Dva u jedan: Tko su najmoćniji i najutjecajniji znakovi Zodijaka?

Neki znakovi zrače unutarnjom snagom, brzom logikom i sposobnošću da prepoznaju prave prilike. Drugi se više vode emocijama, intuicijom ili stabilnošću, pa njihova moć leži u drugim područjima života
U nastavku donosimo rang-listu svih 12 horoskopskih znakova, od onih koji najmanje ističu svoju mentalnu moć do onih koji su pravi majstori komunikacije, razmišljanja i utjecaja.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
U nastavku donosimo rang-listu svih 12 horoskopskih znakova, od onih koji najmanje ističu svoju mentalnu moć do onih koji su pravi majstori komunikacije, razmišljanja i utjecaja. |
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
U nastavku donosimo rang-listu svih 12 horoskopskih znakova, od onih koji najmanje ističu svoju mentalnu moć do onih koji su pravi majstori komunikacije, razmišljanja i utjecaja.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
1. RIBE. Ribe su izrazito intuitivne, ali često izgubljene u svojim mislima i emocijama. Njihova inteligencija je emocionalna i umjetnička, no ponekad im nedostaje praktičnosti. Više osjećaju nego što analiziraju, zbog čega ih drugi mogu nadjačati u racionalnim situacijama.
| Foto: Fotolia
2. RAK. Rakovi su empatični i brižni, no često se povlače u svoju sigurnu zonu. Njihova moć proizlazi iz emocionalne povezanosti, ali ne i iz brzine reagiranja ili logičkog promišljanja. Više se vode srcem nego glavom.
| Foto: Fotolia
3. BIK. Bikovi su stabilni, uporni i praktični, no ne vole promjene. Inteligentni su kad se radi o svakodnevnim odlukama i financijama, ali rijetko pokazuju intelektualnu znatiželju poput zračnih znakova.
| Foto: Fotolia
4. LAV. Lav ima snažnu volju i karizmu, ali često želi biti vođa više nego što želi analizirati. Njegova moć dolazi iz samopouzdanja i uvjerljivosti, ne nužno iz intelekta. Ipak, kad vjeruje u nešto, nitko ga ne može nadmašiti.
| Foto: Fotolia
5. VAGA. Vage su promišljene i diplomatične, no često previše vremena troše na vaganje odluka. Imaju dobru socijalnu inteligenciju i smisao za estetiku, ali im ponekad nedostaje odlučnosti da pokažu svoju mentalnu snagu.
| Foto: Fotolia
6. JARAC. Jarčevi su inteligentni i strateški, s jakim fokusom na dugoročne ciljeve. Njihova moć leži u upornosti i disciplini, ali su često previše ozbiljni i konzervativni da bi riskirali nove ideje.
| Foto: Fotolia
7. ŠKORPION. Škorpioni su izuzetno perceptivni i prodorni, njihova inteligencija dolazi iz dubine, intuicije i sposobnosti da “čitaju” druge ljude. No ponekad ih intenzitet emocija spriječi da razmišljaju objektivno.
| Foto: Fotolia
8. OVAN. Ovnovi su brzi i hrabri mislioci, uvijek spremni na akciju. Njihova snaga leži u odlučnosti, no često reagiraju impulzivno. Imaju oštar um, ali ne uvijek i strpljenje da razmisle prije djelovanja.
| Foto: Fotolia
9. STRIJELAC - Strijelci su filozofi Zodijaka, uvijek traže dublje značenje i istinu. Njihova inteligencija dolazi iz znatiželje i širine pogleda. Vole učiti, putovati i istraživati, što ih čini jednim od najmudrijih znakova.
| Foto: Fotolia
10. DJEVICA. Djevice su racionalne, precizne i analitične. Njihov intelekt je praktičan i usmjeren na rješenja. Savršeno prepoznaju detalje koje drugi previđaju, ali ponekad izgube širu sliku zbog perfekcionizma.
| Foto: Fotolia
11. VODENJAK. Vodenjaci su genijalni vizionari Zodijaka. Imaju originalne ideje, razmišljaju nekonvencionalno i često su korak ispred svog vremena. Njihova moć je intelektualna i humanitarna, žele mijenjati svijet znanjem i napretkom.
| Foto: Fotolia
12. BLIZANCI. Znak kojim vlada Merkur, planet komunikacije i intelekta. Brzi, znatiželjni i prilagodljivi, Blizanci razumiju ljude, situacije i ideje s lakoćom. Njihova moć leži u riječi, informacijama i sposobnosti da svaku situaciju pretvore u svoju korist.
| Foto: Fotolia