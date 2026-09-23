Dnevni horoskop za srijedu 23. rujna: Bika muči koncentracija, a Blizance očekuje ugodan dan

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete okruženi ljudima prijemčivima na vaše ideje. Pokretljivost će vam se povećati, pa ćete brže stizati s jednog mjesta na drugo ili prelaziti s teme na temu. Mogli biste dobiti pozivnicu za vjenčanje, proslavu ili neki društveni skup. U ljubavnom se životu pojavljuju pozitivni predznaci. Uskoro će vam se nešto lijepo dogoditi.

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Pokretanje videa... 00:57 Namještaju horoskopske znakove djeci | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Trudit ćete se održati koncentraciju i biti na oprezu, ali pogreške će se ipak događati. Odnos sa šefovima zahtijevat će više prilagodljivosti u komunikaciji. Preplave li vas mračne misli, ne prepuštajte im se. Odmah nazovite prijatelje koji će vas oraspoložiti ili se prihvatite posla koji će vas potpuno zaokupiti.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Provest ćete ugodan dan u društvu bliskih ljudi. Puni ste stvaralačke energije koju možete usmjeriti na ljubav, druženje, obrazovanje ili posao. Slobodni među vama uživat će u udvaranju privlačne osobe. Ako ste zaljubljeni, kovat ćete planove o budućnosti. Nekima je moguć odlazak na seminar u inozemstvo ili poslovno putovanje.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Čuvajte se neutemeljenog optimizma na financijskom planu. Izbjegavajte veće troškove, ne ulazite u nedopušteni minus. Osjećaji su vam potisnuti. Teško ćete nalaziti načina da ispušete frustracije. Morat ćete uložiti nešto više napora da privučete pozornost osobe koja vas zanima. No trud bi vam se mogao isplatiti pa ustrajte.

Foto: 123RF

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Teško ćete zaštititi svoju privatnost od znatiželjnika, što će vas živcirati. Poslovna preispitivanja bit će vezana uz sudske parnice, poslovno partnerstvo ili istup u javnosti. Za sve što radite dobro se pripremite kako bi neugodnih iznenađenja bilo što manje. Pripazite na probavu koja bi zbog nakupljenog stresa mogla biti osjetljiva.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Uživat ćete potporu starijih osoba, svekrve i roditelja. Pozitivne vijesti bit će vezane uz pitanja alimentacije ili nasljedstva. Problemi ili zdravstvene teškoće koje su mučile vašeg bračnog partnera ili člana rodbine, bit će uspješno riješene. Netko će vam staviti do znanja da ste mu nedostajali ili da žudi za vašom blizinom.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Jutro će proteći u nemirnom ozračju, no vijesti koje ćete primiti tijekom dana poboljšat će vam raspoloženje. Ostavljat ćete snažan dojam na ljude do čijeg mišljenja držite. Dobit ćete kompliment ili priznanje koje će vam mnogo značiti. Dan je povoljan za duboko razmišljanje o svojim željama u ljubavi te za temeljit razgovor s partnerom.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Mnogi od vas ozbiljno će se zainteresirati za jednu osobu, a vjerojatno i zaljubiti. Nekih novih osjećaja neće biti pošteđeni ni oni u braku, pa nisu isključeni kakvi bezazleni flertovi. U obiteljskom krugu očekuje vas mnogo previranja i povećanih odricanja. Možda ćete morati brinuti o bližoj starijoj osobi ili boležljivim roditeljima.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Obrati li vam se netko povišenim tonom budite diplomatični i taktični, no ako to ne bude imalo nikakvog utjecaja, odlučno obranite svoj stav. Ne dajte se prestrašiti prijetnjama. Suzdržavanje od nepotrebnih troškova bit će nužno jer tek što platite jedan račun, pojavit će se novi. Mlađi će od roditelja tražiti povećanje džeparca.

Foto: Ivanko Brnjakovic

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Oraspoložit će vas slučajan susret ili telefonski razgovor s poznanikom. Dan je pogodan za dogovore, osmišljavanje planova i rješavanje pravnih pitanja. Bit ćete spremni na ustupke i promjene. Slobodni će poželjeti promijeniti svoj status i razmišljati o ozbiljnoj vezi. Putem SMS poruka zbližit ćete se s osobom koja vam se sviđa.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Krasit će vas vedar duh i prijateljski pristup. Bit ćete okruženi ljudima kojima je stalo do vas i koji uvažavaju vaša mišljenja. Događaju vam se bitne stvari, a pred očima vam iskrsava nova životna staza. Sukob između srca i razuma riješit ćete slijedeći instinkt. Ne osvrćite se na želje i potrebe drugih - budite sebi najvažniji.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bježat ćete od ljudi, misleći da su oni krivi za vaš gubitak energije i umor. Djelomično ste u pravu, ali ne valja ni pretjerivati u osamljivanju. Uznemirit će vas i banalne teškoće i sitna podmetanja, a imate li neki veći problem, potpuno će vas obuzeti panika. No kako dan bude odmicao, u sebi ćete pronaći više mira.