Dnevni horoskop za subotu 19. rujna: Blizanci gutaju tračeve, a Djevice bi se ludo zabavljale...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nespremnost na ustupke zaoštrit će poneki prijateljski, ljubavni ili poslovni odnos. Tvrdoglavo ćete ostajati pri svome, iako znate da tako više možete izgubiti nego dobiti. Muška osoba pozitivno će utjecati na vas, a žene će vas uznemiravati. Bolovi u leđima bit će posljedica nepravilnog držanja i umora.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Psihofizički potencijali bit će vam u porastu. Odlično ćete se osjećati, pa ćete obavezama i kontaktima prilaziti sa zavidnom dozom entuzijazma. Kontakti s udaljenim mjestima, daleka putovanja turističke naravi i poznanstva sa strancima donose vam razonodu i priliku za stjecanje novih iskustava.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Radoznali ste i željni novih informacija, koje mogu varirati od intelektualnih saznanja do svakodnevnih tračeva. Blizanci željni ljubavi blizu su zadovoljstva na tom planu. Na putu prema uspjehu mogu vas zaustaviti pasivnost, zadovoljavanje malim i očekivanje da će se sve odvijati povoljno bez vašeg napora.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemirni ste i imate potrebu kretati se i komunicirati, makar bez konkretnog cilja. Izmislit ćete opravdanje da nekoga nazovete ili da nekamo pođete. No okolina vam neće biti osobito naklonjena, pa će oni na koje računate ili biti u gužvi, nedostupni ili nepažljivi na riječima. Nastojte se što više odmarati, prijeko vam je potrebno.

Foto: ilustracija/Canva

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Mnogo ćete komunicirati, ali i opažati što drugi govore i to ne samo po boji glasa, nego i po izrazima lica. Bit će vas teško prevariti slatkorječivošću. Dok ćete u stvarima koje zahtijevaju logiku ili vještinu briljirati, slabije ćete se snalaziti na ljubavnom planu pa biste mogli povući nesmotrene, nagle poteze.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Drži vas želja za zabavom, a vaš duh tjera vas na doživljavanje novih iskustava. Udovoljite toj potrebi i pođite na nova mjesta, otvorite se prema novim i drukčijim ljudima, pozabavite se hobijem ili sportom. Koncentracija vam je odlična pa će vam usvajanje znanja ići lakše, bilo da učite strani jezik ili se spremate za ispite.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Na kućnom planu izgledne su povećane obaveze i nečiji pokušaj da vas navede da obavite njegov posao. Učinite sve da eskivirate zahtjeve koji bi vam prekrcali dan dužnostima. Ne budete li redovno komunicirali s partnerom, mogli biste ostati razočarani. Njegovi životni interesi također su podložni mijeni pa se potrudite biti u tijeku.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Zabava u društvu s voljenim osobama pružit će vam olakšanje od briga. Ako ste slobodni, novi bi se romantični interes mogao roditi na kakvom okupljanju ili proslavi. Odnos s djecom, vašom ili bliže rodbine bit će izvor velikog zadovoljstva. Ako ste često na društvenim mrežama, mogli biste upoznati ugodnog sugovornika.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Iskoristite nalet druželjubivosti i gostoljubivosti za proširenje mreže poznanika. Nalazit ćete prave riječi za svakoga i mnoge ćete ljude oraspoložiti ili utješiti. Bit ćete u središtu pozornosti pri izlascima ili proslavama. Častit ćete i darivati druge, ne očekujući jeste li od njih dobili dovoljno zauzvrat. Pazite da vas ne iskorištavaju.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

U romantičnom ste, ali ne i sjetnom raspoloženju pa ćete rasvijetliti život svima s kojima dođete u doticaj. Dan će biti pun sitnih znakova pažnje koji će biti usmjeravani i prema vama i prema drugima. Ukupna količina stresa će opasti, pa ćete imati više vremena baviti se stvarima i ljudima koje volite.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Imate snažnu potrebu okružiti se prijateljima i članovima obitelji i to osobito u zatvorenom prostoru. Bližnje će osobe od vas tražiti potporu ili vodstvo, ne znajući da i vama treba uporište. Ljubavna je situacija složenija jer slutite da je osoba koja vam se sviđa neiskrena, da ima obavezu i da vam ne može biti na raspolaganju onda kad biste htjeli.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

U sebi otkrivate nove izvore osjećaja, pozitivno djelujete na okolinu, a i ona na vas. Vrlo ste osjetljiviji na potrebe i želje drugih, osobito partnera, djeteta. Znat ćete im ugoditi, izići ususret, pomoći gdje treba. Suprotni spol pokazuje sve veće zanimanje za vas, a slobodni bi mogli razmisliti o osobi koju često susreću u svom društvu.