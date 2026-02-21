Dnevni horoskop za subotu 21. veljače: Blizancima je ljubav u blizini, Vage bolje da šute...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Subota je savršen trenutak za potpuni odmak od zamornih rutina i ljudi koji vam crpe energiju. Zahvaljujući nepogrešivom instinktu, svaka će vaša akcija biti okrunjena uspjehom. Višak slobodnog vremena posvetite onome što volite. Iskren razgovor s partnerom potvrdit će vam da ste u vezi u koju se isplati dugoročno ulagati.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Priuštite si miran dan u osami kako biste napunili baterije. Vrijeme je da preispitate ustaljene navike i u svoj život unesete više vedrine i zdravijih odabira. Danas nećete biti raspoloženi za velike ljubavne pothvate. Slobodni pripadnici znaka mogli bi se povući pred simpatijom, pomalo obeshrabreni njezinim suzdržanim gardom.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Vaša prirodna naklonost prema ljudima snažno će doći do izražaja, pretvarajući vas u zvijezdu svakog razgovora. Rado ćete sklapati nova poznanstva i bez zadrške dijeliti svoje misli. Očekuje vas izlazak koji bi se mogao pretvoriti u nezaboravnu zabavu do jutra. Maštate li o novoj ljubavi, dobro promotrite krug prijatelja – netko vam je već blizu.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Pokušajte ne doživljavati tuđe postupke previše osobno; ostanite iznad situacije. Analizirat ćete propuštene prilike, no to će vam pomoći da donesete čvrste odluke za budućnost. Preuzmite inicijativu i dokažite okolini da ste sposobni sami organizirati svoj život bez ičije pomoći. Večer začinite obiteljskom idilom uz omiljenu slasticu ili mirisno jelo.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ostavite poslovne planove po strani i fokusirajte se na stvari koje vam hrane dušu. U središtu ste obiteljskih zbivanja gdje ćete se u odgovornim ulogama snaći s nevjerojatnom lakoćom. Provedite dan izvan kuće, tražeći romantično okruženje u kojem ćete blistati s partnerom. Djecu ili mlađe članove obitelji razveselite odlaskom u kino ili šetnjom.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Uživat ćete u romantičnoj tišini s partnerom, čiji će vam pogledi bez riječi otkriti koliko ste poželjni i voljeni. Osjećaj uzajamnog nadopunjavanja pruža vam nevjerojatnu snagu za sve ostale životne izazove. Mogli biste postati osoba od povjerenja; netko će vam otkriti duboku intimnu tajnu, očekujući od vas posve iskreno mišljenje.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bolje je zadržati mišljenje za sebe nego da pod svaku cijenu tražite odobravanje okoline. Postavite vlastite želje i potrebe svojih najbližih na vrh liste prioriteta. Moguće su trzavice u komunikaciji s okolinom, a partneru više nećete prešućivati stvari koje vas muče. Budite spremni na burnu reakciju ako pokušate previše nametati svoju volju.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Uvest ćete reda u vlastiti dom. Čišćenje ormara i rješavanje nepotrebnih stvari donijet će vam neobičan mir. Iako ćete popodne sanjati o udobnom naslonjaču, nečiji poziv za savjet mogao bi vam prekinuti odmor. Stariji pripadnici znaka trebali bi obratiti pažnju na zdravlje – kontrolirajte tlak i izbjegavajte suvišan napor.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Snažna želja za pozitivnim promjenama donosi vam posve nov način razmišljanja. Problemi koji su se činili teškima, sada postaju lako rješivi jer im pristupate s više vedrine. Vaš ljubavni život dobiva novi zamah; s velikim žarom prepustit ćete se osjećajima. Mnogi će hrabro prihvatiti izazov i ući u vezu s samozatajnom osobom.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Naglašena tvrdoglavost i nagle reakcije otežat će vam komunikaciju s partnerom i ukućanima. Osjećaj ljubomore mogao bi nepotrebno opteretiti stabilne veze, dok će se slobodni Jarčevi naći u emotivno iscrpljujućoj situaciji. Iako vam donošenje važne odluke neće pasti lako, no vas konačni korak donijet će vam olakšanje i mirnu savjest.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Val samopouzdanja i nepresušni optimizam, bit će vaši najbolji saveznici u svladavanju zapreka. Vaš individualizam blista, a probleme ćete rješavati na originalan način koji će zadiviti okolinu. Sve promjene koje planirate naići će na toplu partnerovu potporu. Voljena osoba bit će ključni motivator za vaše nove i pozitivne životne pomake.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete vrhunski informirani i u samom centru društvenih zbivanja. Vaša se koncentracija izoštrava, a moć zapažanja postaje vaša najjača karta. Samopouzdanje vam raste zbog pozitivnog dojma koji ostavljate na druge. Očekujte lijepe vijesti od prijatelja – možda pozivnicu za vjenčanje ili planiranje vesele rođendanske proslave.