Dnevni horoskop za srijedu 29. travnja: Riba je oštroumna, Djevice provedite ideje u djelo

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Iako ste okruženi dragim ljudima, osjećat ćete se neraspoloženo i neshvaćeno. Problemi će vam se činiti većima nego što jesu. Potrebna vam je nečija bliskost i razumijevanje, no oni od kojih to očekujete možda za vas nemaju dovoljno vremena. Osjetit ćete potrebu suprotstaviti se osobama koje vas sputavaju.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Nemojte donositi odluke u ljutnji, pogotovu ako su vezane za promjenu posla. Učvrstite sadašnji položaj i ne upuštajte se u nešto što samo kratkoročno donosi bolju zaradu. Bez suvišnih pitanja prihvatite kritiku koju vam upućuju kolege jer će biti u pravu. Posvetite pozornost zdravlju, osobito ako ste ovih dana pretjerali s jelom i pićem.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Očekuje vas mnogo neočekivanih susreta, telefonskih poziva te povećan broj radnih zadataka. Nećete odoljeti izazovu flerta. Netko će vas snažno privući na prvi pogled. Naoružajte se strpljenjem jer ćete dobiti priliku za susret ili izlazak udvoje. Roditelji bi mogli uspješno riješiti problem koji muči njihovog tinejdžera.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Odnos s članom rodbine zapast će u krizu, a ni s ukućanima se nećete dobro slagati. Mogli biste kritizirati nečiju sporost ili površnost. Posao vam oduzima mnogo slobodnog vremena, pa se ne stignete dovoljno posvetiti najbližima. Ne dopustite da vas izbace s kolosijeka neriješeni privatni odnosi i sukobi snaga u roditeljskom okruženju.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Sve se pomalo stabilizira u vašem poslovnom i društvenom životu. Pristupačniji ste za suradnje i prihvaćanje novih ideja, pa vam ni putovanja ili terenski rad neće biti problem. I sa zaradom ste zadovoljniji, a moguća je i kakva povišica. Posvetite se aktivnostima vezanima uz privatni život, djecu i nećake. Obavite planiranu kupnju.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Provedite svoje ideje u djelo, iskažite više kreativnosti i umjetničkog duha. Pripazite na troškove, ne posuđujte novac nedovoljno pouzdanim pojedincima. Preispitajte svoj odnos s partnerom, osobito ako u njemu više nema strasti. Nemojte dopustiti da životna rutina uzme maha i potpuno vas liši romantike u odnosu.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mnogo ćete komunicirati i kretati se. Koncentracija će vam biti odlična, pamtit ćete s lakoćom sve što pročitate. Lako ćete iznalaziti rješenja za probleme, davati drugima dobre savjete. Partneru ćete u svemu biti desna ruka i podizati mu samopouzdanje komplimentima, a on će vam uzvraćati ljubavlju.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete zatvoreni u svoj unutarnji svijet pa ćete se mnogima činiti nedostupnima. I partneru ćete biti nepoznanica, osobito ako ste tek ušli u vezu. Dopustite drugoj strani da vas upozna i onda kad niste dobre volje. Ako ste ovih dana pretjerivali s kaloričnom hranom, detoksicirajte tijelo pijući mnogo iscijeđenih sokova od povrća.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Nastojat ćete izvući najbolje u postojećim radnim uvjetima. Znat ćete se prilagoditi čak i ako vam je posao težak. Neće vam nedostajati smisla za humor, pa ćete kolege zabavljati prepričavanjem viceva ili zgodnih anegdota iz svoga života. Sve vam ide od ruke, pa nazovite osobu do koje vam je stalo i okrenite zbivanja u svoju korist.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Previše se opterećujete sitnicama i nebitnim stvarima. Pod takvim pritiskom neće biti poslovno produktivni. Zaboljet će vas nepravda koju ćete doživjeti od šefa. Možda će netko drugi dobiti pohvalu, a iza toga stoji vaš trud koji nitko nije primijetio. Odnos s partnerom prolazi krizu, osobito ako vam se sviđa netko treći.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Želite li obaviti bitan razgovor ili sklopiti poslovni dogovor, sad je trenutak za djelovanje. Bit ćete veseli i puni optimizma, pa ćete plijeniti pozornost drugih ili se naći se u društvu istomišljenika. Večernji izlazak neće biti lišen uzbuđenja. Ako ste slobodni, udvarat će vam se zanimljiva osoba koja će uživati u razgovoru s vama.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Postoji li potreba za raščišćavanjem bračnih nesporazuma, dobar je trenutak da partnera potaknete na razgovor. Bit ćete oštroumni i smireni pa će i razgovor teći u pravom smjeru. Prijatelju će se svidjeti način na koji pristupate problemima pa će vas zatražiti savjet. I sami ćete se zbog toga osjećati jako dobro jer drugima volite pomagati.