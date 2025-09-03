Dnevni horoskop za srijedu 3. rujna: Ribe su kreativne, Vage su pune kritika za partnera...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Imat ćete osjećaj da vas neki ljudi gnjave, nešto zahtijevaju ili vas ne razumiju. Mnogo toga ipak će ovisiti o vašem smislu za prilagodbu, jer ćete jedino tako uspjeti riješiti zapletene odnose. Neki neće biti zadovoljni svojim statusom i priželjkivat će promjene koje slijede ponajprije u partnerskim odnosima.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Trebate li donijeti odluku vezanu uz rad i život u inozemstvu, predstoji vam razgovor koji će odagnati vaše dvojbe. Želite li nekome obratiti pozornost na nedavni propust, ne oklijevajte to učiniti - vaš će savjet biti prihvaćen. Ako ste slobodni, upustit ćete se u vezu s osobom zanimljivog svjetonazora od koje možete mnogo toga naučiti.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nemojte razbacivati novac i razmišljajte dugoročno. Ako ste bolje zaradili, to ne znači da morate odmah sve potrošiti. Ljubavni usponi i padovi prisiljavat će vas na akciju u cilju spašavanja odnosa, primjerice razgovor, susret i razjašnjavanje nejasnoća. Dopustit ćete nekim osobama da vam se previše približe i pametuju.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Skloni ste zamarati se suvišnim stvarima ili tuđim mišljenjem, što bi vam moglo oduzeti dragocjenu energiju. Budite oprezniji u posudbi novca ili financijskim ulaganjima. Izbjegnite rizične pothvate čiji je ishod zasad još neizvjestan. Nagomilani stres iziskivat će prikladan ventil pa se posvetite trčanju ili šetnji.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Smetat će vam odsustvo poticajne komunikacije na radnom mjestu. Možda ste se nekom zamjerili, a dotični se pobrinuo da kolege okrene protiv vas. Uvjerite se u prirodu nečijih osjećaja, prije nego što zaključite da su vam šanse nikakve. Promotrite li pomnije znakove koje vam šalje simpatija, shvatit ćete da vam je mnogo toga promicalo.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

S lakoćom ćete se snalaziti u pisanju i komuniciranju, pa je dan pogodan za obavljanje nešto zahtjevnijih intelektualnih aktivnosti. Planirate li putovanje, odlično ćete se provesti. Ljubav će biti u središtu pozornosti. U večernjim satima tražit ćete neko tajno mjesto gdje ćete se moći nesmetano prepustiti užicima.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Puni ste kritika na račun partnerova ponašanja. No bilo bi dobro da uvidite kako ni vaše nije najprimjerenije. Nije vrijeme za velika osjećajna ulaganja, a još manje za donošenje radikalnih odluka. Više ćete dobiti ako se primirite i promatrate burna zbivanja s odstojanja. Mladi će se odlično zabaviti u društvu i pritom voditi glavnu riječ.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Vaš će život biti prilično uzbudljiv i intenzivan. Izlasci, proslave ili putovanja omogućit će zanimljiva poznanstva, a nekima donijeti i novu ljubav. Imat ćete mnogo energije, entuzijazma i želje to podijeliti s drugima. Stoga ćete u jednoj prilici biti od velike pomoći prijateljima. Postat će vam važniji tuđi osjećaji od vlastitih.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Bit ćete upoznati s raznim aktualnostima, prisustvovati na nekoliko značajnijih mjesta i događanja. Putovanja će biti kratka i uglavnom neplanirana te vezana uz prirodu vašega posla. Vaš će trud biti isplativ, što se neće samo pozitivno odraziti na bankovnom računu, nego i kroz ugodne odnose s drugim ljudima.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Razriješit ćete zamršenu situaciju i napokon vidjeti neke ljude u pravom svjetlu. Nećete se kolebati pred teškoćama, nego preuzeti stvari u svoje ruke. Otklonit ćete ljubavne dvojbe, spoznati što želite i to otvoreno reći partneru. Slobodni će biti poduzetniji, čak i ako ljubavna situacija nije obećavajuća.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Klonite se veze sa zauzetom osobom, jer bi vam čak i flert s njom mogao prouzročiti probleme. U provedbi poslovnog projekta mogli biste naići na zapreke, pa će se sve privremeno odgoditi. Htjet ćete pobjeći i priuštiti si odmak od svega, ali osjećaj odgovornosti prema onima s kojima radite ili živite sprječavat će vas u tome.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Bit ćete sposobni iskoristiti pružene mogućnosti i pozitivno se koristiti stvaralačkom energijom. Planeti vas podržavaju u umjetničkim i kreativnim zanimanjima, a naklonjeni Mjesec vam daje izdržljivost i ustrajnost. Poslovni će ljudi biti spretne ruke, umjetnici puni inspiracije, a ljubavne veze ispunjene nježnošću i romantikom.