Dnevni horoskop za subotu 4. travnja: Rakovi će zavoditi, a Djevice imaju novu simpatiju

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 5

Okolnosti vam idu na ruku, ali nemojte raditi probleme tamo gdje ih nema. Trebat ćete biti malo sami sa sobom, analizirajući prošle događaje i svoje osjećaje. Slobodne sate iskoristite za odmor, njegu tijela i obnovu kondicije. Druženje s osobom iz kruga znanaca dobiva romantičan predznak.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Budite oprezni u prometu, a u komuniciranju s drugima zadržite prijateljski nastup, čak i ako vas netko iritira. Trebat će vam velika snaga volje da se uhvatite ukoštac s poslovima koji vas čekaju, od čišćenja i pospremanja do svih onih koje niste stigli napraviti tijekom tjedna. No uporni kakvi jeste, sve ćete ipak stići.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Nećete biti raspoloženi za nježnosti s partnerom ni za druženja s prijateljima. Držat ćete se na odstojanju i svoje mišljenje zadržati za sebe. Izvjesno je da ćete tražiti više mira i privatnosti. No zato vam u ljubavi slijede sretni trenuci – partner bi vam u posljednji trenutak mogao reći da spakirate kofere jer vas vodi na neko lijepo mjesto.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uživat ćete u zavođenju, uljepšavanju i kupnji odjeće ili kozmetike. Mnogo će vam značiti nečiji kompliment. Lako ćete stjecati simpatije, pa planeti podržavaju večernji izlazak u društvo. Potrudite se biti u blizini osobe koja vam se sviđa jer su velike šanse da vas primijeti i da vam priđe. Zabavljat ćete se kupujući darove najmilijima.

Foto: Dreamstime

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nepotrebno ćete nekog uvrijediti ili ironičnim primjedbama poljuljati ljubavni odnos - na vrijeme se ispričajte partneru. Domaćice će biti zasićene obiteljskim poslovima pa ćete sve prebaciti za sutra, a danas odmarati. Ne prisiljavajte se na izlazak u društvo ako niste za to raspoloženi.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Puni ste pozitivne energije. Zanimat će vas sve što donosi dinamiku i promjenu. Neki će s lakoćom ostvariti ljubavni uspjeh ili naići na pozitivan odjek i ispunjenje nekih planova. Mogao bi vam se svidjeti netko koga viđate u svom društvu, pa ćete se preko zajedničkih poznanika raspitivati o toj osobi.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Svojom ćete upornošću nadoknaditi nedostatak motivacije ili povremene teškoće s koncentracijom. Domaćice će vrijedno raditi, ali bi mogla izostati pomoć ukućana. Samcima će se svidjeti inteligentna osoba s kojom ćete imati mnogo zajedničkih tema za razgovor. No morat ćete strpljivo čekati da dođe do obostranih simpatija.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pred vama je dan izlazaka i zanimljivih druženja. Razgovor koji će započeti u veselom tonu mogao bi se izroditi u zanimljivu raspravu - mnogi će ostati zadivljeni vašom pronicljivošću. Roditelji će se zabavljati djecom oko ukrašavanja stana ili bojanja pisanica. Partner će vam biti na usluzi i pomagati oko kućnih poslova.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Neće vam biti do razgovora, a svaka tema predstavljat će vam napor. Umjesto večernjeg sjedenja u kafićima, radite nešto korisnije za tijelo i duh. Osoba kojoj se jako sviđate, dat će vam do znanja da želi s vama ozbiljno popričati. Ne želite li vezu s njom, otvoreno joj to stavite do znanja kako vas ne bi pogrešno shvatila.

Foto: Iakov Filimonov

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Više pozornosti polagat ćete na vanjštinu. Mogli biste kupiti lijepi komad odjeće koji će vam stajati kao saliven. Uzbudljiv društveni život ispunit će vas velikim entuzijazmom, pa ćete zaključiti da vam je sve dopušteno. Ne pretjerujte s kritikama na nečiji račun, čak i ako sami u tome ne vidite ništa loše.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Napetoj obiteljskoj situaciji pridonijet će vaša nespremnost na ustupke. Savjete i prijedloge ukućana ćete teško prihvaćati. Osjećajni život pun je promjena. Partneru će biti teško razumjeti što zapravo želite. Bavite li se sportskim aktivnostima, izgubljenu energiju nemojte odmah nadoknaditi obilnim obrokom.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Intenzivirat ćete društveni život i obnoviti odnose koje ste zahladili. Osjećajnu naklonost dobit ćete od osobe koja vam se predstavlja kao prijatelji. Sve će započeti kao površni razgovor iz kojeg ćete shvatiti da imate mnogo toga zajedničkog. Bit ćete zadovoljni svojim izgledom posvetite li se više njezi tijela i lica.