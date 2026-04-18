Dnevni horoskop za subotu 18. travnja: Ovan je strastven, Lav brzo gubi strpljenje i energiju...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete strastveni i karizmatični. Imate li simpatiju i nekog tko vam se sviđa, spretno ćete dati do znanja da ste zainteresirani i čekati da druga strana napravi prvi korak. Prolazno će se zakomplicirati rješavanje obiteljskih i imovinskih pitanja. Moguća je svađa s partnerom zbog prevelikih troškova na odjeću i kućne potrepštine.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Plijenit ćete pozornost svojim lucidnim i provokativnim upadicama. Nećete odmah pokazati naklonost, nego se namjerno prikloniti zakulisnim igricama, pa biste mogli pobuditi zanimanje osobe koja vam se sviđa. Imunitet vam je u porastu pa ćete u zdravstvenom smislu osjetiti veliko poboljšanje i nov priljev energije.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete zasićeni poslom kojeg radite pa će neki od vas razmišljati o odmoru ili bolovanju. Sumnjat ćete u nečije dobre namjere i imati osjećaj da su kolege neiskrene. Promjenama raspoloženja pridonijet će i dvostruki utjecaji okoline; jedni će vas podržavati, a drugi neprestano kritizirati. Burno ćete reagirati na uvrede.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Merkur lijep utjecaj bit će vaš kvalitetan vodič kroz sve ljubavne dvojbe. Kad ne budete bili u stanju dokučiti partnerovo ponašanje ili riječi, proradit će vaša racionalnost koja će vam omogućiti da stavite stvari na njihovo mjesto. Telefonski razgovor ili SMS poruka ulijevaju vam nadu u skorašnji ljubavni početak.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ljubavne će vas dvojbe sve više opterećivati. Brzo ćete gubiti strpljenje i energiju. Neke okolnosti vući će vas u rizičnu situaciju, primjerice u ljubavni trokut. Partnerovo ponašanje neće vam ulijevati povjerenje. Zapitat ćete se gdje ste pogriješili. Uzajamna nepopustljivost mogla bi dovesti do privremenog prekida pa pripazite.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Brže i lakše ćete napredovati u poslu, a uskoro će u vaš život ući i novi ljudi - dočekajte ih s pozitivnom energijom. Bit ćete vješti na rukama, što će posebno doći do izražaja kod onih koji rade precizne poslove. Ostali će osobitom borbenošću i požrtvovnošću ostvarivati ciljeve, što će rezultirati odličnim rezultatima.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Više ćete se družiti s kolegama, a s nekima od njih ćete se pomiriti i započeti kvalitetnije odnose. Rođenima u rujnu otvara se mogućnost zaposlenja u inozemstvu ili bitna vijest koja dolazi iz drugog grada, države. Imate vrlo bogat unutarnji život, predosjećaje te volju da stvarate i duhovno se razvijate.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Činit će vam se da vam uvijek nedostaje nešto i da ste neprestano korak do potpunog ljubavnog ispunjena. Pribojavat ćete se da se trenuci zadovoljstva ne rasprsnu. Kopkat će vas ljubomora, no sami ćete shvatiti da ste skloni pretjerivanju. Zatomite ponos ako ćete time postići više sklada u kući.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

S kolegama ćete se razumijevati bez mnogo riječi, a sa šefovima nećete imati mnogo dodira. U takvim okolnostima zahvatit će vas dobro raspoloženje, koje će vas ponukati da se otvarate i pričate o svom privatnom životu. No pazite što govorite, da ne postanete drugima dobar materijal za ogovaranje.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zbog pozitivnih ljubavnih promjena zračit ćete zadovoljstvom. Privlačit će vas izlasci i zabava. S partnerom ćete se odlično nadopunjavati i iskazivati zajedničke čvrste stavove prema bitnim pitanjima te erotsku podudarnost u intimnim trenucima. Ako ste pred velikim odlukama, potreban vam je mir i veća koncentracija na vlastite potrebe.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Vaša komunikacija s okolinom neće biti dobra pa opreznije ugovarajte datume, uvjete i način poslovanja. Pojačajte pozornost kako ne bi došlo do većih pogrešaka. Pazite se novčanih troškova! Izbjegnite radnu rutinu, pobjegnite malo od problema. Neka vikend bude prilika da okusite malo noćnog života i zabave.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Nemojte pokretati nove poslovne aktivnosti nego unapređujte one koje su već u tijeku. Počet će vam stizati priznanja i materijalne koristi od vaših prošlih ulaganja. Njegujte društveni život i prijateljstva jer vam izlasci nude nova poznanstva. Ako ste u vezi s osobom koja je mnogo starija ili mlađa od vas, ignorirajte mišljenje okoline.