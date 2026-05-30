Dnevni horoskop za subotu 30. svibnja: Bik rješava probleme, Rak se prisjeća stare ljubavi...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Nemojte samo misliti na poslovne brige jer se vrijedi posvetiti ljubavi, provodu i društvu. Pronađite lijepe strane svoje veze, čak i ako odnos potresaju krize. Ne dopustite nikom da vas isprovocira ili pokuša umanjiti vaše vrijednosti. Ne trebaju vam tuđa mišljenja, osim od onih za koje znate da su prema vama uvijek iskreni.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Rješavajte obiteljske probleme. Okupite ukućane oko stola i zajednički razriješite ono što je odavno trebalo, samo pazite da ne dođe do burne rasprave. Mlađe će živcirati uporni pokušaji roditelja da im zadiru u privatni život. Nemojte prekapati po njihovim stvarima ili provjeravati pristigle poruke na mobitelu.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Povećane su šanse da upoznate nekog zanimljivog, osobito ako se i sami malo potrudite. No pazite da se ne upustite u vezu s nekim o kome gotovo ništa ne znate. Mogli biste doznati da druga strana još nije prekinula ljubavne spone sa svojim partnerom. Osjećaj dosade i bezvoljnosti odagnat će lagane šetnje.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vrijeme će vam brzo proletjeti jer vas očekuje mnogo uzbuđenja. Dan je idealan za putovanja, nova poznanstva i pustolovine bilo koje vrste. Moći ćete se pohvaliti dobrim izgledom i boljim odnosom sa suprotnim spolom. Ako ste na moru, večernje šetnje pored plaže budit će u vama sjećanja na staru morsku ljubav.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Imat ćete dobre namjere, no neki će misliti da im se miješate u život. Pripazite kome dajete savjete – shvatit ćete koliko pojedinci mogu biti nezahvalni. Provedite dan na otvorenome. Shvatit ćete da se nakon izlaska iz doma i zatvorenih prostorija osjećate bolje. Roditelji među vama morat će pokazati više razumijevanja za probleme svoje djece.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Pred vama je u mnogočemu ugodan dan. Ono što će vas najviše oraspoložiti je činjenica da vam sve čega se primite lako polazi za rukom. Bit ćete inicijator obiteljskog okupljanja, izleta ili putovanja. Ni prijatelji vas neće zaboraviti, pa možete očekivati njihov poziv na ručak ili vrtnu zabavu kraj roštilja.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nalazite li se negdje na moru, imat ćete razloga za opuštanje i zabavu. Uživat ćete u lokalnim specijalitetima, razgledavanju gradskih jezgri ili kulturnih manifestacija. Očekujete li odgovor ili poziv od simpatije, nećete pogriješiti pokažete li više inicijative, osobito ako ste muškarac. Druga strana priželjkuje baš takav razvoj situacije.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Priuštite sebi izlazak ili kavu s prijateljima. U društvu veselih ljudi i problemi će izgledati manji. Ljubavni život bit će bogatiji za novo poznanstvo, no trebat ćete uložiti mnogo napora da se odnos iskristalizira. Možda je druga strana nedavno imala ljubavni prekid, pa je vrlo oprezna prema novim partnerima u svojem životu. Budite strpljivi.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Psihofizička kondicija neće vam biti na visini pa će vam se kućni poslovi činiti teškima. Poželite li popodne malo svoga mira, netko ili nešto će vas u tome ometati. Možda susjed baš kreće u nadogradnju svoje kuće pa će vas živcirati buka majstora. No ako ste večer odlučili provesti vani, nećete požaliti. Odlično ćete se zabaviti!

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Više ćete se kretati, baviti aktivnostima na otvorenom i uživati u golfu, badmintonu ili vožnji biciklom. Stariji će biti zaokupljeni svojom financijskom situacijom te razmatrati najjeftinija mjesta za godišnji odmor. U tome vam mogu pomoći i internetske stranice koje se bave ponudom smještaja. Mlađi bi mogli biti pozvani na nečiji rođendan.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Događaju vam se životne promjene u kojima se ne snalazite najbolje. Najviše energije crpe vam obiteljski odnosi i sve što je vezano uz dom, roditelje ili preseljenje. Neke situacije morat ćete rješavati s više strpljivosti, a baš je sad nemate dovoljno. Netko koga susrećete na poslu sve više vam se sviđa, ali se bojite napraviti prvi korak.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zaboravit ćete na brige. Društveni život i slobodne aktivnosti omogućit će da se opustite i dobro zabavite. Na putovanju vas očekuju novi susreti koji se mogu pretvoriti u prijateljstvo ili ljubavnu vezu. Planirate li ići na more, odaberite mjesta koja pružaju zanimljiv noćni život jer će vam previše mirna okružja biti dosadna.