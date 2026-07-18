Dnevni horoskop za subotu 18. srpnja: Blizanci će biti glavni u društvu, Jarac ulaže u izgled

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Morat ćete pomoći roditeljima ili djeci u ostvarenju njihovih planova, pri čemu ćete pokazati dosjetljivost i oštroumnost. Velike promjene očekuju Ovnove u dugim vezama. Planirat ćete selidbu u veći stan, a neki će se veseliti dolasku prinove. Pripazite na troškove. Novac trošite na sitnice koje vam možda nisu potrebne.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Očekuju vas pozivi za izlazak i susrete u čemu će najviše uživati zaljubljeni parovi. Bit ćete glavni u društvu koje ćete zabavljati dosjetkama i anegdotama. Oni koji su u dužoj vezi razumjet će se s partnerom bez puno riječi. Imate li simpatiju, u njenoj blizini osjećat ćete se nemirno i biti u iščekivanju da preuzme inicijativu.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Mogli biste se posvađati s nekime zbog glasina ili izgubljenog povjerenja. Nemojte dopustiti da tračevi toliko utječu na vas. Obiteljske prilike zahtijevat će više odricanja, osobito ako živite sa starijim osobama. Nagomilane obiteljske obaveze prikovat će vas za kuću i onemogućit da dan provedete onako kako ste zamislili.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Većinu pozornosti posvećivat ćete ljubavnom životu. Partnera ćete ugodno iznenaditi izlaskom udvoje na neko posebno mjesto. Uživat ćete u zajedničkim razgovorima, ali i romantici. Nastojte obaviti što više kućanskih poslova, pa vas nitko neće moći kriviti kako ste pasivni jer izbjegavate ispuniti svoje svakodnevne obaveze.

Foto: Dreamstime

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Raspolagat ćete zavidnom količinom energije. Bit ćete rado viđen gost u društvu i zračiti šarmom. Sa svima ćete se dobro slagati, a komplimente ćete primati sa svih strana. Vaše će samopouzdanje ostaviti dubok dojam na osobu do koje vam je stalo, što će drugu stranu ohrabriti da vam priđe i predloži susret.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Sazrijevat ćete kroz ljubavne i poslovne odnose i biti spremniji na korijenite životne zaokrete. Imat ćete priliku ispraviti propuste. Ne ustrajte pritom na tvrdoglavosti i ponosu, jer bilo kakvo pretjerivanje može pokvariti dobar razvoj situacija. Imate li kakve dvojbe, savjetujemo vam da poslušate svoj unutarnji glas, odnosno intuiciju.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Povlačit ćete se u samoću i analizirati neke odnose. Pravi je trenutak da iz svega izvučete neku pouku i dobijete pravu sliku o tome kakvima vas drugi doživljavaju. Nemojte se tvrdoglavo suprotstavljati, raspravljati i svađati s roditeljima. Malo humora sigurno vam neće naštetiti, a i druge ćete na taj način odobrovoljiti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Posvetit ćete se stvarima koje vas vesele i ispunjavaju. Više ćete posjećivati prijatelje ili se s njima upustiti u zajedničke pothvate. Organizirate li druženje u svom domu bit ćete odličan zabavljač, pa će se društvo zadržati kod vas do kasno u noć. Očekuju vas ugodne vijesti od strane prijatelja ili rođaka, što će vas razveseliti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Pojedine situacije izmicat će vašoj kontroli i energetski vas iscrpljivati. Žalit ćete se na umor i bezvoljnost, ali to će biti prolazni trenuci. Ne svađajte se s roditeljima, osobito ako ste mlađi. Ublažite stres omiljenim aktivnostima, poput čitanja ili gledanja filmova. Odlazak na more te promjena ambijenta povoljno će utjecati na vaše zdravlje.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Drugima ćete biti iznimno zanimljivi. S lakoćom ćete uspostavljati nove kontakte pa će u vaš život ući novi ljudi. Posjećivat ćete zabave, biti pozivani na druženja pa dosade u vašem životu neće biti. Ulagat ćete u svoj vanjski izgled, moderno se odijevati i odlaziti na frizuru pa će vas bližnji hvaliti da jako lijepo izgledate.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete aktivni cijeli dan. Čak i ako ste neraspoloženi, nećete dopustiti da vas išta spriječi u planovima. Samopouzdanje će vam porasti, a vaš proljepšan izgled i komunikativnost ohrabrit će nekog tko je zaljubljen u vas da vam priđe i predloži izlazak. Stariji koji imaju kroničnih tegoba mogli bi se malo lošije osjećati.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Pripazite na svoje riječi i postupke. Želite li kome nešto prigovoriti, zadržite pribran ton i budite kulturni. Mnogo vremena i pažnje posvećivat ćete svojoj vezi, no imat ćete osjećaj da partner ne uzvraća isto. Druga je strana previše zaokupljena poslom pa ne primjećuje koliko vam nedostaje. Podsjetite ga da i vi postojite.