Najdvoličniji znakovi Zodijaka

6. STRIJELAC Iskrenost i otvorenost su im vrlina, no ponekad obećaju puno više nego što realno mogu ostvariti. Sloboda i želja za avanturom navode ih da izbjegnu obaveze koje su sami stvorili. Okolina ih tada percipira kao nepouzdane, iako obično nemaju lošu namjeru. | Foto: Fotolia