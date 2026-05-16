Dnevni horoskop za subotu 16. svibnja: Bika služi intuicija, a Djevici treba neka dobra knjiga

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Zaokupit će vas financijski problemi, plaćanje računa, režija ili uređenje stambenog prostora. No nešto će se od svega toga početi razvijati u vašu korist. Na ljubavnom planu dan je odličan za razgovore i planiranje. Ako ste nedavno raskinuli vezu, na pomolu je razgovor koji bi mogao rezultirati obnovom odnosa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Namještaju horoskopske znakove djeci | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Služit ćete se intuicijom koja je u pripadnika vašeg znaka vrlo istaknuta, pa ćete uspješno predvidjeti neke situacije. S više jasnoće i razumijevanja pristupat ćete rješavanju ljubavnih zavrzlama, a nove veze zasnivati na jasnijim kriterijima. U vama će se događati pozitivni preokreti i sve to zahvaljujući vašoj inicijativi i čvrstoj volji.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Mjesečev položaj ističe vašu preosjetljivost i neobjektivnost u procjenama. Ne pretjerujte u aktivnostima i ne izlažite se nepotrebnom stresu. Oprez je potreban i na putovanjima te prometu općenito. Obiteljski život, ali i hobiji i omiljene aktivnosti dobit će na značaju. Mnogo će vam značiti vrijeme koje možete posvetiti samo sebi.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Od problematičnih situacija uspješno ćete se braniti logikom i pronicljivošću, a potonete li dublje u neraspoloženje, prijatelji će priskočiti u pomoć s korisnim savjetom. Pojavit će se osjećajne dvojbe. Kratak osvrt unatrag bit će dovoljan da shvatite što je uzrok problemima. Pritom budite što iskreniji prema sebi.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Mjesečev položaj u Biku navješćuje stanja dekoncentriranosti i nemogućnosti da se kvalitetno sporazumijete s partnerom. Jako je bitno da govorite ono što mislite i da ništa ne poduzimate dok ste ljuti. Pripazite na prehrambene navike i želudac. Držite hranu u za to predviđenom mjestu, kako biste izbjegli njihovo kvarenje.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imat ćete više vremena za bavljenje osobnim interesima. Dobra knjiga, sport ili hobi ispunit će vam slobodno vrijeme, ali i ispuniti dobrim raspoloženjem. Ljubitelji sporta i dobrog društva doći će na svoje. Ljubavne veze doživjet će pozitivne promjene, a neki susreti i telefonski pozivi mogli bi potaknuti vašu želju za provodom.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Postat ćete svjesni nekih nedostataka u vezi ili načinu života, ali nastojte očuvati objektivnost. Neki bi mogli otići na izlet u većem društvu. Razveselit će vas susret s nekim koga niste dugo vidjeli. Novčana situacija zadavat će vam glavobolje. Razmišljat ćete o troškovima i na sve načine “kemijati“ kako da se izvučete iz dugova.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Vaša pristupačnost bit će neodoljiv mamac za nametljive ljude koji će vas iscrpiti. Nekima ćete otvoreno reći da vam idu na živce. Bit ćete rastreseni i zaboravni pa pazite gdje odlažete stvari. Telefon će vam zvoniti u najnezgodnije vrijeme, a ako ste za upravljačem, živcirat će vas gužve na cestama.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 3

Trebali biste živjeti što mirnije i ne opterećivati se previše zbog ljubavnih ili poslovnih problema. Na njih sada ionako nemate većeg utjecaja. Prevelika izloženost stresu smanjit će vam tjelesnu otpornost, a osobito prekovremeni rad. Pustite neka se neke situacije odviju svojim prirodnim tijekom.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete odličnog raspoloženja i uveseljavati voljene te prijatelje kojima ćete biti sjajan savjetnik. Iznenadit će vas preokret napete ljubavne situacije. Stvari su sjele na svoje mjesto, a kvaliteta ljubavnog života ovisit će o vama. Sada samo trebate pripaziti da u nečemu ne pogriješite i ne tražite više od onoga što možete dobiti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Smetat će vam odsutnost poticajne komunikacije u ljubavi, no zahlađenje u odnosu je privremeno. Bez obzira na obaveze, potrudite se provoditi više vremena s partnerom. Dajte djeci više slobode i izlazaka, ali im stavite do znanja da od njih očekujete da se kući vrate u neko pristojno vrijeme.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Na važnosti dobiva odnos s bratom ili sestrom – u njihovim životima dogodit će se promjene koje će se i na vas utjecati. Možda ćete biti u prilici organizirati ručak ili zajednički izlazak s rodbinom ili roditeljima. Zaljubljeni će se s partnerom dopisivati SMS porukama i poticati čežnju i želju za susretom. Jedva ćete čekati da ostanete nasamo.