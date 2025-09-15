Najdvoličniji znakovi Zodijaka

U astrologiji se osobnosti svakog znaka često prikazuju kroz njihove snage i slabosti. Dok neki znakovi odaju dojam pouzdanosti i stalnosti, drugi mogu nepredvidivo mijenjati ponašanje, što može zbuniti ostale
U nastavku pogledajte rang listu od najmanje do najviše licemjernog horoskopskog znaka.
12. JARAC Principijelnost i ozbiljnost definiraju njihov pristup životu. Ugled i autoritet temelje na dosljednosti, pa se trude da riječ i djelo budu u skladu. Zbog toga se smatraju najmanje sklonima dvoličnosti.
11. BIK Tvrdoglavost i postojanost ne ostavljaju puno prostora za promjene mišljenja. Stabilnost i pouzdanost glavne su kvalitete zbog kojih ih drugi teško mogu optužiti za licemjerje. Radije će se držati svoga nego prilagođavati tuđim očekivanjima.
10. LAV Samopouzdanje i želja za autentičnim nastupom guraju ih da jasno pokažu svoje stavove. Iako vole dramatizirati i isticati svoje vrline, rijetko se koriste pravom dvoličnošću. Iskren nastup i karizma čine ih transparentnima.
9. OVAN Naglost i direktnost ostavljaju malo prostora za glumu ili taktiziranje. Radije će ući u sukob nego skrivati što misle. Takva otvorenost stavlja ih među manje licemjerne znakove.
8. DJEVICA Analitičan duh i potreba za redom donose jasne standarde kojih se uglavnom pridržavaju. Kritikuju druge s lakoćom, ali sebe često promatraju blaže. Upravo ta nejednakost u mjerilima može stvoriti dojam neiskrenosti.
7. ŠKORPION Tajnovitost i oprez u otkrivanju vlastitih osjećaja mogu djelovati kao skrivanje istine. Duboke emocije i nepovjerenje prema drugima čine ih selektivnima u onome što dijele. To nerijetko izgleda kao dvoličnost, iako se uglavnom radi o zaštiti intime.
6. STRIJELAC Iskrenost i otvorenost su im vrlina, no ponekad obećaju puno više nego što realno mogu ostvariti. Sloboda i želja za avanturom navode ih da izbjegnu obaveze koje su sami stvorili. Okolina ih tada percipira kao nepouzdane, iako obično nemaju lošu namjeru.
5. RAK Pravo raspoloženje često ostaje skriveno kako ne bi povrijedili druge. U javnosti znaju glumiti veselje i toplinu, iako se unutra bore s vlastitim brigama. Takvo ponašanje može se shvatiti kao neiskrenost, iako iza njega stoji zaštitnički instinkt.
4. VODENJAK Sklonost eksperimentiranju s idejama i ulogama vodi do toga da često mijenjaju način izražavanja. Ono što govore ovisi o publici, pa ih mnogi doživljavaju kao kontradiktorne. Idealistička priroda tjera ih da se ponašaju različito ovisno o okolnostima.
3. RIBE Empatija i prilagodljivost omogućuju im da pokažu različita lica u različitim situacijama. U društvu se znaju predstaviti vedro i ležerno, dok u intimnom krugu otkrivaju potpuno drugu stranu. Emocionalna složenost i tajnovitost nerijetko izazivaju sumnju u iskrenost.
2. VAGA Konflikte doživljavaju kao najveći nemir i zato se trude svima udovoljiti. Nerijetko kažu jedno osobi, a drugo onome tko misli suprotno, pa ispada da nemaju čvrst stav. Potreba za balansom i mirom često se pretvara u dvoličnost.
1. BLIZANCI Poznati po dvostrukoj prirodi – u jednom trenutku šarmantni i društveni, a već u sljedećem distancirani i kontradiktorni. Brzo se prilagođavaju ljudima i okolnostima, što okolina često doživljava kao igru s dvostrukim licem. Radoznalost i promjenjivost lako stvaraju dojam neiskrenosti.
