Najrevolucionarniji znakovi Zodijaka: Oni svojom snagom mogu promijeniti svijet!

Što nekoga čini revolucionarnim? Za početak, način na koji se bore protiv autoriteta i metode koje koriste za provedbu svoje ideologije mogu varirati. To može uključivati organiziranje prosvjeda ili izražavanje stavova na društvenim mrežama. Svaki horoskopski znak posjeduje jedinstvene osobine koje mu daju hrabrost da se suprotstavi i pobuni
Ovi znakovi zalažu se snažno za sebe i druge. Kroz različite metode i tehnike promjene mogu pomoći u ostvarenju nove vizije.
| Foto: Dreamstime
Ovi znakovi zalažu se snažno za sebe i druge. Kroz različite metode i tehnike promjene mogu pomoći u ostvarenju nove vizije.
|
Foto: Dreamstime
Ovi znakovi zalažu se snažno za sebe i druge. Kroz različite metode i tehnike promjene mogu pomoći u ostvarenju nove vizije.
| Foto: Dreamstime
VODENJAK: Zračnim znakom vlada Uran, planet nesloge i pobune. Uran se naziva "velikim buditeljem" jer nam pomaže da vidimo gdje stvari trebaju poboljšanje i promjenu kako se društvo kreće naprijed. Kao rezultat toga, možemo rasti. Stoga ovaj horoskopski znak zna da moramo ozbiljno shvatiti kolektivnu dobrobit i rast. Pobuna protiv normi i statusa quo gura nas na nove visine kulturno, politički i energetski. Zauzimanje stava protiv autoriteta daje Vodenjaku motivaciju da se uzdigne i bude glasnogovornik za društvene ciljeve u koje vjeruju.
| Foto: Fotolia
STRIJELAC: Mogu biti kontroverzni, izazivajući konvencije, često izražavaju svoje mišljenje i djeluju protiv struje kako bi nametnuli svoja mišljenja. Njihove vatrene, jedinstvene filozofije obuhvaćaju kontinente i kulture, što njihove stavove čini posebno zanimljivima. Budući da će braniti svoje misli i autonomiju, ima smisla da budu među najrevolucionarnijim znakovima zodijaka. Njihova otvorenost uma i strast dokazuju da nisu od onih koji će sjediti i šutjeti. Strijelci su na čelu svake linije prosvjeda i ne boje se boriti za slobodu za sve (ne samo za sebe).
| Foto: Fotolia
OVAN: Planet ratnika, Mars, je njihov vladar. Budući da je prvi znak zodijaka, oni su rođeni vođe. Ne samo da mogu samouvjereno iznositi i argumentirati svoja gledišta, već i okupljaju ljude. Ovnovi su pioniri, što ih često čini predvodnicima revolucionarnih promjena. Ovaj vatreni znak neće se smiriti kada je strastven oko cilja ili brige koja govori njihovom srcu i duši. Borit će se beskrajno dok ne pobijede ili ne nagovore druge na svoj način razmišljanja. Kada su u pitanju nejednakosti, daju sve od sebe kako bi osigurali da svi imaju mir.
| Foto: Fotolia
ŠKORPION: Poznati su kao "kandže pravde", pa će se staviti u sukob kako bi postigli konačno rješenje. Oni su ultimativni znak promjene i revolucije. Budući da je Škorpion povezan s Marsom i Plutonom, činjenica je da se stavlja na prvu crtu kako bi prosvjedovao protiv uvjerenja i ideja s kojima se ne slaže. Izbacili bi nepodobne ljude s pozicija moći i zahtijevali bi da se nepravda i istine otkriju pod svaku cijenu. Osim toga, Škorpioni ne odustaju i nikada neće od toga da upotpune svijet u cjelini.
| Foto: Fotolia
LAV: Prepoznat kao jedan od najrevolucionarnijih horoskopskih znakova jer se zalaže za svoja uvjerenja. Ovaj vatreni znak strastveno se zalaže za ono što smatra ispravnim i pravednim. Sa Suncem kao planetarnim vladarom, Lava karakterizira želja da bude viđen i da izrazi svoje ideologije. Lavovi ne šute; umjesto toga, iznose svoje osjećaje i pružaju platformu drugima da izraze svoja mišljenja. Ističu se u okupljanju ljudi i poticanju da se izjasne, osiguravajući da se svi čuju i budu prisutni tijekom važnih događaja.
| Foto: Fotolia
BLIZANCI: Nitko ne razumije bolje od njih da je pero moćnije od mača. Ovaj zračni znak izražava svoja mišljenja i zalaže se za pravdu koristeći svoje riječi kao moćan alat za promjenu. Strastveno dijele vrijedne informacije i osnažuju druge da donose informirane odluke svojim uvidima. Kreću na putovanje koje se usredotočuje na moć riječi i snalažljivost kako bi potaknuli intelektualnu slobodu. Sve dok Blizanci donose prave vijesti u prvi plan - vijesti koje je teško ignorirati - inspiriraju druge da poduzmu akciju.
| Foto: Fotolia