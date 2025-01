Dnevni horoskop za subotu 4. siječnja: Raku cvjeta ljubavni život, Ribe će se uspjeti opustiti

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ne gubite živce zbog tuđih propusta i pogrešaka. Ne trudite se nagovoriti prijatelja da promijeni svoje mišljenje, ako u tome tvrdoglavo inzistira. U ljubavi će vam biti važniji intelektualni sklad i ugodni razgovori negoli tjelesna zadovoljstva. Razgovor s prijateljem pomoći će vam smanjiti tjeskobu koja vas obuzima.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Aktivirat će se vaš šarm i druželjubivost. Bit ćete željni druženja i zabavljanja, a ako danas radite ni posao nećete zanemariti. Znat ćete se opustiti i uživati u svom miru. Potpuno ćete isključiti mozak i činiti samo one stvari koje vam u tom trenutku padnu na pamet. Koristit će vam i duga šetnja, osobito nakon obilnog obroka.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Dinamično ozračje u domu oduzet će vam priliku da slobodno vrijeme provedete na svoj način. Iznenadni posjet prijatelja, dječji zahtjevi ili nečije slabo zdravlje natjerat će vas na akciju i promjenu planova. S partnerom ćete se morati usuglasiti oko odgoja djece, a to vam danas nikako neće polaziti za rukom.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Društveni i ljubavni život će procvjetati. Preplavit će vas nova energija koja će biti zaslužna za vaš vrlo važan iskorak prema naprijed. Ostvarit ćete ugodne kontakte s partnerovom rodbinom, možda otputovati u inozemstvo ili se družiti s osobama od kojih možete mnogo naučiti. Nekome je jako stalo do razgovora ili izlaska s vama.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Pomno slušajte što vam ljudi govore. Dobar dio toga bit će pohvale na vaš račun, ali uvažite i nečije kritike jer su dobronamjerne. Čvrstoća i kvaliteta vaše veze je na kušnji. Ako ste u površnoj vezi, dolazi vrijeme da definirate smjer kojime će ona ići, prema većem zbližavanju ili prema razdvajanju.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne ulazite u rasprave i klonite se analiza ljubavnih zbivanja. Osim što ćete doći do pogrešnih zaključaka, primijenite li ih u stvarnom životu, mogli biste se razočarati. Vaš odnos s drugima temeljit će se na iskrenosti i povjerenju pa bi vas mogla pogodit nečija dvoličnost. Pripazite na živce i probavu!

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Ne dopustite da vam veza upadne u dosadu - promijenite ritam, uvedite nešto novo pa makar to bila kraća šetnja ili zajednička posjeta rodbini. Prvi ljubavni spoj sa simpatijom nadmašit će vaša očekivanja pa uvečer nećete moći zaspati od uzbuđenja. Starije Vage primit će se uređenja i čišćenja svoga doma.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imat ćete vrlo bogat unutarnji život, volju da stvarate i duhovno se razvijate. Partner će vam davati dovoljno ljubavi i potpore, a odlično raspoloženje očekuje i one koji putuju rodbini ili iste dočekuju. Samci, svidjet ćete se osobi koju ćete večeras upoznati, no druga će strana biti neuhvatljiva pa ćete se morati više potruditi.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nećete biti zadovoljni razvojem ljubavne veze. Osjećat ćete da vas partner ne cijeni dovoljno i da ne uvažava vaše potrebe, no to će biti vaš subjektivan stav. Stavite mu do znanja što želite i očekujete. Nemojte se začahuriti i predati letargičnom raspoloženju. Ne oklijevajte prihvatiti poziv za izlazak i pokušajte se zabaviti.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

U vaš dom navraćat će prijatelji, susjedi i rođaci koji će se zadržati dulje nego obično, a možda kod vas i prespavati. Razgovori s njima bit će ugodni i zanimljivi. Bit ćete prodorni i puni zdrave inicijative, pa biste u ljubavi mogli profitirati ako partner bude znao cijeniti vašu odlučnost i ambicioznost.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Uspostavit ćete unutarnju ravnotežu, shvatiti da vam nitko nije potreban za vlastitu sreću i pronaći zadovoljstvo u malim stvarima. Dobit ćete potvrdu vlastitih vrijednosti, pozitivan odgovor ili poziv na kavu od osobe koja vam se sviđa. Odmak od svakodnevice vam je nužan pa si osigurajte trenutke za odmor i hobije.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planetarni utjecaji iznimno su vam skloni pa ćete se osjećati optimističnije. Više vremena posvetit ćete izlascima i druženju, možda nakratko otputovati izvan mjesta prebivališta ili sresti osobu iz nekog udaljenog grada. Znat ćete kako se opustiti, uživati u glazbi, omiljenim ritualima, društvu drage osobe ili nekoj razonodi.