Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ZVIJEZDE DONOSE...

Dnevni horoskop za utorak 12. svibnja: Djevice neka se opuste, Vage su u stvaralačkom zanosu

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za utorak 12. svibnja: Djevice neka se opuste, Vage su u stvaralačkom zanosu
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Pročitajte dnevni horoskop za utorak 12. svibnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Veći dio dana osjećat ćete se umorno pa će vas shrvati potreba za snom. Moguće su glavobolje i vrtoglavice, a sve kao posljedica stresa, ali i vremenskih prilika. Pijte što više tekućine i pazite na izbor namirnica. Nitko vas neće znati tako motivirati na akciju kao partner. Uživat ćete s njim u dugim večernjim razgovorima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan... 01:24
Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan... | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Puni ste samopouzdanja. Spremnost da uložite sebe u nove poslove ili jačanje stečenih položaja, dat će dobrih rezultata. Ako ste umjetnik, sportaš ili biznismen, Venera podržava svaki vaš iskorak iz prosječnog. Dajte prostora svojim idejama. Netko tko živi u inozemstvu često misli na vas – možda je to simpatija.

LAŽETE LI ČESTO? Najveći muljatori Zodijaka: Evo tko je iskren, a tko laže čim zine
Najveći muljatori Zodijaka: Evo tko je iskren, a tko laže čim zine

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Poslovne napetosti će se nastaviti i nećete ih moći ukloniti na brzinu. Osjećate li se frustrirano u sadašnjoj situaciji, odolite želji da se preko noći prebacite na nešto drugo. Uočite li da ste nezadovoljni u sadašnjem partnerstvu, nemojte na brzinu raskidati odnose. Potrudite se spriječiti daljnji razvoj netrpeljivosti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Spoj vaše energičnosti i otkrivanja novog, moglo bi doći kroz povezivanje ljudi iz drugih sredina. Izgledna su i vrlo ugodna poslovna putovanja. Bit ćete spremniji na popuštanje partneru, no samo ako su vaši osjećaji dovoljno jaki. Voljena osoba će čuti dobre poslovne vijesti i rado ih s vama podijeliti.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3

Planeti bi vas mogli suočiti s obiteljski problemima koje ćete početi rješavati. Moglo bi doći do promjena u odnosima s ukućanima. Bit ćete opterećeni poslovima i novom podjelom snaga i odnosa. Preporučljivo je smanjiti svakodnevnu potrošnju i provjeravati osobe i situacije koje su povezane s vašim novcima.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Oni koji su netom ušli u ljubavnu vezu mnogo će očekivati od druge strane, pri čemu možete biti i naporni. Nedostajat će vam spontanosti iz straha da ne učinite nešto pogrešno. Opustite se, planetarna potpora vodi vas u dobrom smjeru. Manji poslovni i ljubavni zastoji i zapreke obilježje su samo današnjeg dana.

PROMJENA NA BOLJE Što svaki horoskopski znak može početi mijenjati sada kako bi živio najbolji mogući život
Što svaki horoskopski znak može početi mijenjati sada kako bi živio najbolji mogući život

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Isticat ćete se stvaralačkom energijom. Bit ćete vješti s rukama, što će osobito doći do izražaja kod onih koji rade precizne poslove ili su umjetnici. Na poslu ćete raditi prekovremeno, ali se nećete žaliti. U takvim ćete aktivnostima nalaziti i zadovoljstva, no tijelo će vas ipak upozoravati da mu treba odmora.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Najviše uzbuđenja očekuje vas u ljubavnom životu, osobito ako ste u potrazi za novim partnerom. Mogli biste dobiti broj mobitela osobe koja vam se sviđa i s nestrpljenjem iščekivati njezin poziv. Stručna usavršavanja, seminari i tečajevi zadovoljit će vaše potrebe za obrazovanjem. Mlađi će se dobro zabaviti u društvu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Bavite li se kupoprodajom nekretnina, pazite da ne budete prevareni. Bilo da je riječ o poslu ili ljubavi, pomno ispipajte teren. Privatni poduzetnici će morati povesti više računa oko vođenja poslovnih knjiga i računa. Savjeti stručnih ljudi omogućit će da ispravite pogreške. Na poslu biste se mogli naći u nemilosti šefova.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Prepustit ćete se plimi zbivanja, a uskoro ćete se uvjeriti da ste ispravno postupili. Instinkt i intuicija nepogrješivo će vas voditi do uspjeha, osobito u pitanjima ljubavi i financija. Kada se zateknete u društvu, sve će oči biti uprte u vas. Plijenit ćete pozornost lijepim odijevanjem, ali i šarmom i elokvencijom.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Bit ćete prepuni radnog elana i na istoj valnoj dužini s nadređenima, ali vas to neće spriječiti da zbog brzopletosti napravite kakvu pogrešku. Komunikacija s članovima obitelji bit će dobra, pa ćete zajedničkim snagama rješavati sve što loše djeluje na obiteljski sklad. Na vrhu liste prioriteta bit će rješavanje financijske problematike.

ROĐENI ZA POBUNU Najrevolucionarniji znakovi Zodijaka: Oni svojom snagom mogu promijeniti svijet!
Najrevolucionarniji znakovi Zodijaka: Oni svojom snagom mogu promijeniti svijet!

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Širit ćete pozitivnu energiju i optimizam te biti rado viđeni i pozivani u društvo. Telefon će vam često zvoniti pa ćete uglavnom komunicirati s prijateljima. Poslovne kontakte krasit će skladan odnos koji će vam pomoći u ostvarenju planova. U ljubavnim odnosima preuzet ćete inicijativu i nekoga zavesti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Uleti' koji će upaliti: Evo kako zavesti svaki horoskopski znak
ŠALABAHTER ZA ZAVOĐENJE

'Uleti' koji će upaliti: Evo kako zavesti svaki horoskopski znak

Romantične izjave upalit će kod Rakova, Djevice cijene direktan pristup, Lavovi želi znati da ste opčinjeni s njima, dok će Vage zapamtiti laskave komplimente
Nebeski zaštitnici: Saznajte koji anđeo čuva vaš znak Zodijaka
POMOĆ S NEBA

Nebeski zaštitnici: Saznajte koji anđeo čuva vaš znak Zodijaka

Vjerovanje u anđele zaštitnike duboko je ukorijenjeno u različitim duhovnim tradicijama. Prema duhovnim vjerovanjima, svaki znak Zodijaka ima svog nebeskog čuvara koji ga vodi i štiti
Nutricionisti rangirali povrće od najviše do najmanje zdravog
NIJE SVE ISTO

Nutricionisti rangirali povrće od najviše do najmanje zdravog

Iako sve povrće doprinosi zdravlju, nutritivna vrijednost među pojedinim vrstama može se dramatično razlikovati. Mislimo da je sve super zdravo, no neke se namirnice ipak više isplati uvrstiti u prehranu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026