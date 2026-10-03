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Dnevni horoskop za subotu 3. listopada: Bikovi koketiraju, a Rakovi počinju raditi rezove...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za subotu 3. listopada: Bikovi koketiraju, a Rakovi počinju raditi rezove...
Foto: 123RF
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Pročitajte dnevni horoskop za subotu 3. listopada i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Mogući su problemi s roditeljima, odnosno teškoće u uspostavljanju skladnog odnosa zbog jaza generacija ili potrebe bližnjih da vam se upliću u život. Društveni život bit će buran, ali i zamoran, osobito ako na večer krenete van bez cilja i sadržaja. Lutanje od kafića do kafića ostavljat će dojam ispraznosti i uzaludno potrošenog vremena.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Znat ćete opušteno uživati. Rado ćete koketirati, šarmirati osmijehom i upoznavati nove ljude. Pronaći ćete zadovoljstvo u pripremanju kulinarskih specijaliteta i druženju s rodbinom. Zaboravit ćete lošu prošlost i okrenuti se novim stvarima. U ljubavi su moguća obećavajuća poznanstva. Pozovu li vas u društvo, nemojte odbiti.

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Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Dan nastojte uljepšati lijepim i ukusnim ručkom s osobama koje vam mnogo znače ili ih niste dugo vidjeli. Potrudite se potisnuti negativne misli, opustite se i uživajte u druženju! Nećete odoljeti lijepim stvarima. Obnova garderobe ili kupnja na sniženju rezultirat će povećanim troškovima. Neka vas ne grize savjest zbog toga.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Susretat ćete se s ljudima koji žive drukčijim životom ili njeguju osobitu životnu filozofiju. I vi ćete biti skloniji naglim rezovima i iskoracima. Neće vas zadovoljavati ono što ste dosad dobivali u vezi ili braku. Partner će uvidjeti da se mijenjate i iz straha da vas ne izgubi, mijenjat će se i on, što će poboljšati kvalitetu odnosa.

Foto: 123RF

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Morat ćete završiti poslove koje dugo odgađate ili neke stvari obaviti unaprijed, kako biste oslobodili vrijeme namijenjeno slobodnim aktivnostima. Bit ćete sjetni i skloni analizama nedavnih propusta. Druženje s prijateljima, izlazak udvoje i sportovi, bit će lijek za vaše ionako prolazno neraspoloženje.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Slobodni će imati priliku za nova poznanstva i zbližavanje, a ostali mogu učvrstiti svoju vezu i uspostaviti stari sklad. Imat ćete više vremena za hobije i slobodne aktivnosti, posvetiti se djeci i najmlađima. Provedite današnji dan s prijateljima, voljenom osobom ili članovima obitelji s kojima se dobro slažete. Nadoknadite propušteno!

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Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Vaše se želje neće poklapati s onima vaših ukućana, stoga će ustupci biti nužni želite li očuvati sklad. Ne zamarajte se toliko brigama i tuđim mišljenjima o sebi. Razjašnjenje odnosa s partnerom odgovorit će vam na pitanje zašto je nestalo njegove topline i zanimanja. To će vam pomoći da osvijestite pogreške.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Neiscrpan optimizam bez opterećujućih misli o dalekoj budućnosti uljepšat će vam dan. Zaljubljeni bi ga mogli provesti izvan grada na mirnom i tihom mjestu, dok će roditelji iskoristiti svaki trenutak da budu što više sa svojom djecom. Neke će razveseliti dolazak gostiju, čak i ako to bude nenajavljeno.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 2

Nećete imati strpljenja za ljude i njihove probleme. Iritirat će vas pojedinci koji će vas zamarati predvidljivim razgovorima. Najbolje ćete se osjećati u svom domu u kojem ćete se najbolje odmoriti. Opterećivat će vas zdravstveno stanje starijeg člana obitelji ili neposlušnost vaše djece. Nigdje nećete imati svoga mira.

Foto: 123RF

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Komplicirat ćete ljubavni odnos i biti nesigurni u ispravnost svojih odluka. Vašu suzdržanost partner će očitavati kao pomanjkanje zainteresiranosti. Budete li izbjegavali razgovor s njim, još više ćete se udaljiti jedno od drugog. Zdravstveni problemi zahtijevat će promjene ustaljenih navika. Počnite se zdravije hraniti i više kretati na svježem zraku.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Ne plašite se snage svojih osjećaja - osoba u koju ste zaljubljeni isto osjeća prema vama. Obavite potreban razgovor s članom obitelji i posvetite djeci više vremena. Obratite pozornost na svoj izgled, kožu, kosu i tjelesnu težinu. Uzimajte vitamine, posegnite za prirodnom kozmetikom, osobito ako imate osjetljivu kožu.

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Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Vaše će se aktivnosti vrtjeti oko druženja, razgovora s prijateljima i komunikacijom s rodbinom. Moguć je iznenadan poziv na večeru ili zabavu, na kojima ćete upoznati zanimljive ljude. Zaljubljeni će uživati u romantičnoj večeri udvoje. Oni kreativniji mogli bi preurediti stan novim razmještajem namještaja.

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