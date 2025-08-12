Dnevni horoskop za utorak 12. kolovoza: Djevice zaboravite prošlost, Ribe očekuje prinova

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zbog povećanog samopouzdanja, pristupate životnim iskušenjima s optimizmom. Bit ćete zamijećeni, možda i promaknuti na bolje radno mjesto. Privlačni ste drugima pa s lakoćom ostvarujete poznanstva. Izvjesna je i mogućnost da vam netko izjavi ljubav. Bit ćete aktivni u društvenom životu, prednjačit ćete u smijehu, plesu i flertu.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 3

Putem zamršenih poslovnih situacija i problema, naučit ćete više o sebi te istodobno otkriti i druge načine dolaska do cilja. Nalazit ćete se u centru pozornosti, biti britki i lucidni, ali će vam nedostajati takta i diplomatskih vještina. Partner iskazuje nezadovoljstvo vašim ponašanjem prema njemu. Previše ste okrenuti sebi.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Drugi ljudi bit će privučeni vašim odličnim raspoloženjem. Zato ako želite koga zavesti ili pridobiti za svoje poslovne planove, učinite to sa stilom. Netko bi vas mogao zamoliti za pomoć, a to neće biti osamljeni slučaj. Ljudi će vam se često povjeravati. Neke očekuje sastanak od kojeg ćete imati tremu, no sve će dobro završiti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Briga za posao i zarađivanje, bit će vaša glavna preokupacija. Organizirajte se i ne ostavljate poslove za neke bolje dane jer će vam rokovi biti pretijesni. Nemojte na brzinu rješavati osjećajnu situaciju jer ćete se još više zapetljati. Osjetljivi ste i ranjivi pa ćete pogrešno razumjeti partnerove riječi.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ljubavni život bit će uzbudljiv, s malo promjena, ali ne radikalnih. Odnosi s partnerom bit će skladni. Samci bi u većem društvu mogli upoznati osobu koja će vas oduševiti svojim načinom razmišljanja. Na poslovnom planu pokazat ćete zavidnu snalažljivost i lukavost, a nije isključeno da vas šef pošalje na važno putovanje.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Psihičko zdravlje i uravnoteženost zahtijevat će više skrbi od tjelesnog aspekta. Podsvijest, snovi, psiha i sjećanja obilježit će današnji dan, pa biste mogli sanjati nešto što će ostaviti dubok dojam na vas. Ništa neće ugroziti vaše odlično raspoloženje kao vi sami. Riješite se tereta prošlosti i ljudi koji vas uporno uznemiravaju.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nećete uvijek imati dovoljno vremena i strpljenja za voljenu osobu. Partner bi vam mogao prigovarati da ste previše usmjereni na karijeru. I vi ćete uzvraćati sličnim protuargumentima. Potrudite se ucijepiti više romantike i nježnosti u trenutke koje provodite zajedno. Sudjelovat ćete u financijskim problemima bliskog prijatelja.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Pripremite se na dulje ostajanje na radnom mjestu, izostanak nekih kolega i povećan opseg radnih zadataka. Izvjesna su novčana ulaganja u dom, traženje povoljnih kredita ili druge mogućnosti koje će vam osigurati uređenje postojećeg ili preseljenje u veći stambeni prostor. Neke će mučiti zdravstvene tegobe.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Povoljne su vam sve aktivnosti, od novih projekata do promjene posla. Bavite li se umjetnošću, poslovima s inozemstvom i izdavaštvom, bit ćete uspješni. Prihvatite promjene i nove izazove – prerasli ste dosadašnje okvire. Iskoristite ovo razdoblje za nove ljubavne početke ili jačanje postojeće veze.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ne precjenjujte svoje mogućnosti i prihvatite onoliko posla koliko budete mogli obaviti na vrijeme. Nećete se osjećati spremno na prilagodbu i prihvaćanje novosti u radnoj sredini. Pristanite na neke ustupke. Postat ćete razdražljivi, a partner neće blagonaklono gledati na vaše promjene raspoloženja ili ljubomoru.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Ostvarit ćete neke planove i okrenuti okolnosti u svoju korist. Bit ćete sretne ruke u novčanim ulaganjima i poslovnim pothvatima. Nadogradite svoje znanje kroz dopunski tečaj ili neki drugi vid učenja, jer će vam to pomoći u karijeri. Procvast će vaša ljubav, a česti pozivi i SMS poruke uvjerit će vas u partnerove osjećaje.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Mogli biste ostvariti povoljnu kupnju ili prodaju. Vaše praktične sposobnosti i kreativni potencijali otvorit će vam nove mogućnosti zarade. Nepogrešivo ćete osjećati na koji način i kako trebate raditi i djelovati. Stišavaju se napetosti u vašoj obitelji, a jedan će neočekivan događaj, možda prinova ili vjenčanje donijeti veselje u dom.

