Dnevni horoskop za subotu 3. kolovoza: Rak će se opuštati uz glazbu, a Jarac imati glavobolje

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pred vama je ugodan dan u kojem vas očekuju mnoga uzbuđenja. Sve će se posložiti na svoje mjesto – od ugodnog razgovora s ukućanima pa do dogovora s djecom oko nabavke školskih udžbenika. U potrazi za uzbuđenjima ili promjenom, mogli biste s društvom izaći na novo mjesto i odlično se provesti.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ako ste se zaželjeli svoga mira, danas ga neće biti. Već od jutra zvonit će vam telefon ili će vam doći gosti koje biste najradije izbjegli. Planirate li putovanje, teško ćete se s ukućanima dogovoriti oko najosnovnijih stvari jer će svatko raditi po svome. Ljubavni partner bit će vam velika potpora, ali će vam ići na živce njegovi savjeti.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Nećete pogriješiti ako dan provedete po svom ukusu. Ono što će vam najbolje odgovarati jesu prijateljski kontakti i neobavezni razgovori na kavi. Odnos s partnerom bit će prožet razumijevanjem, a ako ste na ljetovanju, drukčija klima i morski pejzaži probudit će u vama pravog romantika. Nastojat ćete ugoditi drugoj strani.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Unatoč pritiscima kojima će biti izložena vaša ljubavna veza, nećete pristati na uvjete koji vas ne zadovoljavaju. Partneru ćete jasno staviti do znanja što očekujete od njega i vašeg odnosa. Osjećate li napetost i unutarnji nemir, opustit će vas glazba, meditacija, čitanje, posjet kinu ili kazalištu. Pripazite na novce, ne trošite previše!

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ako vam je netko diskretno stavio do znanja da ste mu privlačni, nemate razloga ne napraviti idući korak. Uradite ono što priželjkujete, danas imate odličnu planetarnu potporu koja podržava hrabre iskorake i odluke. Kava s kolegom s posla pomoći će vam da steknete dublji uvid u prirodu jednog problema.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Osjećat ćete se osamljeno, čak i ako budete okruženi najbližima. Imat ćete dojam da vas nitko ne razumije. Iako to nije točno, bit će vas teško uvjeriti u suprotno. Ako ste u vezi sa zauzetom osobom razmišljat ćete o prekidu, ma koliko zbog toga patili. Nećete moći više podnositi neizvjesnost takvog odnosa.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Naći ćete se u velikoj žurbi, ali bez stresa. Odgovarat će vam dinamika zbivanja, a očekuju vas i mnogobrojni pozivi za izlazak. S nekim ćete dugo razgovarati telefonom ili se satima dopisivati putem interneta. Živite li u zajednici s roditeljima, moguća je rasprava vezana uz renoviranje stambenog prostora ili plaćanja režija.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Obiteljske razmirice mogle bi vam pokvariti dan. Članovima obitelji ili rodbine nećete dopustiti da se miješaju u vaš ljubavni život ili da vam dijele savjete koje niste tražili. Nećete biti raspoloženi za neko veće društvo pa nemojte ni ustrajati na izlascima. Dobro se možete zabaviti i sami, uz grickalice, čašu pića i TV program.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Neki među vama su jako zaljubljeni pa im je svaki trenutak posvećen simpatiji. Ako ste raspoloženi za večer punu zabave, pozovite prijatelje na druženje kod sebe doma. Svidjet će vam se način na koji će vaš partner pristupiti rješavanju dugoročnih ciljeva. Prepustit ćete mu vodeću ulogu u ostvarivanju financijskih planova.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Bit ćete vrijedni. Već od jutra krenut ćete s pospremanjem i uposliti ukućane. Ako ste slobodni, mogla bi vam pristupiti osoba prema kojoj osjećate naklonost i simpatiju. Stariji pripadnici znaka mogli bi imati manjih zdravstvenih tegoba i biti osjetljivi na vremenske prilike. Stoga nije isključena vrtoglavica ili glavobolja.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Obavit ćete mnogo posla u kući, a neki će dočekati i goste. Iako će ozračje biti ugodno, vaše će ponašanje biti usiljeno i jedva ćete čekati da ostanete sami. Neke među vama mučit će poslovne brige pa se nećete moći opustiti. Ne zaboravite da imate prijatelje s kojima možete popričati i podijeliti svoje brige.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Probudit ćete se neispavani ili mamurni ako ste tu noć nešto slavili. No imat ćete dovoljno energije da se uhvatite u koštac s dnevnim zbivanjima. Razgovor u obitelji bit će vezan za imovinsku situaciju, zajam ili kupoprodaju nekretnina. Studenti koji su u potrazi za stanom ili sobom, mogli bi naći nešto vrlo povoljno.