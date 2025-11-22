Dnevni horoskop za subotu 22. studenoga: Riba je rastresena, Vaga je željna uzbuđenja...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Prihvatite pozive na zabave jer je moguće poznanstvo koje će vas odmah dojmiti. Pojedinci će zbog različitih okolnosti izbivati iz svoga doma ili neko vrijeme biti fizički udaljeni od ukućana. Mlađi će pronalaziti zanimljive sadržaje na internetu, ali i rješenja ili objašnjenja za onaj dio školskog gradiva koji im teže ide.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Novcu ćete pristupati svjesnije i odgovornije. Shvatit ćete da je bitan za dosezanje određenih ciljeva. Dokazat ćete sami sebi sa ste zreliji i mudriji po ovom pitanju. Ako ste u vezi ili jako zaljubljeni, partner bi vam mogao zamjerati zbog ljubomore. U nekim trenucima nećete moći sami sebe prepoznati, no to će biti jače od vas.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Iskazivat ćete nezadovoljstvo zbog načina života, obaveza ili pritisaka unutar obitelji. Nitko ne može promijeniti ono što vi možete. Zato nemojte stajati sa strane, nego nađite načina da to tako ne bude. Potrudite se bolje organizirati svoje vrijeme i slijed aktivnosti. Zanemarite li značaj slobodnog vremena, osjećat ćete se iscrpljeno.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

U porastu će vam biti energija i veselo raspoloženje. Upoznat ćete zanimljive ljude koji će biti temelj dobre zabave. Mogli biste potrošiti puno novca, no nećete žaliti ako je provod bio dobar. Prijateljstvo s nekim na vašem radnom mjestu održavat ćete putem elektronske pošte, ali vaša dopisivanja postajat će sve romantičnija.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Očekuju vas vesele obiteljske vijesti. Možda će se raditi o nečijem vjenčanju, rođenju djeteta ili poruci ljubavnog sadržaja od nekog kome se sviđate. Nemojte propustiti priliku za izlazak u društvo i ne gubite dragocjeno vrijeme na silne pripreme. Odjenite nešto jednostavno, jer će to uz vaš šarm biti pun pogodak.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Budite popustljiviji prema ukućanima, jer bi vas u protivnome bližnji mogli krivo shvatiti ili previše živcirati. Morat ćete se pomiriti sa zahtjevima starijih osoba u kući. Moguće su odgode nekih intimnih planova, ali ne dopustite da vas to baci u očaj ili da posumnjate u partnerovu ispriku. Nije sve onako kako vi mislite.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Željet ćete uzbuđenja i dinamična događanja. Jedni će se uputiti u društvo ili organizirati večernji izlazak, a drugi se zabaviti omiljenom aktivnošću i onime što ih ispunjava. Kontakti koji vas danas očekuju, bit će ispunjeni uzajamnim simpatijama i ugodnom komunikacijom. Razveselit će vas vijest vezana uz jednog člana obitelji.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete skloni lijepim stvarima pa kupnja neće proći bez ukrasnih božićnih sitnica, cvjetne lončanice ili nečim čime ćete osvježiti dom. Mogla bi vas privući povoljna ponuda za kupnju zemljišta, gradnju ili nadogradnju obiteljske kuće. No partner će imati druge planove ili vas upozoravati da za tako nešto nemate dovoljno novca.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Kako ste glavninu poslovnih i drugih obaveza priveli kraju, moći ćete zasluženo uživati i prepustiti se ljenčarenju. Iako će nekima više odgovarati aktivan odmor ispunjen raznim sportsko-rekreativnim sadržajima, izvjesno je da će svatko za sebe pronaći pravi način ili zabavu koja mu odgovara.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete izloženi proturječnim zahtjevima obiteljskog života s jedne i osobnih potreba s druge strane. Partner će od vas očekivati odgovore na neka pitanja, tražiti od vas da se odlučite ili izjasnite. No dan nije dobar za razgovore i ljubavne odluke jer će vam objektivnost biti umanjena. Objasnite partneru da niste raspoloženi.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Komunikacija putem elektronske pošte ili telefonskih razgovora, bit će neizbježni i na poslovnom i na ljubavnom planu. Bit ćete strastveni i partnera zavoditi pomno biranim riječima. U večernjim satima moguć je poziv na proslavu nečijeg rođendana. Svakako se odazovite jer ćete biti “duša zabave“.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bit ćete rastreseni i skloni nezadovoljstvu. Pridavat ćete značaja sitnicama i nepotrebno se zamarati pitanjima na koje nema lakih odgovora. Prezaposlenost, žurba i nervoza negativno će se odraziti na vašoj psihofizičkoj formi. Morat ćete posvetiti više pozornosti svome zdravlju i naći više slobodnog vremena za sebe.