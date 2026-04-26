Rang lista: Koji je znak Zodijaka najviše pasivno agresivan

Jeste li ikada osjetili da je nečije ponašanje pasivno-agresivno? Imate dojam da je ta osoba ljuta na vas, ali niste sigurni jer to ne kaže izravno. Umjesto toga, može prestati odgovarati na poruke, davati nejasne “komplimente” s uvredama ili se ponašati hladno
U nastavku pogledajte rang listu od najmanje do najviše pasivno-agresivnog horoskopskog znaka.
12. OVAN Ovnovi su toliko dinamični i puni energije da im je gotovo nemoguće biti pasivno-agresivni. Oni iskrenost smatraju najboljom politikom i ne misle da je zadržavanje stvari za sebe pravi pristup u bilo kojoj situaciji. Ovan će gotovo uvijek odmah reći kako se osjeća jer jednostavno ne zna drugačije funkcionirati.
11. LAV Lavovi su glasni i ponosni, i neće se ustručavati da njihov stav bude odmah i jasno čut. Oni su izuzetno vokalni u vezi svih svojih mišljenja, bilo ispravnih ili pogrešnih. Ovaj znak zodijaka neće se suzdržavati ako osjete da su povrijeđeni. Sa svojom samopouzdanom prirodom, ne boje se biti u centru pažnje. Zapravo, pasivno-agresivno ponašanje im je jednostavno previše suptilno.
10. JARAC Jarčevi su izravni kada su ljuti. Radije će pristupiti situaciji na zreo i odgovoran način nego se “uprljati” pasivno-agresivnim ponašanjem. Zrelost i samokontrola omogućuju im da izraze svoje osjećaje. Jarac radije bira otvorenost i iskrenost nego dramatiku ili pretjerivanje.
9. ŠKORPION Škorpioni su po prirodi vrlo strastveni i izražajni. Teško će zadržati emocije kada su ljuti ili povrijeđeni. Svoju ljutnju mogu izraziti osvetoljubivo, ali ne pasivno-agresivno. Ponekad znaju biti manipulativni, ali dugoročno su prilično otvoreni u vezi toga. Škorpioni žele da Vi znate kada su povrijeđeni i ne boje se to ponavljati.
8. BIK Bik je izrazito tvrdoglav i zbog toga može biti pasivno-agresivan. Ipak, oni su i vrlo prizemni. Njihova stabilna priroda ih često vodi prema otvorenijem izražavanju jer ne žele biti pretjerani ili dramatični. Ako su ljuti, reći će to. Možda se neće lako promijeniti, ali će objasniti zašto su ljuti.
7. RIBE Ribe nisu uvijek pasivno-agresivne, ali ponekad mogu biti. One su empatične, ali i duboko emotivne. Često se bore s time da odluče hoće li nekome oprostiti ili izraziti ljutnju. Dok prolaze kroz tu dilemu, mogu postati pasivno-agresivne dok ne shvate što zapravo žele učiniti.
6. DJEVICA Djevice su oprezne i ne ulaze u ništa prerano. To vrijedi i kada su ljute. Trebaju analizirati točno na koga i zašto su ljute. Zbog tog procesa, njihova frustracija se često izražava pasivno-agresivno prema osobi koja ih je povrijedila. Kada budu spremne, jasno će reći što ih smeta, ali ne odmah.
5. VODENJAK Vodenjaci vole duboke i intelektualne razgovore, ali kada su ljuti, često prekidaju komunikaciju. Radije će se povući i biti pomalo zajedljivi nego otvoreni, jer smatraju da druga strana to zaslužuje. Ako ih netko direktno suoči, mogu iznijeti sve, ali samo ako se razgovor pokrene s druge strane.
4. RAK Rakovi su vrlo emotivni. Kada osjećaju ljutnju ili povrijeđenost, često postaju pasivno-agresivni. Njihove emocije su vrlo intenzivne i koriste to kako bi “testirali” ljude koje vole. Žele vidjeti mogu li drugi primijetiti da su uzrujani. U biti žele potvrdu da im je stalo, ali to ne žele reći izravno.
3. BLIZANCI Blizanci su inherentno neodlučni i često ne direktni jer im je teško znati što žele. Jedan trenutak mogu biti spremni razgovarati, a drugi se povući. Ta promjenjivost ih čini pasivno-agresivnima. Treba im vremena da razmisle jer moraju biti sigurni u svoje osjećaje.
2. VAGA Vage ne vole biti direktne cijelo vrijeme. Drže osmijeh i miran stav dok istovremeno ubacuju pasivno-agresivne komentare kada su ljute. One žele održati ravnotežu i smatraju da je najbolji način za to izbjegavanje konflikta, uključujući i vlastite negativne emocije.
1. STRIJELAC Strijelci su u ovim situacijama najpasivno-agresivniji. Ne vide veliku vrijednost u dubokim konfliktima i radije nastavljaju svoj optimistični život bez suočavanja s problemima. Neće Vam izravno reći što nije u redu jer često govore stvari koje ne misle. Umjesto suočavanja s ljutnjom, radije će zaobići problem i ostati u svojoj “balon” verziji stvarnosti.
