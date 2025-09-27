Dnevni horoskop za subotu 27. rujna: Rak izbjegava izlaske, Vagu vesele male stvari...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Okolina će vam biti naklonjena, pa bi vam čak i potpuno nepoznati ljudi mogli iskazati simpatije. Moguće je iznimno uspješno putovanje u inozemstvo. Ako ne planirate put, pronalazit ćete zadovoljstvo u druženju s mladima, djecom ili ćete čuti ugodnu vijest od osobe koja živi udaljeno od vas.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Tragat ćete za intelektualnim poticajima, društvom zanimljivih sugovornika i ljudima od kojih imate što naučiti. U ljubavi ćete igrati na sve ili ništa, ići ćete do kraja bez obzira na ishod. Nećete dopustiti da se druga strana poigrava vašim osjećajima. Ako treba, ponosno ćete dignuti glavu i nastaviti dalje sami.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Odnos s partnerom bit će napet pa ćete biti uznemireni i nezadovoljni. Pokušaji ozbiljnog razgovora vrlo će brzo završavati u svađi, pa prije nego što se upustite u takvo što, sredite svoje misli. Mogući su nesporazumi s rođacima, a pripazite i na lažne i prevrtljive prijatelje. Netko će vam otkriti svoje pravo lice.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Mogli biste se razočarati u svoje prijatelje koji s vama rado izlaze, ali ih nema kada vama treba razgovor. Domaćicama će nedostajati volje za gomilu kućanskih poslova. Trebat će vam promjena; dobar odmor ili razonoda. Izbjegavat ćete izlaske, izgovorima se izvlačiti iz već zakazanih dogovora te se prepustiti aktivnostima koje vas opuštaju.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uživat ćete obavljajući svakodnevne poslove i veseliti se susretu s nekim ljudima. Stariji će se baviti unucima i opuštati se u igri s njima. Ljubavni život ostvarit će većinu vaših intimnih nadanja. Mnogi će se uvjeriti u snagu svojih i partnerovih osjećaja, uživati u zajedničkim trenucima i planovima za budućnost.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Može vam se dogoditi da krivo procijenite situaciju i da nekim ljudima pridate prevelik značaj. Pokušat ćete neke okolnosti dovesti u željene okvire, no trebat će vam obiteljska potpora koja bi mogla izostati. Ljubavna prilika bit će vam nadohvat ruke, pazite samo da je ne propustite. Budete li previše oklijevali, propustit ćete pravi trenutak.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Dan kao stvoren je za učvršćivanje osjećajnih spona među parovima koji su tek od nedavno u vezi. Stoga nećete pogriješiti ako u odnos unesete više mašte, romantike i strasti. Crpit ćete zadovoljstvo iz malih stvari - razveselit će vas kava s dobrim prijateljem, gledanje omiljene serije ili čitanje zanimljive knjige.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Bit ćete posebno nadahnuti za nadmudrivanja i vrckave razgovore. Mozak će vam raditi punom parom i isticat ćete se duhovitošću. Opustite se u društvu jer je dobra zabava zajamčena, a nije isključeno ni novo poznanstvo. Posvetit ćete se sređivanju računa i režija, a mlađi će prionuti učenju.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjećat ćete da je vrijeme za novi početak, ali ne samo za konkretnu akciju nego i za zaokrete u vašem načinu razmišljanja. Nećete dopustiti da vas sitne neprilike zaustave u ispunjenju želja. Zabavom i izlascima suprotstavit ćete se lošem raspoloženju. Namjeravate li se intenzivnije baviti sportom, ne zaboravite zagrijati mišiće.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Osjećat ćete da ste sami sebi dovoljni. Izbjegavat ćete veliko društvo i uživati u tišini svoga doma. Nemojte komplicirati život sebi i drugima oklijevanjem i analizama budućnosti. Prepustite se svojoj intuiciji jer će vas nepogrešivo odvesti u pravom smjeru. Brinite o kondiciji - treba vam više kretanja i tjelesne aktivnosti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Primat ćete od partnera više nježnosti i topline, pa iako će ti trenuci možda trajati kratko, ne zanemarujte njihovu važnost. Samci, probuđena privlačnost prema nekome tko vam se jako sviđa, bit će uzajamna. Prijatelji će vas zadirkivati, jer će primijetiti da ste zbog zaljubljenosti zbunjeni i odsutni mislima.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Reagirat ćete na raspoloženja osoba koje vas okružuju. Lako ćete se unijeti u nečiju tužnu priču ili probleme, nastojeći pomoći savjetom, ali i sami biste se mogli početi osjećati tjeskobno. Osjećate li da vas roditelji sputavaju, izborite za svoju samostalnost, osobito ako i sami osjećate da je vrijeme za nov životni početak.

