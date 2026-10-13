Dnevni horoskop za utorak 13. listopada: Ovan mora štedjeti, a Bik odvojiti privatno i poslovno

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Zahvatit će vas val novčanih problema. To će vas prisiliti da budete ekonomičniji pa ćete bolje raspolagati novcima. Ne savjetujemo vam da se zadužujete, ako baš ne morate. S mnogo ljubavi ispunjavat ćete želje najbližih. Samci, simpatija vam se čini nedokučiva, no strpite se još malo. Uskoro ćete se ugodno iznenaditi.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Odvojite privatni život od posla. U kućnom okruženju vodite računa i o sebi. Budite autoritet mališanima, a ravnopravan partner voljenoj osobi. Iako snagu crpite iz obitelji, ne zanemarujte prijatelje i društveni život. Napravite ravnotežu tako da previše ne trpi ni jedna strana. Gnjavi li vas tko zamornim temama, otvoreno mu to recite.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Pred vama je dan povećanih radnih obaveza i zadataka. Uživat ćete u izazovima i biti skloni dokazivanju. Preuzet ćete odgovornost koja će se pokazati zahtjevnijom negoli ste mislili. No sve ćete uspjeti okončati na vrijeme. Ne zanemarujte zdravlje. Ako treba rezervirajte termin kod liječnika, zubara i sl. Počnite se brinuti za sebe!

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Žeđ za informacijama odvodit će vas na najraznovrsnija mjesta, u društvo neobičnih, duhovitih i inteligentnih ljudi pa i u mjesta ili gradove u kojima niste bili. Ako ste sami, ljubav vam kuca na vrata. Zato nabacite osmijeh i ostavite sve brige po strani. Novčani dobici ili odobrenje zajma pokrenut će se zahvaljujući osobi uz koju ste osjećajno vezani.

Foto: 123RF

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Otežana koncentracija neće vam dopustiti da se posvetite poslu u mjeri u kojoj biste to željeli. Bit ćete skloni precjenjivanju svojih snaga i preuzimat ćete zaduženja koja nećete moći ispuniti bez većih napora. Zbog iscrpljenosti i umora imunitet vam je u padu, pa poboljšate prehranu svježim voćem i povrćem.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Niste li još preboljeli prekid ljubavne veze, dobit ćete priliku raščistiti dvojbe. Dan je pogodan za učenje, polaganje ispita i kraća putovanja. Studenti će pamtiti s lakoćom pa dio dana posvetite učenju i pravljenju skripta. Pazite kako vozite i gdje ćete parkirati, a isto tako budite oprezni i prilikom svih plaćanja.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Nedostajat će vam samokontrole pa će rastrošnost biti jedna od vaših boljka. Ugledate li u izlogu odjevni predmet koji vam se sviđa, teško ćete mu odoljeti. Ako ste na početku ljubavne veze, vodite računa o tome da ne ponavljate stare pogreške. Druga će strana pomno promatrati svaki vaš postupak ili riječ.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ostvarit će vam se želja koja je povezana s inozemstvom ili osobama koje žive u drugom gradu. Nekima to može označiti i nov posao preko granice ili poziv prijatelja koje ste upoznali na ljetovanju. Gdje god se zatekli, svugdje ćete biti lijepo dočekani. Plijenit ćete pozornosti britkim humorom i oštroumnim zapažanjima.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nećete imati energije ni koncentracije za obavljanje dosadnih ili zahtjevnih zadataka. Rasteretite se što više, a dan posvetite izlascima i hobijima. Ne dopustite da vas netko provocira, provjerava ili omalovažava. Postavite se jasno i odlučno i slušajte glas intuicije. Moguće su teškoće s roditeljem koji će vam nametati svoje stavove.

Foto: 123RF

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Dan je povoljan za sve one koji se bave timskim radom, kao i za sklapanje partnerskih ugovora. Vrlo je bitno da uvažite tuđe mišljenje, no ne smijete dopustiti da drugi odlučuju umjesto vas. Ako ste mlađi, ne razmišljajte o posljedicama svojih postupaka. Pri donošenju odluka slijedite intuiciju, osobito ako je ljubav posrijedi.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Zadržite samokontrolu u blizini šefova. Uoče li vašu napetost, mogli bi izvući pogrešan zaključak. U osjećajnom životu prate vas ogovaranja i laži pa bi se vaša veza mogla naći na kušnji. Nekima predstoje dodatne obaveze glede prijatelja, stambenih prilika ili novčanih obveza. Potrošit ćete mnogo energije kako biste svima i svemu udovoljili.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Šefovi će vas pohvaliti za dobro odrađen posao. Spremat ćete se na put ili dobiti pismo iz udaljenoga grada. Sklad u privatnom životu ovisit će o vašem raspoloženju. Želite li izbjeći optužbe i svađe, prešutite ono što vas smeta. Studenti i školarci isticat će se znanjem ili privući pozornost profesora svojim lucidnim zaključcima.