogli imati problema zbog toga. Dobro se organizirajte, ne gubite vrijeme na sitnice pa ćete sve stići.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Moguće su teškoće s koncentracijom. Samokontrola će biti nužna i u razgovorima s rodbinom, no koliko god se trudili suzdržati bit ćete na rubu rasprave. Posvetite dan čitanju omiljenog štiva ili s prijateljima odigrajte kakvu društvenu igru. Zaokupite se s nečim, to će vam odvratiti misli od problema i briga.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Teškoće s partnerovom rodbinom ili članovima obitelji riješit ćete otvorenim razgovorom. Nemojte odustati od nekih planova jer ono što vas sprječava u njihovoj provedbi, uskoro će biti otklonjeno. Ogradite se od onih kolega koji se raspituju o vašim privatnim planovima u pretjeranoj mjeri.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planeti će podržati svaki vaš pokušaj da se proveselite i zabavite. Uživat ćete u društvu zabavnih, veselih i raspoloženih prijatelja. Mogli biste se zaljubiti u nekoga tko ima veze s vašim poslom ili vam je prijatelj, a ljubavni žar obuzet će vas u potpunosti. Slobodni, prihvatite pozive na zabave jer je moguće zanimljivo poznanstvo.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

U komunikaciji s okolinom pokažite više strpljenja. Klonite se pretjeranog kritiziranja i miješanja u tuđe stvari. Budite oprezni prilikom trošenja novca. Dan je povoljan za druženje, dogovore i sastanke, posebno za one koji su odgađani. Trebat ćete malo više zapeti na radnom mjestu jer će vas šefovi stalno držati na oku.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nailazit ćete na probleme u sporazumijevanju s okolinom, osobito ako ste u inozemstvu ili na nekoj nepoznatoj destinaciji. Borit ćete se za svoje mišljenje i neovisnost. Naići ćete na otpor ukućana koji će od vas zahtijevati da se pridržavate njihovih želja. Na trenutke ćete se osjećati neshvaćeno.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Bit ćete spremni na veće životne zaokrete. Iako odluke neće biti lagane, preuzet ćete odgovornost za svoje postupke, a rješenje složenih situacija je na pomolu. Ako ste u braku, morat ćete unijeti više ravnoteže između posvećenosti roditeljstvu i bračne uloge. S nečim ste previše opterećeni, što vam oduzima mnogo energije.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pred vama su lijepi izgledi za osjećajni procvat. Pokrenite se i osvojite nečiju naklonost. Nakon posla mogli biste se odlično zabaviti s kolegama u nekom od kafića, no nemojte pretjerati s alkoholom. U opuštenom ozračju postat ćete previše brzi na obećanjima, a mogli biste i izbrbljati neke povjerljive informacije.