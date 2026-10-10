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Dnevni horoskop za subotu 10. listopada: Blizanci uređuju dom, a Lavovi su svima simpatični...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za subotu 10. listopada: Blizanci uređuju dom, a Lavovi su svima simpatični...
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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Pročitajte dnevni horoskop za subotu 10. listopada i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Drugi će se uplitati u vaš privatni život, neprestano vas propitkivati ne bi li doznali što planirate, osjećate ili o čemu razmišljate. Poželjet ćete malo svoga mira i tišine. Kvaliteta ljubavnog odnosa ovisit će o tome koliko ste sposobni s partnerom iskreno razgovarati. Ne raspravljajte o problemima u vrijeme ručka. Nađite pogodnije vrijeme.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 2

Vodite računa o zdravlju, ne uzbuđujte se zbog sitnica i nervozu ne liječite cigaretama ili alkoholom. Iskoristite dan kako biste popravili neke odnose koji su skrenuli na stranputicu. Ne čekajte da netko drugi napravi prvi korak. Partneru predstoje neplanirane obaveze zbog kojih ćete morati odustati od svojih planova.

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Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Posvetit ćete se uređenju vlastitog doma i primiti se pospremanja. Pronađite vremena i za kulturne događaje - to će vas opustiti. Poneseni ljubavnim žarom posvetit ćete se partneru i pružiti mu nezaboravne trenutke. Samci bi mogli promijeniti svoj status i upoznati se s osobom s kojom će ostvariti zanimljivu komunikaciju.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Umor, neispavanost ili oslabljena koncentracija, bit će razlog zbog kojeg ćete reagirati sa zakašnjenjem u jednoj situaciji. Učenje u sobi otežavat će vam telefonska zvonjava ili nenajavljeni gosti, pa potražite neki mirniji kutak. Osigurajte si dovoljno odmora, osobito ako iza vas stoji naporan radni tjedan.

Foto: Dreamstime

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Izlazite i zabavljajte se - bit ćete svima simpatični i privlačni. Ako nešto započinjete, ugodno će vas iznenaditi potpora okoline. Oni koji su nesretno zaljubljeni, mogli bi imati uspjeha u pokušaju da se zbliže sa simpatijom. Razveselit će vas telefonski poziv prijatelja kojeg niste dugo čuli ni vidjeli.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Trenuci provedeni u odmoru, ispred televizora ili u ljubavnom zagrljaju djelovat će poticajno na vas. Razgovor će pridonijeti da ponovno steknete povjerenje u odnos koji ste smatrali nepovratno izgubljenim. Partner će vam staviti do znanja koliko mu značite darom ili riječima. Netko će se sjetiti da vam je dužan novac i vratiti vam ga.

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Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Vaše će raspoloženje biti zarazno pa večer rezervirajte za zabavu i druženje. Mogli biste uspješno riješiti ljubavni problem koji vas je mučio u posljednje vrijeme. Kreativnost će vam biti istaknuta, pa ne čudi ako ćete danas napraviti novi razmještaj namještaja. Na pamet će vam padati odlične i praktične ideje.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4

Prilično ste aktivni i u pokretu, no osjećate povremenu potrebu da se povučete i o nečemu u miru razmislite. Ne stavljajte se u položaj onoga koji čeka. Sve što budete činili radite zato što to želite, a ne zato što se to očekuje od vas. S nečijom ljubomorom prema vama najbolje je boriti se ignorantskim nastupom.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Dan će vam ispuniti druženje, pojačana tjelesna i mentalna aktivnost te susreti s ljudima koje niste dugo vidjeli. Osjećat ćete veliko uzbuđenje i priljev energije. Prihvatite poziv za zabavu i sudjelujte u svim aktivnostima, ali vodite računa o umjerenosti, osobito kada su alkohol i hrana posrijedi. Probava bi vam mogla biti osjetljiva.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Poslovna i ljubavna svakodnevica bit će narušena nepovjerenjem. Nestrpljivi ste, skloni brzopletim i krivim procjenama pa biste mogli donijeti koju pogrešnu odluku. Izbjegavajte aktivnosti koji iziskuju previše napora, osobito onog fizičkog. Prespavajte neke odluke jer nećete biti previše objektivni.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Mnogo ćete izlaziti pa je veća mogućnost da doživite fatalan susret i zaljubite se. Strast koju raspiruju zvijezde unijet će osvježenje u vaš brak. Dobre veze uspostavit ćete s članom rodbine iz inozemstva, ili će vam netko dati do znanja da bi vas volio posjetiti. Neke među vama privući će svijet alternative i duhovnosti.

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Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Bavit ćete se sobom, što će se očitovati u vašem ponašanju. Zahtijevat ćete i očekivati puno od ljubavi i partnera, smatrajući kako to zavređujete. Odmaknite se od briga i problema. I vama trebaju trenuci mira, opuštanja i razbibrige. Šetnja gradom, kava s prijateljima ili posjet salonu ljepote uljepšat će vam dan.

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