Dnevni horoskop za utorak 12. svibnja: Djevice neka se opuste, Vage su u stvaralačkom zanosu

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Veći dio dana osjećat ćete se umorno pa će vas shrvati potreba za snom. Moguće su glavobolje i vrtoglavice, a sve kao posljedica stresa, ali i vremenskih prilika. Pijte što više tekućine i pazite na izbor namirnica. Nitko vas neće znati tako motivirati na akciju kao partner. Uživat ćete s njim u dugim večernjim razgovorima.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Puni ste samopouzdanja. Spremnost da uložite sebe u nove poslove ili jačanje stečenih položaja, dat će dobrih rezultata. Ako ste umjetnik, sportaš ili biznismen, Venera podržava svaki vaš iskorak iz prosječnog. Dajte prostora svojim idejama. Netko tko živi u inozemstvu često misli na vas – možda je to simpatija.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Poslovne napetosti će se nastaviti i nećete ih moći ukloniti na brzinu. Osjećate li se frustrirano u sadašnjoj situaciji, odolite želji da se preko noći prebacite na nešto drugo. Uočite li da ste nezadovoljni u sadašnjem partnerstvu, nemojte na brzinu raskidati odnose. Potrudite se spriječiti daljnji razvoj netrpeljivosti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Spoj vaše energičnosti i otkrivanja novog, moglo bi doći kroz povezivanje ljudi iz drugih sredina. Izgledna su i vrlo ugodna poslovna putovanja. Bit ćete spremniji na popuštanje partneru, no samo ako su vaši osjećaji dovoljno jaki. Voljena osoba će čuti dobre poslovne vijesti i rado ih s vama podijeliti.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Planeti bi vas mogli suočiti s obiteljski problemima koje ćete početi rješavati. Moglo bi doći do promjena u odnosima s ukućanima. Bit ćete opterećeni poslovima i novom podjelom snaga i odnosa. Preporučljivo je smanjiti svakodnevnu potrošnju i provjeravati osobe i situacije koje su povezane s vašim novcima.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Oni koji su netom ušli u ljubavnu vezu mnogo će očekivati od druge strane, pri čemu možete biti i naporni. Nedostajat će vam spontanosti iz straha da ne učinite nešto pogrešno. Opustite se, planetarna potpora vodi vas u dobrom smjeru. Manji poslovni i ljubavni zastoji i zapreke obilježje su samo današnjeg dana.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Isticat ćete se stvaralačkom energijom. Bit ćete vješti s rukama, što će osobito doći do izražaja kod onih koji rade precizne poslove ili su umjetnici. Na poslu ćete raditi prekovremeno, ali se nećete žaliti. U takvim ćete aktivnostima nalaziti i zadovoljstva, no tijelo će vas ipak upozoravati da mu treba odmora.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Najviše uzbuđenja očekuje vas u ljubavnom životu, osobito ako ste u potrazi za novim partnerom. Mogli biste dobiti broj mobitela osobe koja vam se sviđa i s nestrpljenjem iščekivati njezin poziv. Stručna usavršavanja, seminari i tečajevi zadovoljit će vaše potrebe za obrazovanjem. Mlađi će se dobro zabaviti u društvu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bavite li se kupoprodajom nekretnina, pazite da ne budete prevareni. Bilo da je riječ o poslu ili ljubavi, pomno ispipajte teren. Privatni poduzetnici će morati povesti više računa oko vođenja poslovnih knjiga i računa. Savjeti stručnih ljudi omogućit će da ispravite pogreške. Na poslu biste se mogli naći u nemilosti šefova.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Prepustit ćete se plimi zbivanja, a uskoro ćete se uvjeriti da ste ispravno postupili. Instinkt i intuicija nepogrješivo će vas voditi do uspjeha, osobito u pitanjima ljubavi i financija. Kada se zateknete u društvu, sve će oči biti uprte u vas. Plijenit ćete pozornost lijepim odijevanjem, ali i šarmom i elokvencijom.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Bit ćete prepuni radnog elana i na istoj valnoj dužini s nadređenima, ali vas to neće spriječiti da zbog brzopletosti napravite kakvu pogrešku. Komunikacija s članovima obitelji bit će dobra, pa ćete zajedničkim snagama rješavati sve što loše djeluje na obiteljski sklad. Na vrhu liste prioriteta bit će rješavanje financijske problematike.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Širit ćete pozitivnu energiju i optimizam te biti rado viđeni i pozivani u društvo. Telefon će vam često zvoniti pa ćete uglavnom komunicirati s prijateljima. Poslovne kontakte krasit će skladan odnos koji će vam pomoći u ostvarenju planova. U ljubavnim odnosima preuzet ćete inicijativu i nekoga zavesti.