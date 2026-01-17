Dnevni horoskop za subotu 17. siječnja: Djevice bi mogle ući u vezu, Rak je pod stresom

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Dan ćete provesti radno. Bilo da ste na radnom mjestu ili kod kuće, uvijek ćete naći posla za sebe. Potrebu za lijepim okruženjem potaknut će vas na temeljito čišćenje stana ili premještanje namještaja, kako biste u okruženje unijeli promjenu. Mlađi će biti skloni eksperimentiranjima sa šminkom i odjećom i u tome uživati.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Najviše uspjeha imati ćete u aktivnostima intelektualnog tipa. Stoga posvetite dio dana učenju ili pripremama za predstojeće ispite. Bit ćete jako simpatični ljudima, ponajviše zbog svog spontanog nastupa. Mogući su kontakti s inozemstvom, osobito ako se radi o rodbini ili partneru koji je na putovanju i čiji povratak željno iščekujete.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Neke rasprave nepotrebno ćete izazvati i bilo bi dobro da se suzdržite. Morate što više čuvati živce. Analizirat ćete dosadašnja zbivanja i sve doživljavati previše osjećajno. Ako nešto morate promijeniti kako biste se bolje osjećali, učinite to što prije. Moguć je susret s osobom koja će vam fizički biti privlačna ili susret s bivšom ljubavi.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete skloni radikalnim rješenjima. Smirite strasti i ne donosite odluke koje bi mogle povrijediti voljenu osobu, a vas izložiti dodatnom stresu. Osoba koja je u vašoj obitelji autoritet i o kojoj na neki način ovisite, bit će izvor vašeg nezadovoljstva. Ako drukčije ne ide, možda je krajnje vrijeme da se pokušate osamostaliti.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Uputno bi bilo sputati sklonost nepromišljenim postupcima, osobito tijekom jutra. Planovi vam se neće ostvarivati na predviđeni način, što će vas ljutiti. Gužva na cesti, dugi redovi u trgovinama ili dječji hirovi pridonijet će nervozi. Poželjet ćete malo mira za sebe, no bit ćete svjesni da ukućani mnogo toga očekuju od vas.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan će biti osobito lijep onima koji su zaljubljeni. Radovat ćete se večernjem izlasku s partnerom, a slobodni će se nastojati približiti simpatiji. Neki bi baš danas mogli ući u vezu. Ostale Djevice neće biti raspoložene za kućne poslove, pa ćete rado ugošćavati prijatelje i na kavi prepričavati najnovija zbivanja iz vaših života.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Partner će se u vašoj blizini osjećati sputano. Kada poželi izreći svoje mišljenje, prekidat ćete ga u pola rečenice i nametati mu svoje stavove. Netko od ukućana mogao bi vas upozoriti da imate pogrešan pristup. Imate li tinejdžere, mogli biste im uskratiti džeparac ili večernji izlazak zbog neke učinjene nepodopštine.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Dan je stvoren za ozbiljne razgovore s rodbinom, roditeljima ili djecom. Raspravite o onome što muči vas ili nekog od njih. Samci, imat ćete sreće u osvajanju – krenite u akciju i ohrabrite drugu stranu jasnim ljubavnim znakovima. Ako ste vezani brakom, veselit će vas zajednički poslovi i nova ulaganja, posebno uređenje životnog prostora.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Zabave i ugodnih trenutaka neće vam nedostajati. Vješto ćete otkloniti zapreke u komunikaciji s bližnjima ili poboljšati kvalitetu odnosa. Ukućani će uživati vašu potporu, ali će je i uzvraćati. Mladi će zaglaviti u dobru društvu pa ćete kući doći tek u jutarnjim satima. Od nekoga biste mogli dobiti dar ili novac.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Sadržajno ćete provesti dan, uz mnogo različitih iskustava. Bit ćete u posebnom raspoloženju; kovat ćete planove za druženje s prijateljima i večernji izlazak. Vaša iskrenost bit će zaslužna za povoljan obrat situacija koje su krenule nizbrdo - netko vama blizak shvatit će da ste u jednoj stvari cijelo vrijeme bili u pravu.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nedostatak zanimanja za ono što se događa oko vas udaljit će vas od vanjskih zbivanja. Bit ćete usmjereni na sebe, svoje misli i interese. Drugima ćete djelovati neaktivno, no to će biti samo privid – u vašoj nutrini vodit će se maštom bogat život. Sanjarit ćete o simpatiji ili pisati ljubavne pjesme.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Pred vama je dan povećanih obaveza koje ćete uspješno riješiti. Unatoč svemu, pronaći ćete vremena za zajedničke obiteljske trenutke i igru s mališanima. Nova ljubavna priča razvija se munjevito, pri čemu se ne snalazite baš najbolje pa ste partneru radi toga simpatični. Nemojte previše razmišljati, prepustite se osjećajima.