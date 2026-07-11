Dnevni horoskop za subotu 11. srpnja: Ovna čekaju uzbuđenja, Škorpionu treba mir i tišina

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Uzbuđenja vam danas neće nedostajati. Nazovite rođake s kojima se dugo niste čuli ili dogovorite izlazak s prijateljima. Uspjet ćete uvjeriti ukućane u neke svoje zamisli, iako ste imali osjećaj da će ih proglasiti nerealnima. Mnogo će vam značiti njihova potpora, a još više financijska pomoć.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Ne oklijevajte posegnuti za onim što vas privlači i što vas je zaintrigiralo. Vaš unutarnji osjećaj vodi vas pravim putom, stoga mu se prepustite s povjerenjem. Nesporazum s prijateljem mogao bi izbiti u prvi plan, pa ovaj put budite dosljedni u namjeri da ga riješite do kraja. Pripazite na financije, prijete vam troškovi.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Obnovit ćete staro prijateljstvo, dok će vas odnos s partnerom potaknuti da razmislite o sebi i svojim očekivanjima. Srdačnost u nastupu priskrbit će vam tuđe simpatije, pa ćete prijateljske odnose ostvarivati s lakoćom. Posvetite se sebi i omiljenim aktivnostima, a osobito hobijima i zadacima kreativnog karaktera.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Iako ste druželjubivi, s vremena na vrijeme trebate mir da se malo odmorite od vanjskog svijeta. Neki će se povući u osamu s omiljenom knjigom u ruci, a drugi će nadahnuće potražiti u prirodi. Nećete biti previše raspoloženi za druženja, pa vas sigurno neće oduševiti posjeti gostiju i znanaca.

Foto: DMITRY AGEEV

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

U prvom dijelu dana posvetit ćete se poslovima, dok ćete u drugom biti zaokupljeni hobijima ili ga provesti u društvu bliskih osoba. Na mobitel ćete primati mnogo poziva za izlazak, a i telefon će vam učestalo zvoniti. Slobodne očekuje osjećajni preporod, pa je moguće novo poznanstvo ili romantična ljubavna pustolovina.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nađete li se između posvađanih strana, osobito partnera i obitelji, dobro razmislite kako ćete se postaviti. Možda je bolje da njima ostavite da raspravu privedu kraju. Izbjegavajte večernja okupljanja, izlaske na bučna mjesta i udvaranja nametljivih osoba. Priklonite se obitelji, uživajte u nedjeljnom ručku, ali bez pretjerivanja.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete ležerni i neopterećeni izgledom ili odjećom, trudeći se da vas vide i da budete viđeni. Prednost će imati izlasci koji uključuju više ljudi i aktivnosti. Dok će slobodni tragati za zanimljivim sugovornicima i intenzivnim društvenim životom, zauzeti će se boriti za više slobode. Željet ćete barem nekoliko sati imati samo za sebe.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Kada je ljubav posrijedi, nećete se previše iskazati. Nemojte partneru previše prigovarati jer ćete i sebi i njemu pokvariti dan. Obratite pozornost na okruženje u kojem živite. Učinite dom ljepšim i urednijim pa ćete se u njemu ugodnije osjećati. Koristit će vam tjelovježba i šetnja parkom. Tijekom večeri poželjet ćete malo više mira i tišine.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Okolnosti će vas poticati na djelovanje i akciju. O vama će ovisiti hoćete li ih iskoristiti u pravcu razrješavanja teškoća ili ćete se praviti da problemi ne postoje. Mogli biste dobiti poziv na rođendansku proslavu, ali ćete dvojiti da li ići jer ste se financijski prilično istrošili zbog ljetovanja. Dar ne mora biti skup, bitna je pažnja.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Mnogi će hvaliti vaše kulinarske vještine, od ukućana pa do gostiju. Energije ćete imati napretek, ali ne trošite je na analiziranje prošlosti koja je odavno iza vas. Psihički umor će vas upozoriti da trebate više misliti na sebe. Možda ćete odgoditi planirane posjete i radije se odmarati u miru svoga doma.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Krasit će vas pokretljivost, a komunikativnost i druželjubivost činit će vas zadovoljnima. Životnu radost crpit ćete u izlascima, zabavama i proslavama. Ako ste u vezi, ljubav će procvjetati. Niste li još dosad upoznali partnerove roditelje i to bi se danas moglo dogoditi. Zbog toga ćete biti jako uzbuđeni, ali sve će dobro proteći.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Za bolje raspoloženje treba vam pozitivan stav prema životu i popratnim teškoćama. Manje se brinite o onome što je bilo i osluhnite potrebe svog tijela. Imate li potrebu za duljim odmorom, ne pretjerujte s kućnim poslovima. Za obiteljskim stolom moglo bi doći do prepirke – popustite starijoj osobi, čak i ako nije u pravu.