Dnevni horoskop za subotu 8. studenoga: Raku je bolja moć zapažanja, Bik teško odolijeva

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Iznenadne situacije i zahtjevi bližnjih spriječit će vas da dan provedete na zamišljeni način. Kako biste udovoljili potrebama ukućana, odustajat ćete od ispunjenja svojih želja. Mogući su kvarovi kućanskih aparata, računala i slično. Školarci će imati burnu raspravu s roditeljima zbog neopravdanih sati ili negativne ocjene.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Teško ćete odoljeti nečijoj inteligenciji i vrckavom smislu za humor. Vaš odnos brzo bi se mogao pretvoriti u ljubavni, a prethodit će mu intenzivno dopisivanje internetom i porukama. Ako ste u braku, partner će preuzeti na sebe neke kućne obaveze kako bi vas rasteretio. Time ćete biti ugodno iznenađeni.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nakupljeni kućni poslovi frustrirat će domaćice. Taman kada ćete se primiti posla, iznenadan posjet poremetit će vam planove. Obuzet će vas nervoza pri pomisli na neodgodivi razgovor poslovne prirode, a neki će strepiti zbog odlaska stomatologu. Na kraju će se ispostaviti da je strah bio bezrazložan jer će sve dobro završiti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Poboljšat će vam se koncentracija i moć zapažanja. Nalazit ćete prave riječi i spretno se izvući iz neugodnih situacija. Prema bliskim osobama bit ćete velikodušni i pažljivi. Odnos s partnerom će se poboljšati, velikim dijelom zahvaljujući vašoj inicijativi. No pazite na česte promjene raspoloženja s kojima ćete ga zbunjivati.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Zbog obaveza prema roditeljima ili sklonosti neraspoloženju, mogli zanemariti svoju vezu. Partner vam je spreman pomoći, no više će vam odgovarati da sami pronađete rješenja. Nemojte sudjelovati u nečijim ogovaranjima, ma koliko to na prvi pogled izgledalo smiješno i zabavno. Lako bi se moglo dogoditi da ogovarana osoba to dozna.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Jedva ćete dočekati kraj radnog vremena kako biste se posvetili sebi i privatnom životu. Trebat će vam mira i intimnog druženja s partnerom, bez pritiska šefova, roditelja ili djece. O problemima koji vas muče popričajte s prijateljem od povjerenja, ali budite spremni poslušati i njegove dvojbe koje ga opterećuju.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Vremena za odmor gotovo da nećete imati. Čak i ako ste sve odradili, slijede vam nove obaveze. Obuzdajte sklonost sitničavosti. Pogriješi li netko u nečemu, radije mu pomognite da to što prije ispravi umjesto da ga kritizirate. Ako vam je ljubavni odnos u krizi, dan nije povoljan za pomirenja jer će razgovor krenuti u krivom smjeru.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je stvoren za putovanja, izazove svih vrsta kao i za sportske aktivnosti. Želite li se nekome dokazati, uspjet ćete u tome bez problema. Slobodne će iznenaditi snažni osjećaji koje će u njima probuditi netko koga su doživljavali nezanimljivim i površnim. Shvatit ćete da ste brzopleto podcijenili drugu stranu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit će situacija u kojima ćete zaigrati na kartu šarma i osmijeha te dobiti više nego što očekujete. Izvjesna je potpora ženskih osoba, prijatelja ili ljudi na položaju. Ostvarit ćete neke financijske ciljeve. Mogli biste dobiti zajam po povoljnijoj kamatnoj stopi ili pronaći nekretninu koja će zadovoljiti vaše kriterije.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Budite ljubazni prema strankama ili suradnicima, jer vas neki neće dobronamjerno promatrati i jedva će čekati da u nečemu pogriješite. Niste li vezani čvrstom ljubavnom vezom, nešto ćete promijeniti i to prilično naglo, što se će partnera ostaviti zatečenim. Pazite da vam se brzoplete odluke poslije ne vrate poput bumeranga.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Kretanje Mjeseca vašim poljem rada mogao bi otkloniti poslovne zastoje. Stoga nije isključeno da nezaposleni dobiju posao. Povećat će se broj kontakata s novim ljudima. Sklopit ćete poznanstvo koje će vam omogućiti proširiti područje djelovanja. Moguća je ponuda za gostovanje u medijima koju ćete savršeno odraditi.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Rado ćete pomagati drugima i biti spremni na ustupke i razgovor. Nečega ćete se odreći kako biste olakšali jednu situaciju ili razvili dogovor. Bračne veze bit će obogaćene novim zajedničkim iskustvima, pa ćete se s partnerom lijepo slagati. Zdravlje bi nekima od vas moglo stvarati probleme. Ne odlažite liječnički pregled!

