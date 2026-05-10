Najrevolucionarniji znakovi Zodijaka: Oni svojom snagom mogu promijeniti svijet!

OVAN: Planet ratnika, Mars, je njihov vladar. Budući da je prvi znak zodijaka, oni su rođeni vođe. Ne samo da mogu samouvjereno iznositi i argumentirati svoja gledišta, već i okupljaju ljude. Ovnovi su pioniri, što ih često čini predvodnicima revolucionarnih promjena. Ovaj vatreni znak neće se smiriti kada je strastven oko cilja ili brige koja govori njihovom srcu i duši. Borit će se beskrajno dok ne pobijede ili ne nagovore druge na svoj način razmišljanja. Kada su u pitanju nejednakosti, daju sve od sebe kako bi osigurali da svi imaju mir.