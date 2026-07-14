Dnevni horoskop za utorak 14. srpnja: Škorpion je smiren na poslu, Ribe su u top kondiciji

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Obaveze i potrebe bližnjih postat će vam velik teret. Potrebno vam je više samoće i odmaka od burne svakodnevice. Pronađite nešto što vas veseli, mislite i na svoje potrebe, a ne samo na tuđe. Ljubavne spone bit će čvrste, ali će biti i napetosti na koje ćete zbog preosjetljivosti previše burno reagirati.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Bit ćete svakom na raspolaganju. Dijelit ćete savjete kolegama i uskakati u pomoć čak i onda kad je od vas ne budu tražili. Neki će danas otputovati na more, posjetiti nekog ili otići u kupnju i potrošiti mnogo novca. U prometu budite oprezniji jer vam je povećana mogućnost nezgoda. Usredotočite se na vožnju.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Bit ćete često u društvu, izlaziti i družiti se. Mogli biste naići na kakvo ljetno sniženje odjeće i kupiti si nešto što će vas veseliti. Komunikacija s partnerom će živnuti, čak i kod onih u čiji se odnos zavukla monotonija. Mislite li da na radnom mjestu možete više od drugih i da biste nešto bolje napravili, ne stojte prekriženih ruku.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Omiljenosti među prijateljima i kolegama pridonijet će vašem dobrom raspoloženju. Intuicija će vas odlično služiti, pa ćete znati kada i kako krenuti u akciju. Ako ste imali nesporazum s partnerom, znat ćete što trebate reći ili učiniti da situaciju razjasnite, a da se druga strana pritom ne nađe uvrijeđena ili ljuta.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ne dopustite da vas svojim problemima opterećuju oni koji misle samo o sebi. Zadržite odstojanje jer će vas takvi pojedinci iscrpiti. Izbjegavajte veća društva - vaše će riječi biti pogrešno shvaćene ili ćete biti okruženi neistomišljenicima. Više brinite o svom zdravlju. Ako ste često umorni i bezvoljni, provjerite krvnu sliku.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Zahvaljujući dobrim planetarnim utjecajima poboljšat će se vaš društveni ugled, a moguće je i poslovno napredovanje. Ništa vas neće moći zateći nespremne pa ćete uživati u pustolovini, izazovu i svemu što život može učiniti uzbudljivim. Netko od prijatelja pomoći će da osvojite osobu koja vam se sviđa.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nećete uspijevati zadržati svoje mišljenje za sebe. Pripazite što govorite pred nadređenima, jer biste lako mogli biti izvrgnuti njihovim nimalo ugodnim kritikama. Potrebe članova obitelji stavit ćete ispred svojih. Bit će vam najbitnije njima udovoljiti, no nemojte zanemariti sebe i svoje potrebe.

Foto: PROFIMEDIA

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imate odličnu koncentraciju i pamćenje pa je dan odličan za polaganje ispita i intelektualni rad. Smireno ćete reagirati u osjetljivoj poslovnoj situaciji, a nadređena osoba će vas pohvaliti. Ugodno iznenađenje i dobar provod očekuju vas tijekom večeri, osobito ako ste svježe zaljubljeni i izlazite na prvi ljubavni sastanak.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Osvojit ćete simpatije utjecajnih pojedinaca i potaknuti njihovo zanimanje. Bit ćete uvjerljivi i spretno nametnuti ideje. Vodite li obiteljski posao, mogli bi iskrsnuti problemi u vezi vlasništva ili novca. Nemojte pristati na uvjete druge strane prije konzultacije sa stručnjakom. Zbog uznemirenosti navečer ćete teže usnuti.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Slaba koncentracija ometat će vas u obavljanju posla. Trebat će vam više strpljenja i upornosti. Naći ćete se u utrci za rokovima, u potrazi za nedostupnim ljudima i informacijama. Najbolje ćete raditi sami, no to danas jednostavno neće biti moguće. Bit ćete traženi na sve strane, a najradije biste da vas svi puste na miru.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Pred vama je dan ispunjen burnim svađama i strastvenim pomirenjima. Samci bi mogli naići na osobu s kojom, unatoč jakoj privlačnosti, neće uspjeti pronaći zajednički jezik. No to je samo privremeno – kroz koji dan ljubavna će se situacija sasvim okrenuti u vašu korist. Radite li, očekuje vas mnogo poslova koji će vas prilično iscrpiti.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dokazat ćete partneru svoju zrelost i sposobnost uspješnog prevladavanja problema. Samci, uradite ono što će privući pozornost simpatije i potaknuti je da vam priđe. Odlična kondicija navest će vas da što više vremena provedete baveći se sportom. Najviše će vam goditi aktivnosti na otvorenome, bez obzira na vremenske prilike.