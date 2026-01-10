Dnevni horoskop za subotu 10. siječnja: Blizanci će biti lukavi, Ribe čeka strastvena ljubav

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Samokontrola će biti nužna u poslu i u ljubavi. Osjećaji su vam potisnuti pa ćete teško nalaziti načina da izbacite nezadovoljstvo iz sebe. Morat ćete uložiti nešto više napora da privučete pozornost osobe koja vas zanima. No trud neće biti uzaludan. Pripazite na financije, osim osnovnih troškova mogući su i neki koji će vas iznenaditi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Horoskop | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Očekuje vas porast obaveza, a mogli biste prihvatiti nove dužnosti ili privremeno preuzeti nečije zadatke. Teško ćete odvajati privatni život od poslovnog, što će vas ometati da se posvetite sebi. Ako ste dugo u vezi, zaključit ćete da ovo nije vaš dan. Ne poznajete li se dobro, početna privlačnost mogla bi se razvodniti.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Poslovne aktivnosti zahtijevat će lukavost u komunikaciji, osmijeh u radu s ljudima i mobilnost. Svemu tome bit ćete itekako dorasli. Bit ćete svjesni da vaša sreća i zadovoljstvo proizlaze iz rezultata i uspjeha koje ćete ostvariti sami, vlastitim radom i zalaganjem. Partner će vas podržavati i davati dovoljno slobode za vaš osobni rast.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Budite oprezni pri poslovnim dogovorima. Netko će vas htjeti namjerno zbuniti ili navesti na krivi trag. Vjerujte osjećaju da nešto nije u redu i da je nužno provjeriti neke podatke. Pogoršanje možete očekivati i u obiteljskom krugu zbog nerazumijevanja s ukućanima. Mlađi će vam zadavati glavobolje svojom neposlušnošću.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Budete li imali priliku pokazati svoju samostalnost, rezultati neće izostati. Mnogo toga se u vašem životu mijenja, ali unatoč vašim strepnjama bit ćete na dobitku. Prilikom procjene financijskih okolnosti oslonite se na intuiciju - prvi dojam pokazat će se ispravnim. Partner će vam komplimentima podizati samopouzdanje.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Poslovi će rezultirati dobrom zaradom, a nije isključeno da dobijete i odgovornije zadatke. Osjetit ćete buđenje dobrog raspoloženja i energije, kojom će osvajati simpatije drugih. Odlučite li prekinuti vezu, velika je mogućnost da nećete ustrajati u toj odluci nego popustiti svojoj žudnji i ponovno se pomiriti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Donosit ćete odluke vezane uz ljubav, obitelj i karijeru. Željene promjene neće se dogoditi preko noći, ali potpora bližnjih jamstvo je da će sve odvijati kako treba. Intuicija i sposobnost uvida u situacije vodit će vas do kvalitetnih rezultata. Bit ćete vješti u analizi tuđih problema pa će vam se ljudi često obraćati za savjet.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Pad koncentracije ometat će vas u obavljanju bilo kakvih aktivnosti. Misli će vam biti zbrkane pa ćete se teško koncentrirati. Nemojte se odvajati od ljudi i osamljivati jer vam je potrebno druženje. Moguć je ljubavni početak s razvedenom osobom ili onom koja je starija od vas. Ignorirajte mišljenje okoline.

Foto: Dreamstime

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Pred vama je dan pojačane komunikacije i susreta. Mogli biste primiti vijest iz drugog grada ili inozemstva. Protekne li vam veći dio dana u ispunjavanju tuđih želja, navečer se nagradite onime u čemu uživate. Prema bližnjima pokazat ćete više tolerancije i bez mnogo prigovora prilagoditi se njihovim željama.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemojte se raspravljati sa šefovima, čak i ako znate da ste u pravu. Pričekajte dok se napetosti ne smire pa onda krenite u istjerivanje pravde. Budete li predugo na jednom mjestu i k tome prisiljeni raditi dosadne kućanske poslove, zbog nervoze i ljutnje lako ćete se verbalno sukobiti s ukućanima.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete puni samopouzdanja pa vam neće vam trebati tuđe potvrde. Mnogo toga radit ćete na svoju ruku i u tome uspijevati. Uzbudljiv ljubavni život također vas čini spremnima na hrabre životne odluke. Ako ste u potrazi za srodnom dušom, dobri su izgledi da upoznate nekoga tko odgovara vašim potrebama.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Opustit će vas bavljenje kućanskim poslovima, sitni popravci ili uljepšavanje. Ako vam prijatelji otkažu dogovoreni izlazak, snaći ćete se i bez njih. Ljubav će vam oduzeti mnogo vremena, a odnose i veze pratit će mnoštvo zapleta. Moguća je vrlo strastvena ljubavna priča koja će uznemiriti sva vaša čula.