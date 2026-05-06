Dnevni horoskop za srijedu 6. svibnja: Djevica se zaljubljuje, Lav je uvjerljiv i razgovorljiv

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Zaokupljenost poslovima bit će korisna jer će vam odvratiti pozornost od ljubavnih problema. Nećete biti zadovoljni partnerovim ponašanjem, ali nema mjesta dramatiziranju. O problemima koji vas tište porazgovarajte s najboljim prijateljem jer će vas pametno savjetovati. Na poslu se suzdržite od zajedljivih komentara.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pred vama su nove obaveze kojima ćete pristupiti ozbiljno, ali bi vas mogle opterećivati. No praktični ste i snalažljivi pa ćete svaki problem brzo riješiti. Osjetit ćete da se u vama budi nova energija i bujaju pozitivne silnice. Potrudite se da vam odmor bude aktivan; oznojite se malo, napregnite mišiće ili si priuštite nove doživljaje.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 2

Zahvaljujući oštroumnosti i logičnosti poslove ćete obaviti na planiran način, a zadatke uspješno dovršiti. Nećete gubiti vrijeme na razmišljanja niti ćete se truditi shvatiti prirodu motiva koji vas potiču na djelovanje. Zdravstvene tegobe mogle bi uznemiriti kronične bolesnike, koje će najviše biti povezane s vremenskim prilikama.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Na partnerovu dobronamjernu kritiku reagirat ćete svađom i drskim odgovorima. Pripazite da svojim riječima i postupcima ne pokvarite ono što je dobro u vašoj vezi. Ne trudite se pod svaku cijenu svidjeti drugima. Vodite više računa o svojim željama i dragim osobama. Planirano putovanje doći će u pitanje zbog nesporazuma.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Dokažite partneru da znate primati i davati nježnost i ljubav. Druga je strana nesigurna u vaše osjećaje pa je poželjno da ste osjećajno izravniji i otvoreniji. Trebate li obaviti razgovore s ukućanima ili raspraviti o budućnosti svoje djece, odvojite vrijeme i to svakako učinite još danas. Bit ćete iznimno uvjerljivi i razgovorljivi.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

U kreativnim zanimanjima pokazivat ćete svu svoju originalnost. Prepustite li se ljubavnim prilikama i uzbuđenjima, možda se i zaljubite. Bit ćete otvoreni za razgovor i rješavanje problema. Znat ćete zauzeti ispravan stav i dati dobar savjet djetetu, roditelju ili partneru. Posvetite se plesu, sportu i umjetnosti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Previše ćete zahtijevati od partnera i djece. Popustite malo, nemojte biti toliko isključivi. Ako ste opterećeni obiteljskim odgovornostima i obavezama, podijelite ih s ukućanima. Nemojte dopustiti da svi ovise o vama. Mogli biste razmišljati o renoviranju doma, a neki će sami uzeti kist u ruke i obojati zidove.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Druženja s braćom, sestrama ili rodbinom bit će istaknuta. Možda ćete zajedno proslaviti lijep obiteljski događaj. Neki će predstaviti partnera roditeljima i strepiti kako će biti prihvaćeni. No sve će proteći u najboljem redu, Slobodni će uživati u razgovoru s prijateljima uz kavu, a mlađi će se s nekim zanimljivim dopisivati na društvenim mrežama.

Foto: 123RF

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Bit ćete osjetljivi pa nije preporučljivo preveliko umno naprezanje. Opuštajte se uz lagano štivo ili glazbu. Razmišljat ćete o novcu ili načinima na koji biste mogli povećati prihode. Mogli biste o toj temi razgovarati sa ukućanima i donijeti neke odluke. Razgovor s osobom suprotnog spola razotkriva uzajamne simpatije.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Što ćete imati više slobodnih aktivnosti i zabavnih sadržaja, to ćete se bolje osjećati. Ako vam je potreban razgovor ili društvo, nazovite prijatelje i uživajte s njima na kavi - to će vas rasteretiti briga i oraspoložiti. Uspješno ćete razriješiti problematičnu životnu situaciju, a neke će odluke ugledati svjetlo dana.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 3

Vaša pažnja i interesi bit će razbacani na nekoliko strana. Nemojte biti drski prema najbližima jer su moguće nepotrebne prepirke, a možda i prekidi. U komunikaciji ćete se nejasno izražavati, a time možda nekoga i uvrijediti. Prijateljski savjet bliske osobe bit će putokaz kako da izbjegnete pogrešne poteze i procjene.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Bit ćete u prilici dokazati svoju sposobnost i učinkovitost. Neki među vama odlučit će se i na konkretnije poteze, s ciljem rješavanja radnog statusa. Aktivan društveni život okružit će vas poklonicima vašeg šarma, pa je povećana mogućnost poznanstava koji će uskovitlati vaše osjećaje. Vratit ćete dio duga nekom kome ste dužni.