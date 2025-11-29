Dnevni horoskop za subotu 29. studenoga: Bikovi osjećaju teret rutine, Škorpion je svadljiv...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iako u ljubavnoj vezi i dalje postoje problemi, oni su sve blaži i ne ugrožavaju vaš odnos. Ako između vas i partnera nešto zapne, brzo ćete to riješiti. Izbjegavajte neprijateljski raspoložene osobe jer niste dužni podnositi nečije hirove. Nađete li se u društvu, svojim šarmom i zabavljačkim duhom bit ćete u centru pozornosti.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Osjećate unutarnji nemir i dok ne osvijestite što je uzrok, nećete se smiriti. Bikovi u duljim vezama osjećat će teret rutine, no promislite isplati li se upuštati u flert radi malo uzbuđenja sa strane. Pazite kako se ophodite s prijateljima jer iznevjerite li nekoga, mogao bi zbog povrijeđenosti širiti neistine o vama.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Skretat ćete pozornost privlačnim izgledom. Mogli biste promijeniti stil odijevanja ili frizuru, i tako još više istaknuti ono što je na vama najljepše. Oporavit ćete se od ljubavnih briga, a vjera i samopouzdanje će vam se vratiti. Veliku potporu pronaći ćete u prijateljima, a ni vi im nećete ostati dužni ako kome treba pomoć.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Naći ćete se u neopisivoj gužvi – možda očekujete goste, pa užurbano pospremate stan ili kuhate ručak. Partner će biti sklon istraživanju vaše prošlosti i prilično sumnjičav pa nećete ništa moći sakriti. Njegova nepovjerljivost bit će posljedica prolazne nesigurnosti i osjećaja da gubi kontrolu u ljubavnim zbivanjima.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Putovanja i društvena okupljanja pružaju vam priliku za romantična zbivanja. Bit ćete simpatični i veseli pa će vam prilaziti osobe koje su i same takve. Imate li djecu, troškovi koje ćete zbog njih imati bit će iznimno veliki, osobito ako se radi o instrukcijama iz nekoliko predmeta. No svjesni ste da ulažete u djetetovu budućnost.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Spremni ste za promjene. Motivacija će vam biti jaka i željet ćete mnogo toga poduzeti za vlastite interese i radi dobra bližnjih. U svemu ćete se snažno angažirati i pritom imati velika očekivanja. No bit ćete osjetljivi, a na pojavu bilo kakvih problema ili nečijeg opiranja reagirat ćete žešće nego što vam je svojstveno.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Suočit ćete se s otežavajućim obiteljskim okolnostima. Roditelji i stariji članovi rodbine trebat će vašu pomoć ili skrb, pa ćete se u hodu morati prilagođavati nastalim situacijama. Osjetit ćete potrebu dokučiti dublje motive i potrebe osobe koja vam se sviđa ili otkriti razloge njenog nepredvidljivog ponašanje prema vama.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Problemi i brige vama dragih ljudi, bit će razlog zbog kojeg ćete potiskivati svoje potrebe. Ne dopustite drugima da vrše na vas prejaki utjecaj. Bit ćete skloni izići im ususret, nauštrb svojih interesa i planova. Mlađi će se upustiti u raspravu s roditeljima tražeći da večeras ostanu dulje vani, no teško ćete postići dogovor.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete prisutni na prijemima, zabavama i općenito na mjestima javnog okupljanja. Uživat ćete u malim iznenađenjima, razgovorima i susretima s prijateljima koji će pridonijeti dobrom raspoloženju. Mlađi će se nadati susretu sa simpatijom i svi su izgledi da se to dogodi u večernjim satima.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ne osjećate li se ugodno u ljubavnoj vezi, riješite dvojbe otvorenim razgovorom. Ustrajte čak i ako se partner izmotava ili vas izbjegava pogledati u oči. Zadržite prisebnost u svom društvu – mogli biste čuti da vas netko od njih ogovara ili priča drugima nešto što ste mu povjerili. No barem ćete znati tko vam je prijatelje, a tko nije.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Očekuje vas dan pun ugodnih događaja. Obnovit ćete kontakt s osobom s kojom ste bili u površnim odnosima, a koja bi vam mogla pomoći da napravite korak naprijed u karijeri ili obrazovanju. I u ljubavi je izgledna pojava novih osjećaja prema otprije poznatoj osobi. Na to će vas nagnati intriganta SMS poruka koju ćete dobiti.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Ne kupujte stvari koje vam se cijenom čine povoljne, jer ćete poslije shvatiti da je kvaliteta upitna. Muče li vas brige, zaposlite se rutinskim aktivnostima. Obavite kupnju, pospremite ormare, poslušajte omiljenu glazbu. Večer je stvorena za zabavu pa otiđite u kino, nađite se s prijateljima u kafiću ili organizirajte večeru za manje društvo.