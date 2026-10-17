Dnevni horoskop za subotu 17. listopada: U Raku kuha ljutnja, a Djevice će shvatiti što žele...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Planeti će vas ispuniti snažnim osjećajima koje biste mogli krivo usmjeriti. Bilo bi uputno da ne donosite velike odluke ili obećanja koja nećete moći ispuniti. U osjećajnom ćete životu biti zahtjevni i željni partnerove pozornosti. Tražit ćete dokaze ljubavi i željeti se uvjeriti u njezinu snagu, no partner će biti zaokupljen drugim brigama.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nečiji osmijeh ili lijepa riječ uljepšat će vam jutro, a osjećaj zadovoljstva pratit će vas tijekom cijelog dana. Sve što je daleko i neistraženo postat će središte vašeg zanimanja. Možda su to strane zemlje, druge kulture ili ljudi drukčijeg svjetonazora čije vam druženje može proširiti vidike. Neki među vama uskoro planiraju putovanje.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Dan je pogodan za druženja, sklapanje novih poznanstva ili kupnju većih stvari i drugih potrepština. Bit ćete znatiželjni i željni novih spoznaja. Osim iz knjiga, učit ćete iz iskustva, često i tuđeg. U ljubavi ćete nesigurnost prikriti rezerviranošću ili maštati o osobi koja vam je nedostižna. No uskoro će se situacija okrenuti u vašu korist.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemirni ste i tražite nove izazove. Bolje će se osjećati oni koji putuju, više se kreću ili čija priroda posla zahtijeva česte kontakte s drugima. Bijeg od problema mogao bi tek naizgled izgladiti zamršenu situaciju. Ipak, nagomilana ljutnja neće vam dati mira, pa su veće šanse da se suprotstavite onima koji vam čine nepravdu.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Budete li radno vrijeme trošili na preduge razgovore i česte stanke, poslovi bi se mogli nagomilati i dovesti vas u škripac s ugovorenim rokovima. Večer provedena u društvu povjerljive i ugodne osobe pomoći će vam da se opustite i doznate razne zanimljivosti. Pazite na svoje stvari i čuvajte novčanik, ključeve i vrijedne dokumente.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Razriješit ćete jedan odnos i zamršenu situaciju napokon vidjeti u pravom svjetlu. Nećete se kolebati pred teškoćama, nego preuzeti stvari u svoje ruke i dati im željenu dimenziju. Otklonit ćete ljubavne dvojbe, spoznati što želite i to otvoreno reći partneru. Slobodni će biti poduzetniji i s većim samopouzdanjem pristupiti simpatiji.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Glavni izvor frustracija bit će obiteljski odnosi. Neki će se svađati s ukućanima, dokazivati svoja stajališta ili tražiti veća prava. Koliko god bili bezvoljni ili umorni, uputite se u šetnju ili pronađite nešto što će promijeniti stanje vašeg duha. To može biti i bavljenje hobijem ili slušanje omiljene glazbe koja će vas opustiti.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Postići ćete uspjeh veći od očekivanog u aktivnostima vezanima uz medije, kontakte i putovanja. Snaga uma i komunikacijske sposobnosti pokazat će se jačima od zapreka. Planirate li posjet rodnom mjestu, pravodobno obavite potrebne predradnje. Ponudite pomoć prijatelju ili rođaku koji prolazi kroz naporno životno razdoblje.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Steći ćete povjerenje utjecajnih ljudi, pa će vaši prijedlozi zaživjeti i biti prihvaćeni. Smireno i ljubazno ćete komunicirati. Ljubavne i prijateljske veze pokazat će se bitnima u postizanju poslovnih ciljeva. Uživat ćete nečiju potporu ili dobiti mudar savjet. Možda ćete gostima ustupiti svoju sobu ili krenuti na put iz obiteljskih razloga.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Postat ćete otvoreniji i srdačniji. Više ćete se kretati i izlaziti s prijateljima, posjećivati mjesta koja odavno niste ili se nekom prigodom naći u dobrom društvu i pritom se odlično zabaviti. Bit ćete u prigodi nekog savjetovati i dobro ga usmjeravati. Osjećat ćete se ponosno jer ste dotičnoj osobi pomogli i učinili joj probleme podnošljivijima.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Reducirajte neke obaveze, odmaknite se od ustaljenih navika, unesite u svoj život više vedrine, ali i zdravijih navika. Nećete biti raspoloženi za ljubavne pothvate. Slobodni bi se mogli povući jer će izgubiti strpljenje s teško osvojivom simpatijom. Možda baš kada se povučete potaknete veći interes druge strane.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Društvenim kontaktima i događanjima ispunjavat ćete slobodno vrijeme, češće kontaktirati s rodbinom ili prijateljima. Unatoč mnogim poznanstvima, nećete zanemariti stare prijatelje. Druženje s jednim od njih bit će vam dragocjeno. Zajednički planovi mogu vam otvoriti oči za neke vlastite kvalitete i talente.