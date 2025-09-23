Rang lista znakova Zodijaka po empatiji: Evo tko vas osjeća, a tko ima 'srce kameno'

12. OVAN Ovnovi, kao prvi znak Zodijaka, poznati su po svojoj vatrenoj energiji, strasti i usmjerenosti na akciju. Njihova priroda ih tjera naprijed, no u toj žurbi često mogu previdjeti suptilne emocionalne potrebe ljudi oko sebe. Ako im se obratite s problemom, njihov instinkt nije da suosjećaju, već da ponude brzo rješenje. Njihov savjet često zvuči kao "trgni se i kreni dalje", što može djelovati kao nedostatak empatije. To ne čine iz zlobe, već zato što iskreno vjeruju da je akcija najbolji lijek za sve. | Foto: Fotolia