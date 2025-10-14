Dnevni horoskop za utorak 14. listopada: Lav uživa u društvu, Bik nije raspoložen za razgovor

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Naći ćete vremena i volje za stvaralaštvo i rekreaciju. Htjet ćete učiniti promjenu na sebi, pa bi se ženske pripadnice znaka mogli uputiti kod frizera i odlučiti se za novu boju kose. Odnos s partnerom bit će jako dobar, a i više ćete biti posvećeni jedno drugom. Mlađi će se dobro zabaviti u društvu i plijeniti pozornost smislom za humor.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nećete biti raspoloženi za druženja i razgovore. Na poslu će mnogi primijetiti vaše neraspoloženje, pa će vas smetati njihovi upiti i zanimanje za vas. Nakon radnog vremena najljepše će vam biti vratiti se u sigurnost svoga doma. Mogla bi vas iživcirati svađa s roditeljima ili rodbinom zbog različitih stajališta i načina razmišljanja.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Uživat ćete u razgovorima i šalama. Bit ćete omiljeni i buditi simpatije ljudi pa nije isključeno da nekom zapnete za oko. Poboljšat će se suradnja i kolegijalnost, pa ćete dio odgovornosti i zaduženja moći proslijediti kolegama i na taj se način rasteretiti. Moguć je posjet rodbini ili njihovo ugošćivanje u vašemu domu.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Trudit ćete se izići na kraj s brojnim poslovima, nudit ćete pomoć drugima i preuzimati na sebe tuđe zadatke. Napravite listu prioriteta, realno procijenite vrijeme koje imate na raspolaganju i usredotočite se na zadatke za koje vi snosite odgovornost. Večernji sati proteći će u druženju i zabavi s prijateljima ili s partnerom.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uživat ćete u raznovrsnim društvenim zbivanjima i voditi sadržajne razgovore sa zanimljivim ljudima. Mjesec u vašem znaku istaknut će vašu osobnost, pa ćete biti glavni zabavljači među prijateljima i kolegama. Primit ćete zanimljiv poziv ili SMS, a moguće je i da sasvim slučajno sretnete osobu koja vam se sviđa.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Nemojte se previše izravno suprotstavljati šefovim odlukama ili komentirati rad drugih iza njihovih leđa. Osim što bi vas u tome mogli otkriti, nepotrebno ćete si priskrbiti antipatije. S partnerom ćete lakše posvađati nego dogovoriti. Na tapeti će naći njegovi stari grijehovi koje ste mu već bili oprostili, ali ćete mu ih ponovno spočitati.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Lakoća kojom ćete ispunjavati obaveze pridonijet će porastu samopouzdanja. Večernji izlasci donose zanimljive susrete, pa nije isključeno da se zateknete u blizini osobe koja vam se sviđa. Hrabro zapodjenite razgovor i učinite sve da vas druga strana primijeti. Roditelje će djeca razveseliti školskim uspjehom.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Najviše promjena očekuje vas na poslovnom i društvenom planu. Nađete li se napetoj situaciji, shvatit ćete tko vam je prijatelj i na koga ubuduće možete računati. U sve što budete radili, unosit ćete nervozu. Odgodite ono što nikako ne možete stići, a i nije nužno jer inače ništa nećete uspjeti napraviti kako treba.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan će vam uljepšati poruka ili dar voljene osobe, poziv prijatelja iz inozemstva ili posjet članova rodbine. Primijetit ćete da u ljubavnoj vezi dolazi do poboljšanja. S partnerom ćete otvoreno razgovarati o problemima, osjećajući novu snagu i bliskost. Pazite na novac, ne posuđujte ga olako nepouzdanim ljudima.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Unatoč manjim zaprekama koje će se svoditi na nepovoljne uvjete za rad ili neozbiljnost kolega, bez većih teškoća stizat ćete do cilja. Bavit ćete se plaćanjem računa, obilaziti dućane, kupovati ili nešto prodavati. Pazite koliko trošite, nemojte se olako odvajati od većih novčanih iznosa.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Trošit ćete mnogo energije na situacije koje toga nisu vrijedne. Poštedite sami sebe i odredite prioritete. Radite samo ono što je bitno i ne opterećujte se odgodivim obavezama. Požali li vam se partner da ima nekih problema, poslušajte ga. No važne ljubavne razgovore najbolje je odgoditi za koji dan.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Ne sređujte dokumente, ugovore i dozvole jer ništa neće ići po planu. Već od jutra bit ćete u neraspoloženi i neorganizirani, pa nećete moći pronaći važan dokument, ključeve ili neku drugu stvar. Intuicija i instinkt pomoći će vam otkriti nečije namjere. Bit će dovoljan kratki razgovor pa da otkrijete što sugovornik smjera.